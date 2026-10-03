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Дрель-шуруповерт Starwind CDB20-2.0/2hs1 40Вт аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Дрель-шуруповерт Starwind CDB20-2.0/2hs1 40Вт аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте)

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 870 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 750908
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Характеристики

Бренд
StarWind
Вес, кг.
2.55

Описание товара Дрель-шуруповерт Starwind CDB20-2.0/2hs1 40Вт аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте)

Дрель-шуруповерт Starwind CDB20-2.0/2hs1 40Вт аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте)



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Отзывы о товаре Дрель-шуруповерт Starwind CDB20-2.0/2hs1 40Вт аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте)




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Характеристики
Бренд
StarWind
Описание
Дрель-шуруповерт Starwind CDB20-2.0/2hs1 40Вт аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте)


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные
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Дрель-шуруповерт Starwind CDB20-2.0/2hs1 40Вт аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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