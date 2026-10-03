Ноутбук Asus ProArt PZ14 HT7407NA-SN091X Snapdragon X2 Elite X2E-88-100 16Gb SSD512Gb Qualcomm Adreno 14" OLED Touch 3K (2880x1800) Windows 11 Home black WiFi BT Cam Bag (90NB1861-M004D0)
Оригинальный товар
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Характеристики
Линейка
Asus ProArt
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2880x1800
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
210 080 руб.
В наличии
Код товара: 750872
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Характеристики
Бренд
Asus
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus ProArt
Трансформер
да
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2880x1800
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
да
Производитель процессора
Qualcomm
Серия процессора
Qualcomm Snapdragon X2 Elite
Модель процессора
X2E-88-100
Частота процессора, ГГц
3
Количество ядер процессора
18
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Qualcomm Adreno
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB Type-C
3
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v6.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
75 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, алюминий
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
2.7
Описание товара Ноутбук Asus ProArt PZ14 HT7407NA-SN091X Snapdragon X2 Elite X2E-88-100 16Gb SSD512Gb Qualcomm Adreno 14" OLED Touch 3K (2880x1800) Windows 11 Home black WiFi BT Cam Bag (90NB1861-M004D0)
Ноутбук Asus с 14-дюймовым сенсорным экраном удобно взять с собой: компактный формат сочетается с высоким разрешением 2880 ? 1800, чтобы изображение выглядело детализированным, а управление касанием было под рукой. 16 ГБ оперативной памяти подойдут для работы сразу с несколькими приложениями, а SSD на 512 ГБ вместит нужные файлы и программы. Модель работает на Windows 11 Home и оснащена процессором Qualcomm. Тип аккумулятора — Li-lon.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
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Бренд
Asus
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus ProArt
Трансформер
да
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2880x1800
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
да
Развернуть
Производитель процессора
Qualcomm
Серия процессора
Qualcomm Snapdragon X2 Elite
Модель процессора
X2E-88-100
Частота процессора, ГГц
3
Количество ядер процессора
18
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Qualcomm Adreno
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB Type-C
3
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v6.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
75 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, алюминий
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Ноутбук Asus с 14-дюймовым сенсорным экраном удобно взять с собой: компактный формат сочетается с высоким разрешением 2880 ? 1800, чтобы изображение выглядело детализированным, а управление касанием было под рукой. 16 ГБ оперативной памяти подойдут для работы сразу с несколькими приложениями, а SSD на 512 ГБ вместит нужные файлы и программы. Модель работает на Windows 11 Home и оснащена процессором Qualcomm. Тип аккумулятора — Li-lon.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Теги товара: 14 дюймов, Для дома, С сенсорным экраном, Черный, OLED, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Для дизайнера, Трансформеры, Для работы, для студента, для школы и школьника, С SSD
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Теги товара: 14 дюймов, Для дома, С сенсорным экраном, Черный, OLED, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Для дизайнера, Трансформеры, Для работы, для студента, для школы и школьника, С SSD
Ноутбук Asus ProArt PZ14 HT7407NA-SN091X Snapdragon X2 Elite X2E-88-100 16Gb SSD512Gb Qualcomm Adreno 14" OLED Touch 3K (2880x1800) Windows 11 Home black WiFi BT Cam Bag (90NB1861-M004D0) - стоимость товара 210080 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ноутбук Asus ProArt PZ14 HT7407NA-SN091X Snapdragon X2 Elite X2E-88-100 16Gb SSD512Gb Qualcomm Adreno 14" OLED Touch 3K (2880x1800) Windows 11 Home black WiFi BT Cam Bag (90NB1861-M004D0)