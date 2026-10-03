Top.Mail.Ru
Ноутбук Maibenben X16C-i54455 Core i5 14450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 16" IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16C-I544550F44LG4E10) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Ноутбук Maibenben X16C-i54455 Core i5 14450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 16" IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16C-I544550F44LG4E10)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
145 150 руб. 
Начислим 2323 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750878
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Ноутбук Maibenben X16C-i54455 Core i5 14450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 16" IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16C-I544550F44LG4E10)
145 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Maibenben
Вес, кг.
2.7

Описание товара Ноутбук Maibenben X16C-i54455 Core i5 14450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 16" IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16C-I544550F44LG4E10)

Ноутбук Maibenben X16C-i54455 Core i5 14450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 16" IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16C-I544550F44LG4E10)

Отзывы о товаре Ноутбук Maibenben X16C-i54455 Core i5 14450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 16" IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16C-I544550F44LG4E10)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Maibenben
Описание
Ноутбук Maibenben X16C-i54455 Core i5 14450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 16" IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16C-I544550F44LG4E10)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Maibenben X16C-i54455 Core i5 14450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 16" IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16C-I544550F44LG4E10) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 145150 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...