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Ноутбук MSI Prestige 14 Flip AI+ The Starry Night-400RUY Core Ultra X9 378H 32Gb SSD1Tb Intel Arc B390 14" OLED Touch FHD+ (1920x1200) Windows 11 Pro picture WiFi BT Cam (9S7-14T235-400) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук MSI Prestige 14 Flip AI+ The Starry Night-400RUY Core Ultra X9 378H 32Gb SSD1Tb Intel Arc B390 14" OLED Touch FHD+ (1920x1200) Windows 11 Pro picture WiFi BT Cam (9S7-14T235-400)

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Ноутбук MSI Prestige 14 Flip AI+ The Starry Night-400RUY Core Ultra X9 378H 32Gb SSD1Tb Intel Arc B390 14&quot; OLED Touch FHD+ (1920x1200) Windows 11 Pro picture WiFi BT Cam (9S7-14T235-400) - фото 1
Ноутбук MSI Prestige 14 Flip AI+ The Starry Night-400RUY Core Ultra X9 378H 32Gb SSD1Tb Intel Arc B390 14&quot; OLED Touch FHD+ (1920x1200) Windows 11 Pro picture WiFi BT Cam (9S7-14T235-400) - фото 2
Ноутбук MSI Prestige 14 Flip AI+ The Starry Night-400RUY Core Ultra X9 378H 32Gb SSD1Tb Intel Arc B390 14&quot; OLED Touch FHD+ (1920x1200) Windows 11 Pro picture WiFi BT Cam (9S7-14T235-400) - фото 3
Ноутбук MSI Prestige 14 Flip AI+ The Starry Night-400RUY Core Ultra X9 378H 32Gb SSD1Tb Intel Arc B390 14&quot; OLED Touch FHD+ (1920x1200) Windows 11 Pro picture WiFi BT Cam (9S7-14T235-400) - фото 4
Ноутбук MSI Prestige 14 Flip AI+ The Starry Night-400RUY Core Ultra X9 378H 32Gb SSD1Tb Intel Arc B390 14&quot; OLED Touch FHD+ (1920x1200) Windows 11 Pro picture WiFi BT Cam (9S7-14T235-400) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
MSI Prestige
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук MSI Prestige 14 Flip AI+ The Starry Night-400RUY Core Ultra X9 378H 32Gb SSD1Tb Intel Arc B390 14&quot; OLED Touch FHD+ (1920x1200) Windows 11 Pro picture WiFi BT Cam (9S7-14T235-400) - фото 1
  • Ноутбук MSI Prestige 14 Flip AI+ The Starry Night-400RUY Core Ultra X9 378H 32Gb SSD1Tb Intel Arc B390 14&quot; OLED Touch FHD+ (1920x1200) Windows 11 Pro picture WiFi BT Cam (9S7-14T235-400) - фото 2
  • Ноутбук MSI Prestige 14 Flip AI+ The Starry Night-400RUY Core Ultra X9 378H 32Gb SSD1Tb Intel Arc B390 14&quot; OLED Touch FHD+ (1920x1200) Windows 11 Pro picture WiFi BT Cam (9S7-14T235-400) - фото 3
  • Ноутбук MSI Prestige 14 Flip AI+ The Starry Night-400RUY Core Ultra X9 378H 32Gb SSD1Tb Intel Arc B390 14&quot; OLED Touch FHD+ (1920x1200) Windows 11 Pro picture WiFi BT Cam (9S7-14T235-400) - фото 4
  • Ноутбук MSI Prestige 14 Flip AI+ The Starry Night-400RUY Core Ultra X9 378H 32Gb SSD1Tb Intel Arc B390 14&quot; OLED Touch FHD+ (1920x1200) Windows 11 Pro picture WiFi BT Cam (9S7-14T235-400) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
270 110 руб. 
Начислим 4322 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750860
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Ноутбук MSI Prestige 14 Flip AI+ The Starry Night-400RUY Core Ultra X9 378H 32Gb SSD1Tb Intel Arc B390 14" OLED Touch FHD+ (1920x1200) Windows 11 Pro picture WiFi BT Cam (9S7-14T235-400)
270 110 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MSI
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI Prestige
Трансформер
да
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
да
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra X9
Модель процессора
378H
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v6.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
81 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х33х10
Вес, кг.
3.7

Описание товара Ноутбук MSI Prestige 14 Flip AI+ The Starry Night-400RUY Core Ultra X9 378H 32Gb SSD1Tb Intel Arc B390 14" OLED Touch FHD+ (1920x1200) Windows 11 Pro picture WiFi BT Cam (9S7-14T235-400)

