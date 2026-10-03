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Ноутбук Maibenben M643 Ryzen 3 4300U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16" IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 3896mAh (M6430B140HU4E10) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Maibenben M643 Ryzen 3 4300U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16" IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 3896mAh (M6430B140HU4E10)

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Ноутбук Maibenben M643 Ryzen 3 4300U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 3896mAh (M6430B140HU4E10) - фото 1
Ноутбук Maibenben M643 Ryzen 3 4300U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 3896mAh (M6430B140HU4E10) - фото 2
Ноутбук Maibenben M643 Ryzen 3 4300U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 3896mAh (M6430B140HU4E10) - фото 3
Ноутбук Maibenben M643 Ryzen 3 4300U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 3896mAh (M6430B140HU4E10) - фото 4
Ноутбук Maibenben M643 Ryzen 3 4300U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 3896mAh (M6430B140HU4E10) - фото 5
Ноутбук Maibenben M643 Ryzen 3 4300U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 3896mAh (M6430B140HU4E10) - фото 6
Ноутбук Maibenben M643 Ryzen 3 4300U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 3896mAh (M6430B140HU4E10) - фото 7
Ноутбук Maibenben M643 Ryzen 3 4300U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 3896mAh (M6430B140HU4E10) - фото 8
Ноутбук Maibenben M643 Ryzen 3 4300U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 3896mAh (M6430B140HU4E10) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Maibenben M643
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
8 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Maibenben M643 Ryzen 3 4300U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 3896mAh (M6430B140HU4E10) - фото 1
  • Ноутбук Maibenben M643 Ryzen 3 4300U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 3896mAh (M6430B140HU4E10) - фото 2
  • Ноутбук Maibenben M643 Ryzen 3 4300U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 3896mAh (M6430B140HU4E10) - фото 3
  • Ноутбук Maibenben M643 Ryzen 3 4300U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 3896mAh (M6430B140HU4E10) - фото 4
  • Ноутбук Maibenben M643 Ryzen 3 4300U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 3896mAh (M6430B140HU4E10) - фото 5
  • Ноутбук Maibenben M643 Ryzen 3 4300U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 3896mAh (M6430B140HU4E10) - фото 6
  • Ноутбук Maibenben M643 Ryzen 3 4300U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 3896mAh (M6430B140HU4E10) - фото 7
  • Ноутбук Maibenben M643 Ryzen 3 4300U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 3896mAh (M6430B140HU4E10) - фото 8
  • Ноутбук Maibenben M643 Ryzen 3 4300U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 3896mAh (M6430B140HU4E10) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
51 220 руб. 
Начислим 820 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750869
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Ноутбук Maibenben M643 Ryzen 3 4300U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16" IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 3896mAh (M6430B140HU4E10)
51 220 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Maibenben
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Maibenben M643
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 3
Модель процессора
4300U
Частота процессора, ГГц
2.7
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
AMD Radeon Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
45 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
2.7

Описание товара Ноутбук Maibenben M643 Ryzen 3 4300U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16" IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 3896mAh (M6430B140HU4E10)

Ноутбук Maibenben сочетает просторный 16-дюймовый экран и разрешение 1920?1200 — удобно, когда важно видеть больше информации по вертикали. IPS-матрица подходит для работы с текстами, таблицами и другим контентом. SSD на 512 ГБ предоставляет место для файлов и приложений, а 8 ГБ оперативной памяти DDR4 — основу для повседневных задач. За графику отвечает AMD Radeon Graphics, процессор произведён AMD. Ноутбук для тех, кому нужен большой экран и SSD-накопитель в одном устройстве.

Отзывы о товаре Ноутбук Maibenben M643 Ryzen 3 4300U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16" IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 3896mAh (M6430B140HU4E10)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Maibenben
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Maibenben M643
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Развернуть
Серия процессора
AMD Ryzen 3
Модель процессора
4300U
Частота процессора, ГГц
2.7
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
AMD Radeon Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
45 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Maibenben сочетает просторный 16-дюймовый экран и разрешение 1920?1200 — удобно, когда важно видеть больше информации по вертикали. IPS-матрица подходит для работы с текстами, таблицами и другим контентом. SSD на 512 ГБ предоставляет место для файлов и приложений, а 8 ГБ оперативной памяти DDR4 — основу для повседневных задач. За графику отвечает AMD Radeon Graphics, процессор произведён AMD. Ноутбук для тех, кому нужен большой экран и SSD-накопитель в одном устройстве.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Maibenben M643 Ryzen 3 4300U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16" IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 3896mAh (M6430B140HU4E10) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 51220 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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