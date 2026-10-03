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Ноутбук Maibenben X16C-i73757 Core i7 13700HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16" IPS QHD+ (2560x1600) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16C-I737570FFDHG4E10) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Maibenben X16C-i73757 Core i7 13700HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16" IPS QHD+ (2560x1600) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16C-I737570FFDHG4E10)

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Ноутбук Maibenben X16C-i73757 Core i7 13700HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS QHD+ (2560x1600) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16C-I737570FFDHG4E10) - фото 1
Ноутбук Maibenben X16C-i73757 Core i7 13700HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS QHD+ (2560x1600) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16C-I737570FFDHG4E10) - фото 2
Ноутбук Maibenben X16C-i73757 Core i7 13700HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS QHD+ (2560x1600) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16C-I737570FFDHG4E10) - фото 3
Ноутбук Maibenben X16C-i73757 Core i7 13700HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS QHD+ (2560x1600) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16C-I737570FFDHG4E10) - фото 4
Ноутбук Maibenben X16C-i73757 Core i7 13700HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS QHD+ (2560x1600) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16C-I737570FFDHG4E10) - фото 5
Ноутбук Maibenben X16C-i73757 Core i7 13700HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS QHD+ (2560x1600) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16C-I737570FFDHG4E10) - фото 6
Ноутбук Maibenben X16C-i73757 Core i7 13700HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS QHD+ (2560x1600) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16C-I737570FFDHG4E10) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Maibenben X16
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Maibenben X16C-i73757 Core i7 13700HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS QHD+ (2560x1600) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16C-I737570FFDHG4E10) - фото 1
  • Ноутбук Maibenben X16C-i73757 Core i7 13700HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS QHD+ (2560x1600) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16C-I737570FFDHG4E10) - фото 2
  • Ноутбук Maibenben X16C-i73757 Core i7 13700HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS QHD+ (2560x1600) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16C-I737570FFDHG4E10) - фото 3
  • Ноутбук Maibenben X16C-i73757 Core i7 13700HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS QHD+ (2560x1600) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16C-I737570FFDHG4E10) - фото 4
  • Ноутбук Maibenben X16C-i73757 Core i7 13700HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS QHD+ (2560x1600) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16C-I737570FFDHG4E10) - фото 5
  • Ноутбук Maibenben X16C-i73757 Core i7 13700HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS QHD+ (2560x1600) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16C-I737570FFDHG4E10) - фото 6
  • Ноутбук Maibenben X16C-i73757 Core i7 13700HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS QHD+ (2560x1600) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16C-I737570FFDHG4E10) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
157 250 руб. 
Начислим 2516 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750867
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Ноутбук Maibenben X16C-i73757 Core i7 13700HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16" IPS QHD+ (2560x1600) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16C-I737570FFDHG4E10)
157 250 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Maibenben
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Maibenben X16
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
180
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
13700HX
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5070
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, MiniDisplayPort
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
60 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
2.7

Описание товара Ноутбук Maibenben X16C-i73757 Core i7 13700HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16" IPS QHD+ (2560x1600) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16C-I737570FFDHG4E10)

Ноутбук Maibenben сочетает просторный 16-дюймовый экран и чёткое разрешение 2560?1600: удобно работать с несколькими окнами и погружаться в любимый контент. IPS-матрица передаёт насыщенное изображение, а частота обновления 180 Гц помогает сделать движение на экране плавным — особенно заметно в динамичных сценах. Процессор Intel, 16 ГБ оперативной памяти DDR5 и SSD на 512 ГБ создают основу для отзывчивой работы и комфортной многозадачности. Практичная конфигурация для повседневных задач, учёбы и развлечений.

Отзывы о товаре Ноутбук Maibenben X16C-i73757 Core i7 13700HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16" IPS QHD+ (2560x1600) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16C-I737570FFDHG4E10)




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Характеристики
Бренд
Maibenben
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Maibenben X16
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
180
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Развернуть
Модель процессора
13700HX
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5070
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, MiniDisplayPort
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
60 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Maibenben сочетает просторный 16-дюймовый экран и чёткое разрешение 2560?1600: удобно работать с несколькими окнами и погружаться в любимый контент. IPS-матрица передаёт насыщенное изображение, а частота обновления 180 Гц помогает сделать движение на экране плавным — особенно заметно в динамичных сценах. Процессор Intel, 16 ГБ оперативной памяти DDR5 и SSD на 512 ГБ создают основу для отзывчивой работы и комфортной многозадачности. Практичная конфигурация для повседневных задач, учёбы и развлечений.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Maibenben X16C-i73757 Core i7 13700HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16" IPS QHD+ (2560x1600) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16C-I737570FFDHG4E10) - по цене 157250 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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