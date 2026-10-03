Дрель-шуруповерт Интерскол ДАУ-13/18В 80 аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (786.4.1.70)
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 390 руб.
В наличии
Код товара: 750922
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
8 390 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Вес, кг.
3.4
Описание товара Дрель-шуруповерт Интерскол ДАУ-13/18В 80 аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (786.4.1.70)
Дрель-шуруповерт Интерскол ДАУ-13/18В 80 аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (786.4.1.70)
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 8 050 руб.2013 руб. в СплитДрель ударная Makita HP1631K
-
В наличииЦена 8 080 руб.2020 руб. в СплитБесщеточный винтоверт, кейс (CSB-300-2) STEHER V1, 20 В, 300 Н·м...
-
В наличииЦена 8 100 руб.2025 руб. в СплитДрель-шуруповерт аккумуляторная CDL-IB-18-02, Li-Ion, 18 В, 2 ак...
-
В наличииЦена 8 130 руб.2033 руб. в СплитДрель-шуруповерт Интерскол ДА-10/12В 38 аккум. патрон:быстрозажи...
-
В наличииЦена 8 190 руб.2048 руб. в СплитДрель-шуруповерт Makita DF488D002 аккум. патрон:быстрозажимной (...
-
В наличииЦена 8 230 руб.2058 руб. в СплитДрель-шуруповерт бесщеточная STEHER 20 В, 45 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А...
-
В наличииЦена 8 260 руб.2065 руб. в СплитДрель-шуруповерт Makita HP332DZ аккум. патрон:быстрозажимной
-
В наличииЦена 8 280 руб. 12 430 руб.2070 руб. в СплитДрель-шуруповерт ЗУБР КОМПАКТ Комби #1, 20 В, 50 Н·м, без АКБ (L...
-
В наличииЦена 8 310 руб.2078 руб. в СплитДрель-шуруповерт бесщеточная STEHER 20 В, 165 Н·м, 1 АКБ LMS (2 ...
-
В наличииЦена 8 350 руб. 12 000 руб.2088 руб. в СплитНабор: дрель-шуруповерт + LED фонарь ЗУБР КОМПАКТ #4, BRUSHLESS,...
-
В наличииЦена 8 450 руб. 14 790 руб.2113 руб. в СплитДрель-шуруповерт ЗУБР 12 В, 40 Н·м, 2 АКБ тип Т7 (4 А·ч), сумка,...
-
В наличииЦена 8 450 руб.2113 руб. в СплитДрель-шуруповерт ударная бесщеточная STEHER 20 В, 45 Н·м, 2 АКБ ...
Дрель-шуруповерт Интерскол ДАУ-13/18В 80 аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (786.4.1.70)
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные
Дрель-шуруповерт Интерскол ДАУ-13/18В 80 аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (786.4.1.70) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 8390 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Дрель-шуруповерт Интерскол ДАУ-13/18В 80 аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (786.4.1.70)