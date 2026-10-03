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Ноутбук Thunderobot Range 17 G2A Evo Ryzen 7 H255 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 17.3" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (JT009U00QRU) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Thunderobot Range 17 G2A Evo Ryzen 7 H255 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 17.3" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (JT009U00QRU)

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Ноутбук Thunderobot Range 17 G2A Evo Ryzen 7 H255 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (JT009U00QRU) - фото 1
Ноутбук Thunderobot Range 17 G2A Evo Ryzen 7 H255 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (JT009U00QRU) - фото 2
Ноутбук Thunderobot Range 17 G2A Evo Ryzen 7 H255 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (JT009U00QRU) - фото 3
Ноутбук Thunderobot Range 17 G2A Evo Ryzen 7 H255 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (JT009U00QRU) - фото 4
Ноутбук Thunderobot Range 17 G2A Evo Ryzen 7 H255 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (JT009U00QRU) - фото 5
Ноутбук Thunderobot Range 17 G2A Evo Ryzen 7 H255 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (JT009U00QRU) - фото 6
Ноутбук Thunderobot Range 17 G2A Evo Ryzen 7 H255 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (JT009U00QRU) - фото 7
Ноутбук Thunderobot Range 17 G2A Evo Ryzen 7 H255 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (JT009U00QRU) - фото 8
Ноутбук Thunderobot Range 17 G2A Evo Ryzen 7 H255 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (JT009U00QRU) - фото 9
Ноутбук Thunderobot Range 17 G2A Evo Ryzen 7 H255 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (JT009U00QRU) - фото 10
Ноутбук Thunderobot Range 17 G2A Evo Ryzen 7 H255 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (JT009U00QRU) - фото 11
Ноутбук Thunderobot Range 17 G2A Evo Ryzen 7 H255 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (JT009U00QRU) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Thunderobot Range
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Thunderobot Range 17 G2A Evo Ryzen 7 H255 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (JT009U00QRU) - фото 1
  • Ноутбук Thunderobot Range 17 G2A Evo Ryzen 7 H255 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (JT009U00QRU) - фото 2
  • Ноутбук Thunderobot Range 17 G2A Evo Ryzen 7 H255 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (JT009U00QRU) - фото 3
  • Ноутбук Thunderobot Range 17 G2A Evo Ryzen 7 H255 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (JT009U00QRU) - фото 4
  • Ноутбук Thunderobot Range 17 G2A Evo Ryzen 7 H255 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (JT009U00QRU) - фото 5
  • Ноутбук Thunderobot Range 17 G2A Evo Ryzen 7 H255 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (JT009U00QRU) - фото 6
  • Ноутбук Thunderobot Range 17 G2A Evo Ryzen 7 H255 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (JT009U00QRU) - фото 7
  • Ноутбук Thunderobot Range 17 G2A Evo Ryzen 7 H255 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (JT009U00QRU) - фото 8
  • Ноутбук Thunderobot Range 17 G2A Evo Ryzen 7 H255 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (JT009U00QRU) - фото 9
  • Ноутбук Thunderobot Range 17 G2A Evo Ryzen 7 H255 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (JT009U00QRU) - фото 10
  • Ноутбук Thunderobot Range 17 G2A Evo Ryzen 7 H255 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (JT009U00QRU) - фото 11
  • Ноутбук Thunderobot Range 17 G2A Evo Ryzen 7 H255 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (JT009U00QRU) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
138 170 руб. 
Начислим 2211 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750859
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Ноутбук Thunderobot Range 17 G2A Evo Ryzen 7 H255 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 17.3" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (JT009U00QRU)
138 170 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Thunderobot
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Thunderobot Range
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель процессора
H255
Частота процессора, ГГц
3.8
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI, DisplayPort
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Энергоемкость батареи
53.35 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, металл
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
4

Описание товара Ноутбук Thunderobot Range 17 G2A Evo Ryzen 7 H255 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 17.3" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (JT009U00QRU)

Ноутбук Thunderobot с большим экраном диагональю 17,3 дюйма создан для тех, кому важно видеть больше. IPS-матрица и разрешение 1920?1080 обеспечивают чёткое изображение, а частота обновления 144 Гц делает движение на экране более плавным — особенно заметным в динамичных сценах. SSD на 1024 ГБ даёт простор для хранения файлов и программ, а 16 ГБ оперативной памяти DDR5 помогают комфортно работать с несколькими задачами. Процессор AMD дополняет конфигурацию ноутбука, который подойдёт для работы, учёбы и развлечений.

Отзывы о товаре Ноутбук Thunderobot Range 17 G2A Evo Ryzen 7 H255 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 17.3" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (JT009U00QRU)




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Характеристики
Бренд
Thunderobot
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Thunderobot Range
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Развернуть
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель процессора
H255
Частота процессора, ГГц
3.8
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI, DisplayPort
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Энергоемкость батареи
53.35 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, металл
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Thunderobot с большим экраном диагональю 17,3 дюйма создан для тех, кому важно видеть больше. IPS-матрица и разрешение 1920?1080 обеспечивают чёткое изображение, а частота обновления 144 Гц делает движение на экране более плавным — особенно заметным в динамичных сценах. SSD на 1024 ГБ даёт простор для хранения файлов и программ, а 16 ГБ оперативной памяти DDR5 помогают комфортно работать с несколькими задачами. Процессор AMD дополняет конфигурацию ноутбука, который подойдёт для работы, учёбы и развлечений.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Thunderobot Range 17 G2A Evo Ryzen 7 H255 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 17.3" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (JT009U00QRU) - стоимость товара 138170 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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