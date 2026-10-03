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Ноутбук MSI Cyborg A15 C1WF-077XRUY Ryzen 7 170 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-15TK21-077) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук MSI Cyborg A15 C1WF-077XRUY Ryzen 7 170 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-15TK21-077)

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Ноутбук MSI Cyborg A15 C1WF-077XRUY Ryzen 7 170 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-15TK21-077) - фото 1
Ноутбук MSI Cyborg A15 C1WF-077XRUY Ryzen 7 170 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-15TK21-077) - фото 2
Ноутбук MSI Cyborg A15 C1WF-077XRUY Ryzen 7 170 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-15TK21-077) - фото 3
Ноутбук MSI Cyborg A15 C1WF-077XRUY Ryzen 7 170 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-15TK21-077) - фото 4
Ноутбук MSI Cyborg A15 C1WF-077XRUY Ryzen 7 170 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-15TK21-077) - фото 5
Ноутбук MSI Cyborg A15 C1WF-077XRUY Ryzen 7 170 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-15TK21-077) - фото 6
Ноутбук MSI Cyborg A15 C1WF-077XRUY Ryzen 7 170 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-15TK21-077) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
MSI Cyborg
Операционная система
DOS
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук MSI Cyborg A15 C1WF-077XRUY Ryzen 7 170 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-15TK21-077) - фото 1
  • Ноутбук MSI Cyborg A15 C1WF-077XRUY Ryzen 7 170 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-15TK21-077) - фото 2
  • Ноутбук MSI Cyborg A15 C1WF-077XRUY Ryzen 7 170 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-15TK21-077) - фото 3
  • Ноутбук MSI Cyborg A15 C1WF-077XRUY Ryzen 7 170 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-15TK21-077) - фото 4
  • Ноутбук MSI Cyborg A15 C1WF-077XRUY Ryzen 7 170 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-15TK21-077) - фото 5
  • Ноутбук MSI Cyborg A15 C1WF-077XRUY Ryzen 7 170 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-15TK21-077) - фото 6
  • Ноутбук MSI Cyborg A15 C1WF-077XRUY Ryzen 7 170 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-15TK21-077) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
135 270 руб. 
Начислим 2165 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750861
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Ноутбук MSI Cyborg A15 C1WF-077XRUY Ryzen 7 170 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-15TK21-077)
135 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MSI
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI Cyborg
Операционная система
DOS
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель процессора
170
Частота процессора, ГГц
3.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
60 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
3.57

Описание товара Ноутбук MSI Cyborg A15 C1WF-077XRUY Ryzen 7 170 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-15TK21-077)

Ноутбук MSI с экраном 15,6 дюйма сочетает чёткое разрешение 1920?1080 и IPS-матрицу, а частота обновления 144 Гц делает изображение особенно плавным — комфортно играть и смотреть динамичные сцены. Графический контроллер nVidia GeForce RTX 5060 подойдёт для игр и задач, требующих графической мощности. Процессор AMD, 16 Гб оперативной памяти DDR5 и SSD на 512 Гб создают основу для быстрой работы и удобной многозадачности. Практичный вариант для тех, кто хочет объединить игры, работу и развлечения в одном ноутбуке.

Отзывы о товаре Ноутбук MSI Cyborg A15 C1WF-077XRUY Ryzen 7 170 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-15TK21-077)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
MSI
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI Cyborg
Операционная система
DOS
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Развернуть
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель процессора
170
Частота процессора, ГГц
3.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
60 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук MSI с экраном 15,6 дюйма сочетает чёткое разрешение 1920?1080 и IPS-матрицу, а частота обновления 144 Гц делает изображение особенно плавным — комфортно играть и смотреть динамичные сцены. Графический контроллер nVidia GeForce RTX 5060 подойдёт для игр и задач, требующих графической мощности. Процессор AMD, 16 Гб оперативной памяти DDR5 и SSD на 512 Гб создают основу для быстрой работы и удобной многозадачности. Практичный вариант для тех, кто хочет объединить игры, работу и развлечения в одном ноутбуке.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук MSI Cyborg A15 C1WF-077XRUY Ryzen 7 170 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-15TK21-077) - по цене 135270 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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