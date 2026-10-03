Дрель-шуруповерт P.I.T. PSR18-D4 Promo аккум. патрон:быстрозажимной
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 090 руб.
В наличии
Код товара: 750906
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 090 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Вес, кг.
1.73
Описание товара Дрель-шуруповерт P.I.T. PSR18-D4 Promo аккум. патрон:быстрозажимной
Дрель-шуруповерт P.I.T. PSR18-D4 Promo аккум. патрон:быстрозажимной
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 990 руб.498 руб. в СплитДрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 40 Н·м, без АКБ (LMS), (ДШ-40)
-
В наличииЦена 2 040 руб.510 руб. в СплитДрель-шуруповерт ударная STEHER 20 В, 40 Н·м, без АКБ (LMS), (CD...
-
В наличииЦена 2 050 руб.513 руб. в СплитДрель электрическая Patriot FD 420 120301415
-
В наличииЦена 2 130 руб.533 руб. в СплитДрель DEKO DKSD500W
-
В наличииЦена 2 210 руб.553 руб. в СплитДрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 40 Н·м, без АКБ (LMS), ударная (ДШУ-...
-
В наличииЦена 2 520 руб.630 руб. в СплитДрель-шуруповерт ударная ЗУБР С1-18, 18 В, 40 Н·м, без АКБ, (ДШ...
-
В наличииЦена 2 550 руб.638 руб. в СплитДрель-шуруповерт бесщеточная STEHER 20 В, 45 Н·м, без АКБ (LMS) ...
-
В наличииЦена 2 560 руб. 3 890 руб.640 руб. в СплитДрель ударная Интерскол ДУ-13/780ЭР (421.1.0.00)
-
В наличииЦена 2 650 руб.663 руб. в СплитДрель ударная ID-550, 550 Вт, 0-2900 об/мин, 46400 уд/мин Denzel...
-
В наличииЦена 2 680 руб. 3 133 руб.670 руб. в СплитДрель ударная Интерскол ДУ-13/580ЭР (632.1.0.00)
-
В наличииЦена 2 690 руб.673 руб. в СплитДрель аккумуляторная Zitrek Greenpower 12-Li (12В, Li-ion аккуму...
-
В наличииЦена 2 770 руб.693 руб. в СплитДрель ударная Зубр ДУ-550 ЭР
Дрель-шуруповерт P.I.T. PSR18-D4 Promo аккум. патрон:быстрозажимной
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные
Дрель-шуруповерт P.I.T. PSR18-D4 Promo аккум. патрон:быстрозажимной - данный товар вы можете купить по цене 2090 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Дрель-шуруповерт P.I.T. PSR18-D4 Promo аккум. патрон:быстрозажимной