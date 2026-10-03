Дрель-шуруповерт Starwind CDT12-2.0/2S1 24Вт аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте)
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 320 руб.
В наличии
Код товара: 750910
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 320 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Вес, кг.
1.93
Описание товара Дрель-шуруповерт Starwind CDT12-2.0/2S1 24Вт аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте)
Дрель-шуруповерт Starwind CDT12-2.0/2S1 24Вт аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте)
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 210 руб.553 руб. в СплитДрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 40 Н·м, без АКБ (LMS), ударная (ДШУ-...
-
В наличииЦена 2 520 руб.630 руб. в СплитДрель-шуруповерт ударная ЗУБР С1-18, 18 В, 40 Н·м, без АКБ, (ДШ...
-
В наличииЦена 2 550 руб.638 руб. в СплитДрель-шуруповерт бесщеточная STEHER 20 В, 45 Н·м, без АКБ (LMS) ...
-
В наличииЦена 2 560 руб. 3 890 руб.640 руб. в СплитДрель ударная Интерскол ДУ-13/780ЭР (421.1.0.00)
-
В наличииЦена 2 650 руб.663 руб. в СплитДрель ударная ID-550, 550 Вт, 0-2900 об/мин, 46400 уд/мин Denzel...
-
В наличииЦена 2 680 руб. 3 133 руб.670 руб. в СплитДрель ударная Интерскол ДУ-13/580ЭР (632.1.0.00)
-
В наличииЦена 2 690 руб.673 руб. в СплитДрель аккумуляторная Zitrek Greenpower 12-Li (12В, Li-ion аккуму...
-
В наличииЦена 2 770 руб.693 руб. в СплитДрель ударная Зубр ДУ-550 ЭР
-
В наличииЦена 2 790 руб.698 руб. в СплитДрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 45 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная (...
-
В наличииЦена 2 790 руб.698 руб. в СплитДрель-шуруповерт ударная бесщеточная STEHER 20 В, 45 Н·м, без АК...
-
В наличииЦена 2 930 руб.733 руб. в СплитДрель безударная Зубр Профессионал ЗД-П421 ЭР
-
В наличииЦена 2 990 руб.748 руб. в СплитДрель-шуруповерт сетевая SD-300-10 Denzel (26201)
Дрель-шуруповерт Starwind CDT12-2.0/2S1 24Вт аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте)
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные
Дрель-шуруповерт Starwind CDT12-2.0/2S1 24Вт аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) - стоимость товара 2320 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Дрель-шуруповерт Starwind CDT12-2.0/2S1 24Вт аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте)