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Ноутбук Hiper FACTUM W15D Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (FW15D-R5743R16N5W6WPG) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Hiper FACTUM W15D Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (FW15D-R5743R16N5W6WPG)

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Ноутбук Hiper FACTUM W15D Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (FW15D-R5743R16N5W6WPG) - фото 1
Ноутбук Hiper FACTUM W15D Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (FW15D-R5743R16N5W6WPG) - фото 2
Ноутбук Hiper FACTUM W15D Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (FW15D-R5743R16N5W6WPG) - фото 3
Ноутбук Hiper FACTUM W15D Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (FW15D-R5743R16N5W6WPG) - фото 4
Ноутбук Hiper FACTUM W15D Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (FW15D-R5743R16N5W6WPG) - фото 5
Ноутбук Hiper FACTUM W15D Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (FW15D-R5743R16N5W6WPG) - фото 6
Ноутбук Hiper FACTUM W15D Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (FW15D-R5743R16N5W6WPG) - фото 7
Ноутбук Hiper FACTUM W15D Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (FW15D-R5743R16N5W6WPG) - фото 8
Ноутбук Hiper FACTUM W15D Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (FW15D-R5743R16N5W6WPG) - фото 9
Ноутбук Hiper FACTUM W15D Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (FW15D-R5743R16N5W6WPG) - фото 10
Ноутбук Hiper FACTUM W15D Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (FW15D-R5743R16N5W6WPG) - фото 11
Ноутбук Hiper FACTUM W15D Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (FW15D-R5743R16N5W6WPG) - фото 12
Ноутбук Hiper FACTUM W15D Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (FW15D-R5743R16N5W6WPG) - фото 13
Ноутбук Hiper FACTUM W15D Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (FW15D-R5743R16N5W6WPG) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Hiper Factum
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Hiper FACTUM W15D Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (FW15D-R5743R16N5W6WPG) - фото 1
  • Ноутбук Hiper FACTUM W15D Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (FW15D-R5743R16N5W6WPG) - фото 2
  • Ноутбук Hiper FACTUM W15D Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (FW15D-R5743R16N5W6WPG) - фото 3
  • Ноутбук Hiper FACTUM W15D Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (FW15D-R5743R16N5W6WPG) - фото 4
  • Ноутбук Hiper FACTUM W15D Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (FW15D-R5743R16N5W6WPG) - фото 5
  • Ноутбук Hiper FACTUM W15D Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (FW15D-R5743R16N5W6WPG) - фото 6
  • Ноутбук Hiper FACTUM W15D Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (FW15D-R5743R16N5W6WPG) - фото 7
  • Ноутбук Hiper FACTUM W15D Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (FW15D-R5743R16N5W6WPG) - фото 8
  • Ноутбук Hiper FACTUM W15D Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (FW15D-R5743R16N5W6WPG) - фото 9
  • Ноутбук Hiper FACTUM W15D Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (FW15D-R5743R16N5W6WPG) - фото 10
  • Ноутбук Hiper FACTUM W15D Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (FW15D-R5743R16N5W6WPG) - фото 11
  • Ноутбук Hiper FACTUM W15D Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (FW15D-R5743R16N5W6WPG) - фото 12
  • Ноутбук Hiper FACTUM W15D Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (FW15D-R5743R16N5W6WPG) - фото 13
  • Ноутбук Hiper FACTUM W15D Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (FW15D-R5743R16N5W6WPG) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
62 970 руб. 
Начислим 1008 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750853
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Ноутбук Hiper FACTUM W15D Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (FW15D-R5743R16N5W6WPG)
62 970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HIPER
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Hiper Factum
Трансформер
Нет
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Модель процессора
7430U
Частота процессора, ГГц
2.3
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
AMD Radeon Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, DisplayPort
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
54.29 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, алюминий, металл
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
2.7

Описание товара Ноутбук Hiper FACTUM W15D Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (FW15D-R5743R16N5W6WPG)

Ноутбук HIPER сочетает экран диагональю 15,6 дюйма с разрешением 1920 ? 1080 — удобно работать с документами, смотреть видео и держать перед глазами больше информации. 16 ГБ оперативной памяти помогают комфортно справляться с повседневными задачами, а SSD на 512 ГБ даёт место для программ и файлов. За графику отвечает AMD Radeon Graphics, процессор выполнен на платформе AMD. Windows 11 Pro дополняет конфигурацию инструментами для работы и повседневного использования.

Отзывы о товаре Ноутбук Hiper FACTUM W15D Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (FW15D-R5743R16N5W6WPG)




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Характеристики
Бренд
HIPER
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Hiper Factum
Трансформер
Нет
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Развернуть
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Модель процессора
7430U
Частота процессора, ГГц
2.3
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
AMD Radeon Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, DisplayPort
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
54.29 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, алюминий, металл
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук HIPER сочетает экран диагональю 15,6 дюйма с разрешением 1920 ? 1080 — удобно работать с документами, смотреть видео и держать перед глазами больше информации. 16 ГБ оперативной памяти помогают комфортно справляться с повседневными задачами, а SSD на 512 ГБ даёт место для программ и файлов. За графику отвечает AMD Radeon Graphics, процессор выполнен на платформе AMD. Windows 11 Pro дополняет конфигурацию инструментами для работы и повседневного использования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Hiper FACTUM W15D Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (FW15D-R5743R16N5W6WPG) - по цене 62970 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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