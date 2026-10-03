Top.Mail.Ru
Ноутбук HP ZBook 8 G1i Core Ultra 7 255H 32Gb SSD1Tb NVIDIA RTX 500 Ada 4Gb 16" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 silver WiFi BT Cam (BX7U3UT) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Ноутбук HP ZBook 8 G1i Core Ultra 7 255H 32Gb SSD1Tb NVIDIA RTX 500 Ada 4Gb 16" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 silver WiFi BT Cam (BX7U3UT)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Ноутбук HP ZBook 8 G1i Core Ultra 7 255H 32Gb SSD1Tb NVIDIA RTX 500 Ada 4Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 silver WiFi BT Cam (BX7U3UT) - фото 1
Ноутбук HP ZBook 8 G1i Core Ultra 7 255H 32Gb SSD1Tb NVIDIA RTX 500 Ada 4Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 silver WiFi BT Cam (BX7U3UT) - фото 2
Ноутбук HP ZBook 8 G1i Core Ultra 7 255H 32Gb SSD1Tb NVIDIA RTX 500 Ada 4Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 silver WiFi BT Cam (BX7U3UT) - фото 3
Ноутбук HP ZBook 8 G1i Core Ultra 7 255H 32Gb SSD1Tb NVIDIA RTX 500 Ada 4Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 silver WiFi BT Cam (BX7U3UT) - фото 4
Ноутбук HP ZBook 8 G1i Core Ultra 7 255H 32Gb SSD1Tb NVIDIA RTX 500 Ada 4Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 silver WiFi BT Cam (BX7U3UT) - фото 5
Ноутбук HP ZBook 8 G1i Core Ultra 7 255H 32Gb SSD1Tb NVIDIA RTX 500 Ada 4Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 silver WiFi BT Cam (BX7U3UT) - фото 6
Ноутбук HP ZBook 8 G1i Core Ultra 7 255H 32Gb SSD1Tb NVIDIA RTX 500 Ada 4Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 silver WiFi BT Cam (BX7U3UT) - фото 7
Ноутбук HP ZBook 8 G1i Core Ultra 7 255H 32Gb SSD1Tb NVIDIA RTX 500 Ada 4Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 silver WiFi BT Cam (BX7U3UT) - фото 8
Ноутбук HP ZBook 8 G1i Core Ultra 7 255H 32Gb SSD1Tb NVIDIA RTX 500 Ada 4Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 silver WiFi BT Cam (BX7U3UT) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
HP Zbook
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук HP ZBook 8 G1i Core Ultra 7 255H 32Gb SSD1Tb NVIDIA RTX 500 Ada 4Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 silver WiFi BT Cam (BX7U3UT) - фото 1
  • Ноутбук HP ZBook 8 G1i Core Ultra 7 255H 32Gb SSD1Tb NVIDIA RTX 500 Ada 4Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 silver WiFi BT Cam (BX7U3UT) - фото 2
  • Ноутбук HP ZBook 8 G1i Core Ultra 7 255H 32Gb SSD1Tb NVIDIA RTX 500 Ada 4Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 silver WiFi BT Cam (BX7U3UT) - фото 3
  • Ноутбук HP ZBook 8 G1i Core Ultra 7 255H 32Gb SSD1Tb NVIDIA RTX 500 Ada 4Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 silver WiFi BT Cam (BX7U3UT) - фото 4
  • Ноутбук HP ZBook 8 G1i Core Ultra 7 255H 32Gb SSD1Tb NVIDIA RTX 500 Ada 4Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 silver WiFi BT Cam (BX7U3UT) - фото 5
  • Ноутбук HP ZBook 8 G1i Core Ultra 7 255H 32Gb SSD1Tb NVIDIA RTX 500 Ada 4Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 silver WiFi BT Cam (BX7U3UT) - фото 6
  • Ноутбук HP ZBook 8 G1i Core Ultra 7 255H 32Gb SSD1Tb NVIDIA RTX 500 Ada 4Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 silver WiFi BT Cam (BX7U3UT) - фото 7
  • Ноутбук HP ZBook 8 G1i Core Ultra 7 255H 32Gb SSD1Tb NVIDIA RTX 500 Ada 4Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 silver WiFi BT Cam (BX7U3UT) - фото 8
  • Ноутбук HP ZBook 8 G1i Core Ultra 7 255H 32Gb SSD1Tb NVIDIA RTX 500 Ada 4Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 silver WiFi BT Cam (BX7U3UT) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
291 310 руб. 
Начислим 4661 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750868
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Ноутбук HP ZBook 8 G1i Core Ultra 7 255H 32Gb SSD1Tb NVIDIA RTX 500 Ada 4Gb 16" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 silver WiFi BT Cam (BX7U3UT)
291 310 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HP
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
HP Zbook
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
255H
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 500 Ada
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
4
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
77 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
нет
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
2.92

Описание товара Ноутбук HP ZBook 8 G1i Core Ultra 7 255H 32Gb SSD1Tb NVIDIA RTX 500 Ada 4Gb 16" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 silver WiFi BT Cam (BX7U3UT)

Ноутбук HP с 16-дюймовым экраном IPS предлагает просторное рабочее пространство для документов, таблиц и других задач. 32 ГБ оперативной памяти помогают комфортно работать с несколькими приложениями одновременно, а SSD на 1024 ГБ обеспечивает вместительное хранилище для файлов и программ. Модель оснащена процессором Intel, работает под управлением Windows 11 Pro и выполнена в алюминиевом корпусе.

Отзывы о товаре Ноутбук HP ZBook 8 G1i Core Ultra 7 255H 32Gb SSD1Tb NVIDIA RTX 500 Ada 4Gb 16" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 silver WiFi BT Cam (BX7U3UT)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
HP
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
HP Zbook
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
255H
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 500 Ada
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
4
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
77 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук HP с 16-дюймовым экраном IPS предлагает просторное рабочее пространство для документов, таблиц и других задач. 32 ГБ оперативной памяти помогают комфортно работать с несколькими приложениями одновременно, а SSD на 1024 ГБ обеспечивает вместительное хранилище для файлов и программ. Модель оснащена процессором Intel, работает под управлением Windows 11 Pro и выполнена в алюминиевом корпусе.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук HP ZBook 8 G1i Core Ultra 7 255H 32Gb SSD1Tb NVIDIA RTX 500 Ada 4Gb 16" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 silver WiFi BT Cam (BX7U3UT) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 291310 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...