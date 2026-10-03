Ноутбук HP EliteBook 660 G11 Core Ultra 5 135U 16Gb SSD256Gb Intel Graphics 16" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam (A6UC2UT)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
98 610 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 750857
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Характеристики
Бренд
HP
Вес, кг.
2.7
Описание товара Ноутбук HP EliteBook 660 G11 Core Ultra 5 135U 16Gb SSD256Gb Intel Graphics 16" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam (A6UC2UT)
Ноутбук HP EliteBook 660 G11 Core Ultra 5 135U 16Gb SSD256Gb Intel Graphics 16" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam (A6UC2UT)
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для дома, Для офиса
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Бренд
HP
Ноутбук HP EliteBook 660 G11 Core Ultra 5 135U 16Gb SSD256Gb Intel Graphics 16" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam (A6UC2UT)
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для дома, Для офиса
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для дома, Для офиса
Ноутбук HP EliteBook 660 G11 Core Ultra 5 135U 16Gb SSD256Gb Intel Graphics 16" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam (A6UC2UT) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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Отзывы о товаре Ноутбук HP EliteBook 660 G11 Core Ultra 5 135U 16Gb SSD256Gb Intel Graphics 16" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam (A6UC2UT)