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Дрель-шуруповерт Интерскол ДА-13/36В 50 аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (851.2.2.70) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Дрель-шуруповерт Интерскол ДА-13/36В 50 аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (851.2.2.70)

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 190 руб. 
В наличии
Код товара: 750919
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Дрель-шуруповерт Интерскол ДА-13/36В 50 аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (851.2.2.70)
11 190 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
интерскол
Вес, кг.
3.4

Описание товара Дрель-шуруповерт Интерскол ДА-13/36В 50 аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (851.2.2.70)

Дрель-шуруповерт Интерскол ДА-13/36В 50 аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (851.2.2.70)



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Отзывы о товаре Дрель-шуруповерт Интерскол ДА-13/36В 50 аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (851.2.2.70)




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Характеристики
Бренд
интерскол
Описание
Дрель-шуруповерт Интерскол ДА-13/36В 50 аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (851.2.2.70)


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Дрель-шуруповерт Интерскол ДА-13/36В 50 аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (851.2.2.70) - по цене 11190 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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