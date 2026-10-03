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Ноутбук Hiper FACTUM W15D Ryzen 5 7430U 16Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (FW15D-R5743R16N2W6WPG) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Hiper FACTUM W15D Ryzen 5 7430U 16Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (FW15D-R5743R16N2W6WPG)

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Ноутбук Hiper FACTUM W15D Ryzen 5 7430U 16Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (FW15D-R5743R16N2W6WPG) - фото 1
Ноутбук Hiper FACTUM W15D Ryzen 5 7430U 16Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (FW15D-R5743R16N2W6WPG) - фото 2
Ноутбук Hiper FACTUM W15D Ryzen 5 7430U 16Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (FW15D-R5743R16N2W6WPG) - фото 3
Ноутбук Hiper FACTUM W15D Ryzen 5 7430U 16Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (FW15D-R5743R16N2W6WPG) - фото 4
Ноутбук Hiper FACTUM W15D Ryzen 5 7430U 16Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (FW15D-R5743R16N2W6WPG) - фото 5
Ноутбук Hiper FACTUM W15D Ryzen 5 7430U 16Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (FW15D-R5743R16N2W6WPG) - фото 6
Ноутбук Hiper FACTUM W15D Ryzen 5 7430U 16Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (FW15D-R5743R16N2W6WPG) - фото 7
Ноутбук Hiper FACTUM W15D Ryzen 5 7430U 16Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (FW15D-R5743R16N2W6WPG) - фото 8
Ноутбук Hiper FACTUM W15D Ryzen 5 7430U 16Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (FW15D-R5743R16N2W6WPG) - фото 9
Ноутбук Hiper FACTUM W15D Ryzen 5 7430U 16Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (FW15D-R5743R16N2W6WPG) - фото 10
Ноутбук Hiper FACTUM W15D Ryzen 5 7430U 16Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (FW15D-R5743R16N2W6WPG) - фото 11
Ноутбук Hiper FACTUM W15D Ryzen 5 7430U 16Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (FW15D-R5743R16N2W6WPG) - фото 12
Ноутбук Hiper FACTUM W15D Ryzen 5 7430U 16Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (FW15D-R5743R16N2W6WPG) - фото 13
Ноутбук Hiper FACTUM W15D Ryzen 5 7430U 16Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (FW15D-R5743R16N2W6WPG) - фото 14
Ноутбук Hiper FACTUM W15D Ryzen 5 7430U 16Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (FW15D-R5743R16N2W6WPG) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Hiper Factum W15D
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
256 Гб
  • Ноутбук Hiper FACTUM W15D Ryzen 5 7430U 16Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (FW15D-R5743R16N2W6WPG) - фото 1
  • Ноутбук Hiper FACTUM W15D Ryzen 5 7430U 16Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (FW15D-R5743R16N2W6WPG) - фото 2
  • Ноутбук Hiper FACTUM W15D Ryzen 5 7430U 16Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (FW15D-R5743R16N2W6WPG) - фото 3
  • Ноутбук Hiper FACTUM W15D Ryzen 5 7430U 16Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (FW15D-R5743R16N2W6WPG) - фото 4
  • Ноутбук Hiper FACTUM W15D Ryzen 5 7430U 16Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (FW15D-R5743R16N2W6WPG) - фото 5
  • Ноутбук Hiper FACTUM W15D Ryzen 5 7430U 16Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (FW15D-R5743R16N2W6WPG) - фото 6
  • Ноутбук Hiper FACTUM W15D Ryzen 5 7430U 16Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (FW15D-R5743R16N2W6WPG) - фото 7
  • Ноутбук Hiper FACTUM W15D Ryzen 5 7430U 16Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (FW15D-R5743R16N2W6WPG) - фото 8
  • Ноутбук Hiper FACTUM W15D Ryzen 5 7430U 16Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (FW15D-R5743R16N2W6WPG) - фото 9
  • Ноутбук Hiper FACTUM W15D Ryzen 5 7430U 16Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (FW15D-R5743R16N2W6WPG) - фото 10
  • Ноутбук Hiper FACTUM W15D Ryzen 5 7430U 16Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (FW15D-R5743R16N2W6WPG) - фото 11
  • Ноутбук Hiper FACTUM W15D Ryzen 5 7430U 16Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (FW15D-R5743R16N2W6WPG) - фото 12
  • Ноутбук Hiper FACTUM W15D Ryzen 5 7430U 16Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (FW15D-R5743R16N2W6WPG) - фото 13
  • Ноутбук Hiper FACTUM W15D Ryzen 5 7430U 16Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (FW15D-R5743R16N2W6WPG) - фото 14
  • Ноутбук Hiper FACTUM W15D Ryzen 5 7430U 16Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (FW15D-R5743R16N2W6WPG) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
60 150 руб. 
Начислим 963 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750854
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Ноутбук Hiper FACTUM W15D Ryzen 5 7430U 16Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (FW15D-R5743R16N2W6WPG)
60 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HIPER
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Hiper Factum W15D
Трансформер
Нет
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Модель процессора
7430U
Частота процессора, ГГц
2.3
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
256 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, DisplayPort
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
54.29 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, алюминий
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
3

Описание товара Ноутбук Hiper FACTUM W15D Ryzen 5 7430U 16Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (FW15D-R5743R16N2W6WPG)

Ноутбук HIPER с экраном 15,6 дюйма и разрешением 1920 ? 1080 подходит для работы с документами, учёбы и повседневных задач. 16 ГБ оперативной памяти помогут комфортно переключаться между приложениями, а SSD на 256 ГБ обеспечит место для программ и файлов. За графику отвечает AMD Radeon Graphics, за основу — процессор AMD. Windows 11 Pro и Bluetooth 5.3 дополняют конфигурацию ноутбука, готового к разнообразным задачам.

Отзывы о товаре Ноутбук Hiper FACTUM W15D Ryzen 5 7430U 16Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (FW15D-R5743R16N2W6WPG)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
HIPER
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Hiper Factum W15D
Трансформер
Нет
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Развернуть
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Модель процессора
7430U
Частота процессора, ГГц
2.3
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
256 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, DisplayPort
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
54.29 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, алюминий
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук HIPER с экраном 15,6 дюйма и разрешением 1920 ? 1080 подходит для работы с документами, учёбы и повседневных задач. 16 ГБ оперативной памяти помогут комфортно переключаться между приложениями, а SSD на 256 ГБ обеспечит место для программ и файлов. За графику отвечает AMD Radeon Graphics, за основу — процессор AMD. Windows 11 Pro и Bluetooth 5.3 дополняют конфигурацию ноутбука, готового к разнообразным задачам.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Hiper FACTUM W15D Ryzen 5 7430U 16Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (FW15D-R5743R16N2W6WPG) - стоимость товара 60150 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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