**Ноутбук MSI Prestige 14 Flip AI+ The Starry Night-400RUY: стиль и мощь в каждом пикселе!** Откройте для себя безграничные возможности с ноутбуком MSI Prestige 14 Flip AI+! Этот стильный и мощный гаджет станет вашим надёжным помощником в работе и творчестве. **Почему стоит выбрать MSI Prestige 14 Flip AI+?** * **Высокая производительность:** 16-ядерный процессор Intel Core Ultra X9 378H с частотой до 5 ГГц и 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5X обеспечивают быструю и плавную работу даже с самыми требовательными задачами. * **Простор для хранения:** SSD-накопитель на 1 ТБ (M.2 PCIe) позволяет хранить большое количество файлов, программ и мультимедиа. * **Потрясающее качество изображения:** OLED-экран с разрешением 1920 x 1200 пикселей и частотой обновления 60 Гц порадует вас яркими и насыщенными цветами. Глянцевая поверхность и сенсорный экран делают работу с устройством ещё более комфортной. * **Компактность и стиль:** тонкий корпус из алюминия и элегантный синий цвет делают ноутбук не только мощным, но и стильным аксессуаром. Вес всего 1,37 кг позволяет всегда брать устройство с собой. * **Современные возможности подключения:** два порта Thunderbolt для быстрого подключения периферийных устройств. * **Профессиональная операционная система:** Windows 11 Pro — идеальный выбор для работы и бизнеса. **Дополнительные преимущества:** * интегрированная графика Intel Arc Graphics для качественной визуализации; * удобная клавиатура с русской раскладкой; * ёмкий аккумулятор (81 Вт·ч) для длительной работы без подзарядки. MSI Prestige 14 Flip AI+ — это сочетание передовых технологий, стильного дизайна и высокой производительности. С этим ноутбуком вы сможете решать самые сложные задачи и наслаждаться каждым моментом работы и отдыха!

Отзывы о товаре Ноутбук MSI Prestige 14 Flip AI+ The Starry Night-400RUY Core Ultra X9 378H 32Gb SSD1Tb Intel Arc B390 14" OLED Touch FHD+ (1920x1200) Windows 11 Pro picture WiFi BT Cam (9S7-14T235-400)




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI Prestige
Трансформер
да
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
да
Развернуть
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra X9
Модель процессора
378H
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v6.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
81 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
**Ноутбук MSI Prestige 14 Flip AI+ The Starry Night-400RUY: стиль и мощь в каждом пикселе!** Откройте для себя безграничные возможности с ноутбуком MSI Prestige 14 Flip AI+! Этот стильный и мощный гаджет станет вашим надёжным помощником в работе и творчестве. **Почему стоит выбрать MSI Prestige 14 Flip AI+?** * **Высокая производительность:** 16-ядерный процессор Intel Core Ultra X9 378H с частотой до 5 ГГц и 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5X обеспечивают быструю и плавную работу даже с самыми требовательными задачами. * **Простор для хранения:** SSD-накопитель на 1 ТБ (M.2 PCIe) позволяет хранить большое количество файлов, программ и мультимедиа. * **Потрясающее качество изображения:** OLED-экран с разрешением 1920 x 1200 пикселей и частотой обновления 60 Гц порадует вас яркими и насыщенными цветами. Глянцевая поверхность и сенсорный экран делают работу с устройством ещё более комфортной. * **Компактность и стиль:** тонкий корпус из алюминия и элегантный синий цвет делают ноутбук не только мощным, но и стильным аксессуаром. Вес всего 1,37 кг позволяет всегда брать устройство с собой. * **Современные возможности подключения:** два порта Thunderbolt для быстрого подключения периферийных устройств. * **Профессиональная операционная система:** Windows 11 Pro — идеальный выбор для работы и бизнеса. **Дополнительные преимущества:** * интегрированная графика Intel Arc Graphics для качественной визуализации; * удобная клавиатура с русской раскладкой; * ёмкий аккумулятор (81 Вт·ч) для длительной работы без подзарядки. MSI Prestige 14 Flip AI+ — это сочетание передовых технологий, стильного дизайна и высокой производительности. С этим ноутбуком вы сможете решать самые сложные задачи и наслаждаться каждым моментом работы и отдыха!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук MSI Prestige 14 Flip AI+ The Starry Night-400RUY Core Ultra X9 378H 32Gb SSD1Tb Intel Arc B390 14" OLED Touch FHD+ (1920x1200) Windows 11 Pro picture WiFi BT Cam (9S7-14T235-400) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 270110 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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