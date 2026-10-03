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Ноутбук Maibenben M17A-R343UM Ryzen 3 4300U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 17.3" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 3896mAh (M17A-R343UM0B14HU4EB0) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Maibenben M17A-R343UM Ryzen 3 4300U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 17.3" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 3896mAh (M17A-R343UM0B14HU4EB0)

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Ноутбук Maibenben M17A-R343UM Ryzen 3 4300U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 3896mAh (M17A-R343UM0B14HU4EB0) - фото 1
Ноутбук Maibenben M17A-R343UM Ryzen 3 4300U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 3896mAh (M17A-R343UM0B14HU4EB0) - фото 2
Ноутбук Maibenben M17A-R343UM Ryzen 3 4300U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 3896mAh (M17A-R343UM0B14HU4EB0) - фото 3
Ноутбук Maibenben M17A-R343UM Ryzen 3 4300U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 3896mAh (M17A-R343UM0B14HU4EB0) - фото 4
Ноутбук Maibenben M17A-R343UM Ryzen 3 4300U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 3896mAh (M17A-R343UM0B14HU4EB0) - фото 5
Ноутбук Maibenben M17A-R343UM Ryzen 3 4300U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 3896mAh (M17A-R343UM0B14HU4EB0) - фото 6
Ноутбук Maibenben M17A-R343UM Ryzen 3 4300U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 3896mAh (M17A-R343UM0B14HU4EB0) - фото 7
Ноутбук Maibenben M17A-R343UM Ryzen 3 4300U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 3896mAh (M17A-R343UM0B14HU4EB0) - фото 8
Ноутбук Maibenben M17A-R343UM Ryzen 3 4300U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 3896mAh (M17A-R343UM0B14HU4EB0) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Maibenben M17
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
8 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Maibenben M17A-R343UM Ryzen 3 4300U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 3896mAh (M17A-R343UM0B14HU4EB0) - фото 1
  • Ноутбук Maibenben M17A-R343UM Ryzen 3 4300U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 3896mAh (M17A-R343UM0B14HU4EB0) - фото 2
  • Ноутбук Maibenben M17A-R343UM Ryzen 3 4300U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 3896mAh (M17A-R343UM0B14HU4EB0) - фото 3
  • Ноутбук Maibenben M17A-R343UM Ryzen 3 4300U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 3896mAh (M17A-R343UM0B14HU4EB0) - фото 4
  • Ноутбук Maibenben M17A-R343UM Ryzen 3 4300U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 3896mAh (M17A-R343UM0B14HU4EB0) - фото 5
  • Ноутбук Maibenben M17A-R343UM Ryzen 3 4300U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 3896mAh (M17A-R343UM0B14HU4EB0) - фото 6
  • Ноутбук Maibenben M17A-R343UM Ryzen 3 4300U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 3896mAh (M17A-R343UM0B14HU4EB0) - фото 7
  • Ноутбук Maibenben M17A-R343UM Ryzen 3 4300U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 3896mAh (M17A-R343UM0B14HU4EB0) - фото 8
  • Ноутбук Maibenben M17A-R343UM Ryzen 3 4300U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 3896mAh (M17A-R343UM0B14HU4EB0) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
54 560 руб. 
Начислим 873 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750865
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Ноутбук Maibenben M17A-R343UM Ryzen 3 4300U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 17.3" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 3896mAh (M17A-R343UM0B14HU4EB0)
54 560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Maibenben
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Maibenben M17
Трансформер
Нет
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 3
Модель процессора
4300U
Частота процессора, ГГц
2.7
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI, DisplayPort
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
45 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
3.6

Описание товара Ноутбук Maibenben M17A-R343UM Ryzen 3 4300U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 17.3" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 3896mAh (M17A-R343UM0B14HU4EB0)

Ноутбук Maibenben с большим экраном диагональю 17,3 дюйма подойдёт для работы, учёбы и просмотра контента. Разрешение 1920 ? 1080 и IPS-матрица обеспечивают чёткое изображение и комфортный просмотр на просторном дисплее. SSD на 512 ГБ вмещает нужные файлы и приложения, а 8 ГБ оперативной памяти подходят для повседневных задач. Ноутбук работает на Windows 11 Home и оснащён процессором AMD — практичное сочетание для ежедневного использования.

Отзывы о товаре Ноутбук Maibenben M17A-R343UM Ryzen 3 4300U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 17.3" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 3896mAh (M17A-R343UM0B14HU4EB0)




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Характеристики
Бренд
Maibenben
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Maibenben M17
Трансформер
Нет
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Развернуть
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 3
Модель процессора
4300U
Частота процессора, ГГц
2.7
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI, DisplayPort
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
45 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Maibenben с большим экраном диагональю 17,3 дюйма подойдёт для работы, учёбы и просмотра контента. Разрешение 1920 ? 1080 и IPS-матрица обеспечивают чёткое изображение и комфортный просмотр на просторном дисплее. SSD на 512 ГБ вмещает нужные файлы и приложения, а 8 ГБ оперативной памяти подходят для повседневных задач. Ноутбук работает на Windows 11 Home и оснащён процессором AMD — практичное сочетание для ежедневного использования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Maibenben M17A-R343UM Ryzen 3 4300U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 17.3" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 3896mAh (M17A-R343UM0B14HU4EB0) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 54560 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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