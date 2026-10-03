Ноутбук Maibenben M17A-R343UM Ryzen 3 4300U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 17.3" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 3896mAh (M17A-R343UM0B14HU4EB0)
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Характеристики
Линейка
Maibenben M17
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
8 Гб
Объем SSD
512 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
54 560 руб.
В наличии
Код товара: 750865
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54 560 руб.
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Характеристики
Бренд
Maibenben
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Maibenben M17
Трансформер
Нет
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 3
Модель процессора
4300U
Частота процессора, ГГц
2.7
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI, DisplayPort
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
45 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
3.6
Описание товара Ноутбук Maibenben M17A-R343UM Ryzen 3 4300U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 17.3" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 3896mAh (M17A-R343UM0B14HU4EB0)
Ноутбук Maibenben с большим экраном диагональю 17,3 дюйма подойдёт для работы, учёбы и просмотра контента. Разрешение 1920 ? 1080 и IPS-матрица обеспечивают чёткое изображение и комфортный просмотр на просторном дисплее. SSD на 512 ГБ вмещает нужные файлы и приложения, а 8 ГБ оперативной памяти подходят для повседневных задач. Ноутбук работает на Windows 11 Home и оснащён процессором AMD — практичное сочетание для ежедневного использования.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, HP, Infinix
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Бренд
Maibenben
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Maibenben M17
Трансформер
Нет
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Развернуть
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 3
Модель процессора
4300U
Частота процессора, ГГц
2.7
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI, DisplayPort
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
45 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Ноутбук Maibenben с большим экраном диагональю 17,3 дюйма подойдёт для работы, учёбы и просмотра контента. Разрешение 1920 ? 1080 и IPS-матрица обеспечивают чёткое изображение и комфортный просмотр на просторном дисплее. SSD на 512 ГБ вмещает нужные файлы и приложения, а 8 ГБ оперативной памяти подходят для повседневных задач. Ноутбук работает на Windows 11 Home и оснащён процессором AMD — практичное сочетание для ежедневного использования.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, HP, Infinix
Теги товара: Для дома, Для офиса, Для учебы, AMD Ryzen 3, 17 дюймов, Для программирования, С большим экраном, Для дизайнера, 8 Гб ОЗУ, Для работы, IPS, AMD, для студента, для школы и школьника, С SSD
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, HP, Infinix
Теги товара: Для дома, Для офиса, Для учебы, AMD Ryzen 3, 17 дюймов, Для программирования, С большим экраном, Для дизайнера, 8 Гб ОЗУ, Для работы, IPS, AMD, для студента, для школы и школьника, С SSD
Ноутбук Maibenben M17A-R343UM Ryzen 3 4300U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 17.3" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 3896mAh (M17A-R343UM0B14HU4EB0) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 54560 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ноутбук Maibenben M17A-R343UM Ryzen 3 4300U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 17.3" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 3896mAh (M17A-R343UM0B14HU4EB0)