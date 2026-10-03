Ноутбук Maibenben M17A-R777UM Ryzen 7 7730U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 17.3" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 3896mAh (M17A-R777UM0F14HU4EB0)
Оригинальный товар
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Характеристики
Линейка
Maibenben M17A
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
78 080 руб.
В наличии
Код товара: 750866
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Характеристики
Бренд
Maibenben
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Maibenben M17A
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель процессора
7730U
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
45 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
3.6
Описание товара Ноутбук Maibenben M17A-R777UM Ryzen 7 7730U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 17.3" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 3896mAh (M17A-R777UM0F14HU4EB0)
Ноутбук Maibenben с большим экраном диагональю 17,3 дюйма подойдёт тем, кому важно просторное изображение для работы и повседневных задач. Разрешение 1920?1080 и IPS-матрица обеспечивают чёткую картинку и комфортный просмотр. SSD на 512 ГБ поможет хранить нужные файлы, а 16 ГБ оперативной памяти DDR4 — работать с несколькими задачами. В основе ноутбука — процессор AMD.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Maibenben
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Maibenben M17A
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Развернуть
Модель процессора
7730U
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
45 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Ноутбук Maibenben с большим экраном диагональю 17,3 дюйма подойдёт тем, кому важно просторное изображение для работы и повседневных задач. Разрешение 1920?1080 и IPS-матрица обеспечивают чёткую картинку и комфортный просмотр. SSD на 512 ГБ поможет хранить нужные файлы, а 16 ГБ оперативной памяти DDR4 — работать с несколькими задачами. В основе ноутбука — процессор AMD.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Ноутбук Maibenben M17A-R777UM Ryzen 7 7730U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 17.3" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 3896mAh (M17A-R777UM0F14HU4EB0) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 78080 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ноутбук Maibenben M17A-R777UM Ryzen 7 7730U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 17.3" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 3896mAh (M17A-R777UM0F14HU4EB0)