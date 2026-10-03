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Ноутбук Maibenben M677 Ryzen 7 7730U 16Gb SSD1Tb AMD Radeon Graphics 16" IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 3896mAh (M6770G140HU4E10) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Maibenben M677 Ryzen 7 7730U 16Gb SSD1Tb AMD Radeon Graphics 16" IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 3896mAh (M6770G140HU4E10)

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Ноутбук Maibenben M677 Ryzen 7 7730U 16Gb SSD1Tb AMD Radeon Graphics 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 3896mAh (M6770G140HU4E10) - фото 1
Ноутбук Maibenben M677 Ryzen 7 7730U 16Gb SSD1Tb AMD Radeon Graphics 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 3896mAh (M6770G140HU4E10) - фото 2
Ноутбук Maibenben M677 Ryzen 7 7730U 16Gb SSD1Tb AMD Radeon Graphics 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 3896mAh (M6770G140HU4E10) - фото 3
Ноутбук Maibenben M677 Ryzen 7 7730U 16Gb SSD1Tb AMD Radeon Graphics 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 3896mAh (M6770G140HU4E10) - фото 4
Ноутбук Maibenben M677 Ryzen 7 7730U 16Gb SSD1Tb AMD Radeon Graphics 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 3896mAh (M6770G140HU4E10) - фото 5
Ноутбук Maibenben M677 Ryzen 7 7730U 16Gb SSD1Tb AMD Radeon Graphics 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 3896mAh (M6770G140HU4E10) - фото 6
Ноутбук Maibenben M677 Ryzen 7 7730U 16Gb SSD1Tb AMD Radeon Graphics 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 3896mAh (M6770G140HU4E10) - фото 7
Ноутбук Maibenben M677 Ryzen 7 7730U 16Gb SSD1Tb AMD Radeon Graphics 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 3896mAh (M6770G140HU4E10) - фото 8
Ноутбук Maibenben M677 Ryzen 7 7730U 16Gb SSD1Tb AMD Radeon Graphics 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 3896mAh (M6770G140HU4E10) - фото 9
Ноутбук Maibenben M677 Ryzen 7 7730U 16Gb SSD1Tb AMD Radeon Graphics 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 3896mAh (M6770G140HU4E10) - фото 10
Ноутбук Maibenben M677 Ryzen 7 7730U 16Gb SSD1Tb AMD Radeon Graphics 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 3896mAh (M6770G140HU4E10) - фото 11
Ноутбук Maibenben M677 Ryzen 7 7730U 16Gb SSD1Tb AMD Radeon Graphics 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 3896mAh (M6770G140HU4E10) - фото 12
Ноутбук Maibenben M677 Ryzen 7 7730U 16Gb SSD1Tb AMD Radeon Graphics 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 3896mAh (M6770G140HU4E10) - фото 13
Ноутбук Maibenben M677 Ryzen 7 7730U 16Gb SSD1Tb AMD Radeon Graphics 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 3896mAh (M6770G140HU4E10) - фото 14
Ноутбук Maibenben M677 Ryzen 7 7730U 16Gb SSD1Tb AMD Radeon Graphics 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 3896mAh (M6770G140HU4E10) - фото 15
Ноутбук Maibenben M677 Ryzen 7 7730U 16Gb SSD1Tb AMD Radeon Graphics 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 3896mAh (M6770G140HU4E10) - фото 16
Ноутбук Maibenben M677 Ryzen 7 7730U 16Gb SSD1Tb AMD Radeon Graphics 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 3896mAh (M6770G140HU4E10) - фото 17
Ноутбук Maibenben M677 Ryzen 7 7730U 16Gb SSD1Tb AMD Radeon Graphics 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 3896mAh (M6770G140HU4E10) - фото 18
Ноутбук Maibenben M677 Ryzen 7 7730U 16Gb SSD1Tb AMD Radeon Graphics 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 3896mAh (M6770G140HU4E10) - фото 19
Ноутбук Maibenben M677 Ryzen 7 7730U 16Gb SSD1Tb AMD Radeon Graphics 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 3896mAh (M6770G140HU4E10) - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Maibenben M677
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Maibenben M677 Ryzen 7 7730U 16Gb SSD1Tb AMD Radeon Graphics 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 3896mAh (M6770G140HU4E10) - фото 1
  • Ноутбук Maibenben M677 Ryzen 7 7730U 16Gb SSD1Tb AMD Radeon Graphics 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 3896mAh (M6770G140HU4E10) - фото 2
  • Ноутбук Maibenben M677 Ryzen 7 7730U 16Gb SSD1Tb AMD Radeon Graphics 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 3896mAh (M6770G140HU4E10) - фото 3
  • Ноутбук Maibenben M677 Ryzen 7 7730U 16Gb SSD1Tb AMD Radeon Graphics 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 3896mAh (M6770G140HU4E10) - фото 4
  • Ноутбук Maibenben M677 Ryzen 7 7730U 16Gb SSD1Tb AMD Radeon Graphics 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 3896mAh (M6770G140HU4E10) - фото 5
  • Ноутбук Maibenben M677 Ryzen 7 7730U 16Gb SSD1Tb AMD Radeon Graphics 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 3896mAh (M6770G140HU4E10) - фото 6
  • Ноутбук Maibenben M677 Ryzen 7 7730U 16Gb SSD1Tb AMD Radeon Graphics 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 3896mAh (M6770G140HU4E10) - фото 7
  • Ноутбук Maibenben M677 Ryzen 7 7730U 16Gb SSD1Tb AMD Radeon Graphics 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 3896mAh (M6770G140HU4E10) - фото 8
  • Ноутбук Maibenben M677 Ryzen 7 7730U 16Gb SSD1Tb AMD Radeon Graphics 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 3896mAh (M6770G140HU4E10) - фото 9
  • Ноутбук Maibenben M677 Ryzen 7 7730U 16Gb SSD1Tb AMD Radeon Graphics 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 3896mAh (M6770G140HU4E10) - фото 10
  • Ноутбук Maibenben M677 Ryzen 7 7730U 16Gb SSD1Tb AMD Radeon Graphics 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 3896mAh (M6770G140HU4E10) - фото 11
  • Ноутбук Maibenben M677 Ryzen 7 7730U 16Gb SSD1Tb AMD Radeon Graphics 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 3896mAh (M6770G140HU4E10) - фото 12
  • Ноутбук Maibenben M677 Ryzen 7 7730U 16Gb SSD1Tb AMD Radeon Graphics 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 3896mAh (M6770G140HU4E10) - фото 13
  • Ноутбук Maibenben M677 Ryzen 7 7730U 16Gb SSD1Tb AMD Radeon Graphics 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 3896mAh (M6770G140HU4E10) - фото 14
  • Ноутбук Maibenben M677 Ryzen 7 7730U 16Gb SSD1Tb AMD Radeon Graphics 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 3896mAh (M6770G140HU4E10) - фото 15
  • Ноутбук Maibenben M677 Ryzen 7 7730U 16Gb SSD1Tb AMD Radeon Graphics 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 3896mAh (M6770G140HU4E10) - фото 16
  • Ноутбук Maibenben M677 Ryzen 7 7730U 16Gb SSD1Tb AMD Radeon Graphics 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 3896mAh (M6770G140HU4E10) - фото 17
  • Ноутбук Maibenben M677 Ryzen 7 7730U 16Gb SSD1Tb AMD Radeon Graphics 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 3896mAh (M6770G140HU4E10) - фото 18
  • Ноутбук Maibenben M677 Ryzen 7 7730U 16Gb SSD1Tb AMD Radeon Graphics 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 3896mAh (M6770G140HU4E10) - фото 19
  • Ноутбук Maibenben M677 Ryzen 7 7730U 16Gb SSD1Tb AMD Radeon Graphics 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 3896mAh (M6770G140HU4E10) - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
73 530 руб. 
Начислим 1177 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750874
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Ноутбук Maibenben M677 Ryzen 7 7730U 16Gb SSD1Tb AMD Radeon Graphics 16" IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 3896mAh (M6770G140HU4E10)
73 530 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Maibenben
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Maibenben M677
Трансформер
Нет
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель процессора
7730U
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
AMD Radeon Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI, DisplayPort
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
45 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, алюминий
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
2.7

