Ноутбук MSI Cyborg A15 C1WF-083XRUY Ryzen 7 170 32Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-15TK21-083)
Оригинальный товар
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Характеристики
Линейка
MSI Cyborg
Операционная система
DOS
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
512 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
162 060 руб.
В наличии
Код товара: 750864
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162 060 руб.
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Характеристики
Бренд
MSI
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI Cyborg
Операционная система
DOS
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель процессора
170
Частота процессора, ГГц
3.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Энергоемкость батареи
60 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
3.57
Описание товара Ноутбук MSI Cyborg A15 C1WF-083XRUY Ryzen 7 170 32Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-15TK21-083)
Ноутбук MSI сочетает 15,6-дюймовый IPS-экран с разрешением 1920?1080 и частотой обновления 144 Гц — изображение выглядит чётким, а динамичные сцены воспринимаются плавно. Графический контроллер NVIDIA GeForce RTX 5060 подойдёт для игр и задач с насыщенной графикой, а 32 ГБ оперативной памяти DDR5 помогут комфортно работать в нескольких приложениях. SSD на 512 ГБ обеспечивает быстрый доступ к данным и место для программ и файлов. Ноутбук на базе процессора AMD станет универсальным решением для работы и развлечений.
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Теги товара: 15 дюймов, Для дома, Серый, AMD Ryzen 7, Для программирования, Для 3d моделирования, 32 Гб ОЗУ, Для дизайнера, Для работы, IPS, Игровые, AMD, Игровые MSI, С SSD
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
MSI
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI Cyborg
Операционная система
DOS
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Развернуть
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель процессора
170
Частота процессора, ГГц
3.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Энергоемкость батареи
60 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Ноутбук MSI сочетает 15,6-дюймовый IPS-экран с разрешением 1920?1080 и частотой обновления 144 Гц — изображение выглядит чётким, а динамичные сцены воспринимаются плавно. Графический контроллер NVIDIA GeForce RTX 5060 подойдёт для игр и задач с насыщенной графикой, а 32 ГБ оперативной памяти DDR5 помогут комфортно работать в нескольких приложениях. SSD на 512 ГБ обеспечивает быстрый доступ к данным и место для программ и файлов. Ноутбук на базе процессора AMD станет универсальным решением для работы и развлечений.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Теги товара: 15 дюймов, Для дома, Серый, AMD Ryzen 7, Для программирования, Для 3d моделирования, 32 Гб ОЗУ, Для дизайнера, Для работы, IPS, Игровые, AMD, Игровые MSI, С SSD
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Теги товара: 15 дюймов, Для дома, Серый, AMD Ryzen 7, Для программирования, Для 3d моделирования, 32 Гб ОЗУ, Для дизайнера, Для работы, IPS, Игровые, AMD, Игровые MSI, С SSD
Ноутбук MSI Cyborg A15 C1WF-083XRUY Ryzen 7 170 32Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-15TK21-083) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 162060 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ноутбук MSI Cyborg A15 C1WF-083XRUY Ryzen 7 170 32Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-15TK21-083)