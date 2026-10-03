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Ноутбук Digma Chronos Core 5 210H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam 6500mAh (DN16P5-ADXW02) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Digma Chronos Core 5 210H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam 6500mAh (DN16P5-ADXW02)

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Ноутбук Digma Chronos Core 5 210H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam 6500mAh (DN16P5-ADXW02) - фото 1
Ноутбук Digma Chronos Core 5 210H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam 6500mAh (DN16P5-ADXW02) - фото 2
Ноутбук Digma Chronos Core 5 210H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam 6500mAh (DN16P5-ADXW02) - фото 3
Ноутбук Digma Chronos Core 5 210H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam 6500mAh (DN16P5-ADXW02) - фото 4
Ноутбук Digma Chronos Core 5 210H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam 6500mAh (DN16P5-ADXW02) - фото 5
Ноутбук Digma Chronos Core 5 210H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam 6500mAh (DN16P5-ADXW02) - фото 6
Ноутбук Digma Chronos Core 5 210H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam 6500mAh (DN16P5-ADXW02) - фото 7
Ноутбук Digma Chronos Core 5 210H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam 6500mAh (DN16P5-ADXW02) - фото 8
Ноутбук Digma Chronos Core 5 210H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam 6500mAh (DN16P5-ADXW02) - фото 9
Ноутбук Digma Chronos Core 5 210H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam 6500mAh (DN16P5-ADXW02) - фото 10
Ноутбук Digma Chronos Core 5 210H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam 6500mAh (DN16P5-ADXW02) - фото 11
Ноутбук Digma Chronos Core 5 210H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam 6500mAh (DN16P5-ADXW02) - фото 12
Ноутбук Digma Chronos Core 5 210H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam 6500mAh (DN16P5-ADXW02) - фото 13
Ноутбук Digma Chronos Core 5 210H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam 6500mAh (DN16P5-ADXW02) - фото 14
Ноутбук Digma Chronos Core 5 210H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam 6500mAh (DN16P5-ADXW02) - фото 15
Ноутбук Digma Chronos Core 5 210H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam 6500mAh (DN16P5-ADXW02) - фото 16
Ноутбук Digma Chronos Core 5 210H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam 6500mAh (DN16P5-ADXW02) - фото 17
Ноутбук Digma Chronos Core 5 210H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam 6500mAh (DN16P5-ADXW02) - фото 18
Ноутбук Digma Chronos Core 5 210H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam 6500mAh (DN16P5-ADXW02) - фото 19
Ноутбук Digma Chronos Core 5 210H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam 6500mAh (DN16P5-ADXW02) - фото 20
Ноутбук Digma Chronos Core 5 210H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam 6500mAh (DN16P5-ADXW02) - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Digma Chronos
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Digma Chronos Core 5 210H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam 6500mAh (DN16P5-ADXW02) - фото 1
  • Ноутбук Digma Chronos Core 5 210H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam 6500mAh (DN16P5-ADXW02) - фото 2
  • Ноутбук Digma Chronos Core 5 210H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam 6500mAh (DN16P5-ADXW02) - фото 3
  • Ноутбук Digma Chronos Core 5 210H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam 6500mAh (DN16P5-ADXW02) - фото 4
  • Ноутбук Digma Chronos Core 5 210H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam 6500mAh (DN16P5-ADXW02) - фото 5
  • Ноутбук Digma Chronos Core 5 210H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam 6500mAh (DN16P5-ADXW02) - фото 6
  • Ноутбук Digma Chronos Core 5 210H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam 6500mAh (DN16P5-ADXW02) - фото 7
  • Ноутбук Digma Chronos Core 5 210H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam 6500mAh (DN16P5-ADXW02) - фото 8
  • Ноутбук Digma Chronos Core 5 210H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam 6500mAh (DN16P5-ADXW02) - фото 9
  • Ноутбук Digma Chronos Core 5 210H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam 6500mAh (DN16P5-ADXW02) - фото 10
  • Ноутбук Digma Chronos Core 5 210H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam 6500mAh (DN16P5-ADXW02) - фото 11
  • Ноутбук Digma Chronos Core 5 210H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam 6500mAh (DN16P5-ADXW02) - фото 12
  • Ноутбук Digma Chronos Core 5 210H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam 6500mAh (DN16P5-ADXW02) - фото 13
  • Ноутбук Digma Chronos Core 5 210H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam 6500mAh (DN16P5-ADXW02) - фото 14
  • Ноутбук Digma Chronos Core 5 210H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam 6500mAh (DN16P5-ADXW02) - фото 15
  • Ноутбук Digma Chronos Core 5 210H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam 6500mAh (DN16P5-ADXW02) - фото 16
  • Ноутбук Digma Chronos Core 5 210H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam 6500mAh (DN16P5-ADXW02) - фото 17
  • Ноутбук Digma Chronos Core 5 210H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam 6500mAh (DN16P5-ADXW02) - фото 18
  • Ноутбук Digma Chronos Core 5 210H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam 6500mAh (DN16P5-ADXW02) - фото 19
  • Ноутбук Digma Chronos Core 5 210H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam 6500mAh (DN16P5-ADXW02) - фото 20
  • Ноутбук Digma Chronos Core 5 210H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam 6500mAh (DN16P5-ADXW02) - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
63 210 руб. 
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В наличии
Код товара: 750856
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Ноутбук Digma Chronos Core 5 210H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam 6500mAh (DN16P5-ADXW02)
63 210 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Digma
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Digma Chronos
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
210H
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
74.1 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
2.7

Описание товара Ноутбук Digma Chronos Core 5 210H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam 6500mAh (DN16P5-ADXW02)

Ноутбук Digma с 16-дюймовым экраном и разрешением 1920 ? 1200 подойдёт для работы с документами, учёбы и повседневных задач. 16 ГБ оперативной памяти помогут комфортно работать в нескольких приложениях, а SSD на 512 ГБ обеспечит место для программ и файлов. Процессор Intel и Windows 11 Pro дополняют практичную конфигурацию, а корпус из алюминия придаёт ноутбуку лаконичный вид.

Отзывы о товаре Ноутбук Digma Chronos Core 5 210H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam 6500mAh (DN16P5-ADXW02)




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Характеристики
Бренд
Digma
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Digma Chronos
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
210H
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
74.1 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Digma с 16-дюймовым экраном и разрешением 1920 ? 1200 подойдёт для работы с документами, учёбы и повседневных задач. 16 ГБ оперативной памяти помогут комфортно работать в нескольких приложениях, а SSD на 512 ГБ обеспечит место для программ и файлов. Процессор Intel и Windows 11 Pro дополняют практичную конфигурацию, а корпус из алюминия придаёт ноутбуку лаконичный вид.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Digma Chronos Core 5 210H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam 6500mAh (DN16P5-ADXW02) – стоимость товара 63210 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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