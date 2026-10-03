Ноутбук Maibenben M675 Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16" IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 3896mAh (M6750F140HU4E10)
Оригинальный товар
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Характеристики
Линейка
Maibenben M675
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
66 830 руб.
В наличии
Код товара: 750870
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66 830 руб.
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Характеристики
Бренд
Maibenben
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Maibenben M675
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Модель процессора
7430U
Частота процессора, ГГц
2.3
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
AMD Radeon Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
45 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
2.7
Описание товара Ноутбук Maibenben M675 Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16" IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 3896mAh (M6750F140HU4E10)
Ноутбук Maibenben сочетает просторный 16-дюймовый экран и сбалансированную конфигурацию для повседневных задач. Разрешение 1920?1200 даёт больше вертикального пространства для документов и таблиц, а IPS-матрица делает изображение комфортным для просмотра. 16 ГБ оперативной памяти DDR4 помогут работать с несколькими приложениями одновременно, а SSD на 512 ГБ обеспечит место для программ и файлов. Процессор AMD дополняет конфигурацию, подходящую для учёбы, работы и повседневного использования.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
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Бренд
Maibenben
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Maibenben M675
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Развернуть
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Модель процессора
7430U
Частота процессора, ГГц
2.3
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
AMD Radeon Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
45 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Ноутбук Maibenben сочетает просторный 16-дюймовый экран и сбалансированную конфигурацию для повседневных задач. Разрешение 1920?1200 даёт больше вертикального пространства для документов и таблиц, а IPS-матрица делает изображение комфортным для просмотра. 16 ГБ оперативной памяти DDR4 помогут работать с несколькими приложениями одновременно, а SSD на 512 ГБ обеспечит место для программ и файлов. Процессор AMD дополняет конфигурацию, подходящую для учёбы, работы и повседневного использования.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Теги товара: Для дома, AMD Ryzen 5, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, 16 дюймов, Для дизайнера, Для работы, IPS, AMD, для студента, для школы и школьника, С SSD
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Теги товара: Для дома, AMD Ryzen 5, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, 16 дюймов, Для дизайнера, Для работы, IPS, AMD, для студента, для школы и школьника, С SSD
Ноутбук Maibenben M675 Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16" IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 3896mAh (M6750F140HU4E10) - стоимость товара 66830 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ноутбук Maibenben M675 Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16" IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 3896mAh (M6750F140HU4E10)