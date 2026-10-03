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Дрель ударная Makita M8101KB 710Вт патрон:быстрозажимной реверс (кейс в комплекте) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Дрель ударная Makita M8101KB 710Вт патрон:быстрозажимной реверс (кейс в комплекте)

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просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 490 руб. 
В наличии
Код товара: 750900
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Дрель ударная Makita M8101KB 710Вт патрон:быстрозажимной реверс (кейс в комплекте)
7 490 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Makita
Вес, кг.
2.1

Описание товара Дрель ударная Makita M8101KB 710Вт патрон:быстрозажимной реверс (кейс в комплекте)

Дрель ударная Makita M8101KB 710Вт патрон:быстрозажимной реверс (кейс в комплекте)



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Отзывы о товаре Дрель ударная Makita M8101KB 710Вт патрон:быстрозажимной реверс (кейс в комплекте)




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Характеристики
Бренд
Makita
Описание
Дрель ударная Makita M8101KB 710Вт патрон:быстрозажимной реверс (кейс в комплекте)


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Самовывоз
Доставка
Отзывы


Дрель ударная Makita M8101KB 710Вт патрон:быстрозажимной реверс (кейс в комплекте) - стоимость товара 7490 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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