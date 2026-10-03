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Ноутбук Maibenben M677 Ryzen 7 7730U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16" IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 3896mAh (M6770F140HU4E10) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Maibenben M677 Ryzen 7 7730U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16" IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 3896mAh (M6770F140HU4E10)

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Ноутбук Maibenben M677 Ryzen 7 7730U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 3896mAh (M6770F140HU4E10) - фото 1
Ноутбук Maibenben M677 Ryzen 7 7730U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 3896mAh (M6770F140HU4E10) - фото 2
Ноутбук Maibenben M677 Ryzen 7 7730U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 3896mAh (M6770F140HU4E10) - фото 3
Ноутбук Maibenben M677 Ryzen 7 7730U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 3896mAh (M6770F140HU4E10) - фото 4
Ноутбук Maibenben M677 Ryzen 7 7730U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 3896mAh (M6770F140HU4E10) - фото 5
Ноутбук Maibenben M677 Ryzen 7 7730U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 3896mAh (M6770F140HU4E10) - фото 6
Ноутбук Maibenben M677 Ryzen 7 7730U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 3896mAh (M6770F140HU4E10) - фото 7
Ноутбук Maibenben M677 Ryzen 7 7730U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 3896mAh (M6770F140HU4E10) - фото 8
Ноутбук Maibenben M677 Ryzen 7 7730U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 3896mAh (M6770F140HU4E10) - фото 9
Ноутбук Maibenben M677 Ryzen 7 7730U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 3896mAh (M6770F140HU4E10) - фото 10
Ноутбук Maibenben M677 Ryzen 7 7730U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 3896mAh (M6770F140HU4E10) - фото 11
Ноутбук Maibenben M677 Ryzen 7 7730U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 3896mAh (M6770F140HU4E10) - фото 12
Ноутбук Maibenben M677 Ryzen 7 7730U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 3896mAh (M6770F140HU4E10) - фото 13
Ноутбук Maibenben M677 Ryzen 7 7730U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 3896mAh (M6770F140HU4E10) - фото 14
Ноутбук Maibenben M677 Ryzen 7 7730U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 3896mAh (M6770F140HU4E10) - фото 15
Ноутбук Maibenben M677 Ryzen 7 7730U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 3896mAh (M6770F140HU4E10) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Maibenben M677
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Maibenben M677 Ryzen 7 7730U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 3896mAh (M6770F140HU4E10) - фото 1
  • Ноутбук Maibenben M677 Ryzen 7 7730U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 3896mAh (M6770F140HU4E10) - фото 2
  • Ноутбук Maibenben M677 Ryzen 7 7730U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 3896mAh (M6770F140HU4E10) - фото 3
  • Ноутбук Maibenben M677 Ryzen 7 7730U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 3896mAh (M6770F140HU4E10) - фото 4
  • Ноутбук Maibenben M677 Ryzen 7 7730U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 3896mAh (M6770F140HU4E10) - фото 5
  • Ноутбук Maibenben M677 Ryzen 7 7730U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 3896mAh (M6770F140HU4E10) - фото 6
  • Ноутбук Maibenben M677 Ryzen 7 7730U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 3896mAh (M6770F140HU4E10) - фото 7
  • Ноутбук Maibenben M677 Ryzen 7 7730U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 3896mAh (M6770F140HU4E10) - фото 8
  • Ноутбук Maibenben M677 Ryzen 7 7730U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 3896mAh (M6770F140HU4E10) - фото 9
  • Ноутбук Maibenben M677 Ryzen 7 7730U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 3896mAh (M6770F140HU4E10) - фото 10
  • Ноутбук Maibenben M677 Ryzen 7 7730U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 3896mAh (M6770F140HU4E10) - фото 11
  • Ноутбук Maibenben M677 Ryzen 7 7730U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 3896mAh (M6770F140HU4E10) - фото 12
  • Ноутбук Maibenben M677 Ryzen 7 7730U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 3896mAh (M6770F140HU4E10) - фото 13
  • Ноутбук Maibenben M677 Ryzen 7 7730U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 3896mAh (M6770F140HU4E10) - фото 14
  • Ноутбук Maibenben M677 Ryzen 7 7730U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 3896mAh (M6770F140HU4E10) - фото 15
  • Ноутбук Maibenben M677 Ryzen 7 7730U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 3896mAh (M6770F140HU4E10) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
77 170 руб. 
Начислим 1235 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750873
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Ноутбук Maibenben M677 Ryzen 7 7730U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16" IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 3896mAh (M6770F140HU4E10)
77 170 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Maibenben
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Maibenben M677
Трансформер
Нет
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель процессора
7730U
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI, DisplayPort
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
45 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
2.7

Описание товара Ноутбук Maibenben M677 Ryzen 7 7730U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16" IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 3896mAh (M6770F140HU4E10)

Ноутбук Maibenben сочетает просторный 16-дюймовый экран с разрешением 1920?1200 и удобный запас памяти: 16 ГБ оперативной памяти и SSD-накопитель объёмом 512 ГБ. Такая конфигурация подойдёт для работы, учёбы и повседневных задач, а SSD помогает быстрее запускать систему и приложения. За графику отвечает AMD Radeon Graphics, операционная система — Windows 11 Home.

Отзывы о товаре Ноутбук Maibenben M677 Ryzen 7 7730U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16" IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 3896mAh (M6770F140HU4E10)




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Характеристики
Бренд
Maibenben
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Maibenben M677
Трансформер
Нет
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Развернуть
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель процессора
7730U
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI, DisplayPort
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
45 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Maibenben сочетает просторный 16-дюймовый экран с разрешением 1920?1200 и удобный запас памяти: 16 ГБ оперативной памяти и SSD-накопитель объёмом 512 ГБ. Такая конфигурация подойдёт для работы, учёбы и повседневных задач, а SSD помогает быстрее запускать систему и приложения. За графику отвечает AMD Radeon Graphics, операционная система — Windows 11 Home.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Maibenben M677 Ryzen 7 7730U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16" IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 3896mAh (M6770F140HU4E10) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 77170 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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