Ноутбук Lenovo Yoga Pro 7 15IPH11 Core Ultra 7 356H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.3" OLED Touch 2.5K (2560x1600) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (83SN003ARK)
Оригинальный товар
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Характеристики
Линейка
Lenovo Yoga
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.3
Разрешение экрана
2560x1600
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
291 390 руб.
В наличии
Код товара: 750858
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291 390 руб.
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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo Yoga
Трансформер
Нет
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.3
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
165
Сенсорный экран
да
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
356H
Частота процессора, ГГц
1.9
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, DisplayPort, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
84 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
2.8
Описание товара Ноутбук Lenovo Yoga Pro 7 15IPH11 Core Ultra 7 356H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.3" OLED Touch 2.5K (2560x1600) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (83SN003ARK)
Ноутбук Lenovo сочетает просторный экран диагональю 15,3 дюйма с высоким разрешением 2560 ? 1600. Сенсорное управление делает взаимодействие с экраном удобным и наглядным, а 32 ГБ оперативной памяти помогают комфортно работать с несколькими задачами. SSD объёмом 1024 ГБ даёт достаточно места для программ и файлов. В основе ноутбука — процессор Intel, а операционная система Windows 11 Home уже указана в конфигурации. Bluetooth версии 5.4 дополняет возможности подключения, аккумулятор выполнен по типу Li-lon.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
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Бренд
Lenovo
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo Yoga
Трансформер
Нет
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.3
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
165
Сенсорный экран
да
Развернуть
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
356H
Частота процессора, ГГц
1.9
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, DisplayPort, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
84 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Ноутбук Lenovo сочетает просторный экран диагональю 15,3 дюйма с высоким разрешением 2560 ? 1600. Сенсорное управление делает взаимодействие с экраном удобным и наглядным, а 32 ГБ оперативной памяти помогают комфортно работать с несколькими задачами. SSD объёмом 1024 ГБ даёт достаточно места для программ и файлов. В основе ноутбука — процессор Intel, а операционная система Windows 11 Home уже указана в конфигурации. Bluetooth версии 5.4 дополняет возможности подключения, аккумулятор выполнен по типу Li-lon.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Теги товара: 15 дюймов, Для дома, С сенсорным экраном, Серый, OLED, Для программирования, Для 3d моделирования, 32 Гб ОЗУ, Мощные, Для дизайнера, Для работы, Игровые, Intel, Игровые MSI
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Теги товара: 15 дюймов, Для дома, С сенсорным экраном, Серый, OLED, Для программирования, Для 3d моделирования, 32 Гб ОЗУ, Мощные, Для дизайнера, Для работы, Игровые, Intel, Игровые MSI
Ноутбук Lenovo Yoga Pro 7 15IPH11 Core Ultra 7 356H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.3" OLED Touch 2.5K (2560x1600) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (83SN003ARK) - этот товар вы можете купить по цене 291390 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo Yoga Pro 7 15IPH11 Core Ultra 7 356H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.3" OLED Touch 2.5K (2560x1600) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (83SN003ARK)