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Дрель-шуруповерт Ставр ДШС-10/450-2С 450Вт патрон:быстрозажимной (СТ10-450-2СДШС) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Дрель-шуруповерт Ставр ДШС-10/450-2С 450Вт патрон:быстрозажимной (СТ10-450-2СДШС)

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 830 руб. 
В наличии
Код товара: 750925
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Дрель-шуруповерт Ставр ДШС-10/450-2С 450Вт патрон:быстрозажимной (СТ10-450-2СДШС)
2 830 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ставр
Вес, кг.
1.8

Описание товара Дрель-шуруповерт Ставр ДШС-10/450-2С 450Вт патрон:быстрозажимной (СТ10-450-2СДШС)

Дрель-шуруповерт Ставр ДШС-10/450-2С 450Вт патрон:быстрозажимной (СТ10-450-2СДШС)



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Отзывы о товаре Дрель-шуруповерт Ставр ДШС-10/450-2С 450Вт патрон:быстрозажимной (СТ10-450-2СДШС)




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Характеристики
Бренд
Ставр
Описание
Дрель-шуруповерт Ставр ДШС-10/450-2С 450Вт патрон:быстрозажимной (СТ10-450-2СДШС)


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Дрель-шуруповерт Ставр ДШС-10/450-2С 450Вт патрон:быстрозажимной (СТ10-450-2СДШС) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 2830 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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