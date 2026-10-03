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Ноутбук IRU Strato 15ALID4 Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 6000mAh (2198195) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук IRU Strato 15ALID4 Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 6000mAh (2198195)

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Ноутбук IRU Strato 15ALID4 Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 6000mAh (2198195) - фото 1
Ноутбук IRU Strato 15ALID4 Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 6000mAh (2198195) - фото 2
Ноутбук IRU Strato 15ALID4 Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 6000mAh (2198195) - фото 3
Ноутбук IRU Strato 15ALID4 Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 6000mAh (2198195) - фото 4
Ноутбук IRU Strato 15ALID4 Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 6000mAh (2198195) - фото 5
Ноутбук IRU Strato 15ALID4 Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 6000mAh (2198195) - фото 6
Ноутбук IRU Strato 15ALID4 Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 6000mAh (2198195) - фото 7
Ноутбук IRU Strato 15ALID4 Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 6000mAh (2198195) - фото 8
Ноутбук IRU Strato 15ALID4 Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 6000mAh (2198195) - фото 9
Ноутбук IRU Strato 15ALID4 Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 6000mAh (2198195) - фото 10
Ноутбук IRU Strato 15ALID4 Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 6000mAh (2198195) - фото 11
Ноутбук IRU Strato 15ALID4 Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 6000mAh (2198195) - фото 12
Ноутбук IRU Strato 15ALID4 Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 6000mAh (2198195) - фото 13
Ноутбук IRU Strato 15ALID4 Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 6000mAh (2198195) - фото 14
Ноутбук IRU Strato 15ALID4 Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 6000mAh (2198195) - фото 15
Ноутбук IRU Strato 15ALID4 Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 6000mAh (2198195) - фото 16
Ноутбук IRU Strato 15ALID4 Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 6000mAh (2198195) - фото 17
Ноутбук IRU Strato 15ALID4 Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 6000mAh (2198195) - фото 18
Ноутбук IRU Strato 15ALID4 Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 6000mAh (2198195) - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
IRU Strato
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID4 Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 6000mAh (2198195) - фото 1
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID4 Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 6000mAh (2198195) - фото 2
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID4 Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 6000mAh (2198195) - фото 3
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID4 Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 6000mAh (2198195) - фото 4
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID4 Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 6000mAh (2198195) - фото 5
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID4 Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 6000mAh (2198195) - фото 6
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID4 Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 6000mAh (2198195) - фото 7
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID4 Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 6000mAh (2198195) - фото 8
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID4 Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 6000mAh (2198195) - фото 9
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID4 Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 6000mAh (2198195) - фото 10
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID4 Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 6000mAh (2198195) - фото 11
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID4 Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 6000mAh (2198195) - фото 12
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID4 Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 6000mAh (2198195) - фото 13
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID4 Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 6000mAh (2198195) - фото 14
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID4 Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 6000mAh (2198195) - фото 15
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID4 Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 6000mAh (2198195) - фото 16
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID4 Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 6000mAh (2198195) - фото 17
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID4 Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 6000mAh (2198195) - фото 18
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID4 Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 6000mAh (2198195) - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
73 220 руб. 
Начислим 1172 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750855
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Ноутбук IRU Strato 15ALID4 Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 6000mAh (2198195)
73 220 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
iRU
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
IRU Strato
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
13620H
Частота процессора, ГГц
2.4
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Энергоемкость батареи
45.6 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, металл
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Россия
Вес, кг.
2.5

Описание товара Ноутбук IRU Strato 15ALID4 Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 6000mAh (2198195)

Ноутбук iRU с 15,6-дюймовым IPS-экраном и разрешением 1920?1080 подойдёт для работы, учёбы и повседневных задач. 16 ГБ оперативной памяти DDR4 помогут комфортно работать в нескольких приложениях, а SSD на 512 ГБ обеспечит быстрый доступ к файлам и место для программ и документов. За графику отвечает Intel UHD Graphics, для чтения карт памяти предусмотрен встроенный кард-ридер. Модель выполнена в чёрном цвете и поставляется без операционной системы — можно выбрать и установить подходящую самостоятельно.

Отзывы о товаре Ноутбук IRU Strato 15ALID4 Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 6000mAh (2198195)




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Характеристики
Бренд
iRU
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
IRU Strato
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Развернуть
Модель процессора
13620H
Частота процессора, ГГц
2.4
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Энергоемкость батареи
45.6 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, металл
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Россия
Описание
Ноутбук iRU с 15,6-дюймовым IPS-экраном и разрешением 1920?1080 подойдёт для работы, учёбы и повседневных задач. 16 ГБ оперативной памяти DDR4 помогут комфортно работать в нескольких приложениях, а SSD на 512 ГБ обеспечит быстрый доступ к файлам и место для программ и документов. За графику отвечает Intel UHD Graphics, для чтения карт памяти предусмотрен встроенный кард-ридер. Модель выполнена в чёрном цвете и поставляется без операционной системы — можно выбрать и установить подходящую самостоятельно.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук IRU Strato 15ALID4 Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 6000mAh (2198195) - данный товар вы можете купить по цене 73220 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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