Описание товара Ноутбук Maibenben M677 Ryzen 7 7730U 16Gb SSD1Tb AMD Radeon Graphics 16" IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 3896mAh (M6770G140HU4E10)

Ноутбук Maibenben с экраном диагональю 16 дюймов и разрешением 1920?1200 даёт больше пространства для работы, учёбы и просмотра контента. 16 ГБ оперативной памяти помогут комфортно переключаться между задачами, а SSD объёмом 1024 ГБ вместит файлы и приложения. За графику отвечает AMD Radeon Graphics, а Windows 11 Home предлагает привычную среду для повседневной работы.

Отзывы о товаре Ноутбук Maibenben M677 Ryzen 7 7730U 16Gb SSD1Tb AMD Radeon Graphics 16" IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 3896mAh (M6770G140HU4E10)




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Характеристики
Бренд
Maibenben
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Maibenben M677
Трансформер
Нет
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Развернуть
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель процессора
7730U
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
AMD Radeon Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI, DisplayPort
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
45 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, алюминий
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Maibenben с экраном диагональю 16 дюймов и разрешением 1920?1200 даёт больше пространства для работы, учёбы и просмотра контента. 16 ГБ оперативной памяти помогут комфортно переключаться между задачами, а SSD объёмом 1024 ГБ вместит файлы и приложения. За графику отвечает AMD Radeon Graphics, а Windows 11 Home предлагает привычную среду для повседневной работы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Maibenben M677 Ryzen 7 7730U 16Gb SSD1Tb AMD Radeon Graphics 16" IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 3896mAh (M6770G140HU4E10) - стоимость товара 73530 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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