Ноутбук Aquarius Cmp NE356 Ryzen 5 6600H 16Gb SSD512Gb 16" без ОС WiFi BT (NE3561533116S151SCN2TNNNNN2)
Оригинальный товар
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Характеристики
Линейка
Aquarius Cmp
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
163 070 руб.
В наличии
Код товара: 750863
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163 070 руб.
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Характеристики
Бренд
Aquarius
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Aquarius Cmp
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Модель процессора
6600H
Частота процессора, ГГц
3.3
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
AMD Radeon Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
51 Вт·ч
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
2.3
Описание товара Ноутбук Aquarius Cmp NE356 Ryzen 5 6600H 16Gb SSD512Gb 16" без ОС WiFi BT (NE3561533116S151SCN2TNNNNN2)
Ноутбук AQUARIUS с экраном диагональю 16 дюймов и разрешением 1920?1200 даёт больше пространства для работы с документами, таблицами и несколькими окнами. Процессор AMD Ryzen 5 и 16 ГБ оперативной памяти DDR5 подойдут для повседневных задач и многозадачной работы, а SSD на 512 ГБ обеспечит место для программ и файлов. Серый цвет придаёт модели сдержанный вид. Ноутбук поставляется без операционной системы — можно самостоятельно выбрать подходящий вариант.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
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Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Aquarius
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Aquarius Cmp
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Развернуть
Модель процессора
6600H
Частота процессора, ГГц
3.3
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
AMD Radeon Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
51 Вт·ч
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Ноутбук AQUARIUS с экраном диагональю 16 дюймов и разрешением 1920?1200 даёт больше пространства для работы с документами, таблицами и несколькими окнами. Процессор AMD Ryzen 5 и 16 ГБ оперативной памяти DDR5 подойдут для повседневных задач и многозадачной работы, а SSD на 512 ГБ обеспечит место для программ и файлов. Серый цвет придаёт модели сдержанный вид. Ноутбук поставляется без операционной системы — можно самостоятельно выбрать подходящий вариант.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Теги товара: Для дома, Серый, AMD Ryzen 5, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, 16 дюймов, Без ОС, Для дизайнера, Для работы, IPS, AMD, для студента, для школы и школьника, С SSD
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Теги товара: Для дома, Серый, AMD Ryzen 5, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, 16 дюймов, Без ОС, Для дизайнера, Для работы, IPS, AMD, для студента, для школы и школьника, С SSD
Ноутбук Aquarius Cmp NE356 Ryzen 5 6600H 16Gb SSD512Gb 16" без ОС WiFi BT (NE3561533116S151SCN2TNNNNN2) - стоимость товара 163070 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ноутбук Aquarius Cmp NE356 Ryzen 5 6600H 16Gb SSD512Gb 16" без ОС WiFi BT (NE3561533116S151SCN2TNNNNN2)