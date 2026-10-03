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Ноутбук Maibenben M17A-R574UM Ryzen 5 7430U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 17.3" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 3896mAh (M17A-R574UM0B14HU4EB0) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Maibenben M17A-R574UM Ryzen 5 7430U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 17.3" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 3896mAh (M17A-R574UM0B14HU4EB0)

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Ноутбук Maibenben M17A-R574UM Ryzen 5 7430U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 3896mAh (M17A-R574UM0B14HU4EB0) - фото 1
Ноутбук Maibenben M17A-R574UM Ryzen 5 7430U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 3896mAh (M17A-R574UM0B14HU4EB0) - фото 2
Ноутбук Maibenben M17A-R574UM Ryzen 5 7430U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 3896mAh (M17A-R574UM0B14HU4EB0) - фото 3
Ноутбук Maibenben M17A-R574UM Ryzen 5 7430U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 3896mAh (M17A-R574UM0B14HU4EB0) - фото 4
Ноутбук Maibenben M17A-R574UM Ryzen 5 7430U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 3896mAh (M17A-R574UM0B14HU4EB0) - фото 5
Ноутбук Maibenben M17A-R574UM Ryzen 5 7430U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 3896mAh (M17A-R574UM0B14HU4EB0) - фото 6
Ноутбук Maibenben M17A-R574UM Ryzen 5 7430U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 3896mAh (M17A-R574UM0B14HU4EB0) - фото 7
Ноутбук Maibenben M17A-R574UM Ryzen 5 7430U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 3896mAh (M17A-R574UM0B14HU4EB0) - фото 8
Ноутбук Maibenben M17A-R574UM Ryzen 5 7430U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 3896mAh (M17A-R574UM0B14HU4EB0) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Maibenben M17
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
8 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Maibenben M17A-R574UM Ryzen 5 7430U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 3896mAh (M17A-R574UM0B14HU4EB0) - фото 1
  • Ноутбук Maibenben M17A-R574UM Ryzen 5 7430U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 3896mAh (M17A-R574UM0B14HU4EB0) - фото 2
  • Ноутбук Maibenben M17A-R574UM Ryzen 5 7430U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 3896mAh (M17A-R574UM0B14HU4EB0) - фото 3
  • Ноутбук Maibenben M17A-R574UM Ryzen 5 7430U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 3896mAh (M17A-R574UM0B14HU4EB0) - фото 4
  • Ноутбук Maibenben M17A-R574UM Ryzen 5 7430U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 3896mAh (M17A-R574UM0B14HU4EB0) - фото 5
  • Ноутбук Maibenben M17A-R574UM Ryzen 5 7430U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 3896mAh (M17A-R574UM0B14HU4EB0) - фото 6
  • Ноутбук Maibenben M17A-R574UM Ryzen 5 7430U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 3896mAh (M17A-R574UM0B14HU4EB0) - фото 7
  • Ноутбук Maibenben M17A-R574UM Ryzen 5 7430U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 3896mAh (M17A-R574UM0B14HU4EB0) - фото 8
  • Ноутбук Maibenben M17A-R574UM Ryzen 5 7430U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 3896mAh (M17A-R574UM0B14HU4EB0) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
59 920 руб. 
Начислим 959 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750871
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Ноутбук Maibenben M17A-R574UM Ryzen 5 7430U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 17.3" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 3896mAh (M17A-R574UM0B14HU4EB0)
59 920 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Maibenben
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Maibenben M17
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Модель процессора
7430U
Частота процессора, ГГц
2.3
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
AMD Radeon Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
45 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
3.1

Описание товара Ноутбук Maibenben M17A-R574UM Ryzen 5 7430U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 17.3" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 3896mAh (M17A-R574UM0B14HU4EB0)

Ноутбук Maibenben с экраном диагональю 17,3 дюйма подойдёт тем, кому важна просторная рабочая область. Разрешение 1920 ? 1080 и IPS-матрица делают изображение детализированным, а большой экран удобен для работы с документами, просмотра видео и повседневных задач. SSD на 512 ГБ предоставляет место для файлов и программ, а 8 ГБ оперативной памяти DDR4 помогут комфортно справляться с привычной многозадачностью. В основе ноутбука — процессор AMD.

Отзывы о товаре Ноутбук Maibenben M17A-R574UM Ryzen 5 7430U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 17.3" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 3896mAh (M17A-R574UM0B14HU4EB0)




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Характеристики
Бренд
Maibenben
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Maibenben M17
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Развернуть
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Модель процессора
7430U
Частота процессора, ГГц
2.3
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
AMD Radeon Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
45 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Maibenben с экраном диагональю 17,3 дюйма подойдёт тем, кому важна просторная рабочая область. Разрешение 1920 ? 1080 и IPS-матрица делают изображение детализированным, а большой экран удобен для работы с документами, просмотра видео и повседневных задач. SSD на 512 ГБ предоставляет место для файлов и программ, а 8 ГБ оперативной памяти DDR4 помогут комфортно справляться с привычной многозадачностью. В основе ноутбука — процессор AMD.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Maibenben M17A-R574UM Ryzen 5 7430U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 17.3" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 3896mAh (M17A-R574UM0B14HU4EB0) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 59920 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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