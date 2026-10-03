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Ноутбук Hiper FACTUM W15D Ryzen 5 5650H 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Rx Vega 7 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (FW15D-R5565R16N5W6WPG) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Hiper FACTUM W15D Ryzen 5 5650H 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Rx Vega 7 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (FW15D-R5565R16N5W6WPG)

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Ноутбук Hiper FACTUM W15D Ryzen 5 5650H 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Rx Vega 7 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (FW15D-R5565R16N5W6WPG) - фото 1
Ноутбук Hiper FACTUM W15D Ryzen 5 5650H 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Rx Vega 7 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (FW15D-R5565R16N5W6WPG) - фото 2
Ноутбук Hiper FACTUM W15D Ryzen 5 5650H 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Rx Vega 7 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (FW15D-R5565R16N5W6WPG) - фото 3
Ноутбук Hiper FACTUM W15D Ryzen 5 5650H 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Rx Vega 7 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (FW15D-R5565R16N5W6WPG) - фото 4
Ноутбук Hiper FACTUM W15D Ryzen 5 5650H 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Rx Vega 7 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (FW15D-R5565R16N5W6WPG) - фото 5
Ноутбук Hiper FACTUM W15D Ryzen 5 5650H 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Rx Vega 7 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (FW15D-R5565R16N5W6WPG) - фото 6
Ноутбук Hiper FACTUM W15D Ryzen 5 5650H 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Rx Vega 7 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (FW15D-R5565R16N5W6WPG) - фото 7
Ноутбук Hiper FACTUM W15D Ryzen 5 5650H 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Rx Vega 7 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (FW15D-R5565R16N5W6WPG) - фото 8
Ноутбук Hiper FACTUM W15D Ryzen 5 5650H 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Rx Vega 7 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (FW15D-R5565R16N5W6WPG) - фото 9
Ноутбук Hiper FACTUM W15D Ryzen 5 5650H 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Rx Vega 7 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (FW15D-R5565R16N5W6WPG) - фото 10
Ноутбук Hiper FACTUM W15D Ryzen 5 5650H 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Rx Vega 7 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (FW15D-R5565R16N5W6WPG) - фото 11
Ноутбук Hiper FACTUM W15D Ryzen 5 5650H 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Rx Vega 7 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (FW15D-R5565R16N5W6WPG) - фото 12
Ноутбук Hiper FACTUM W15D Ryzen 5 5650H 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Rx Vega 7 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (FW15D-R5565R16N5W6WPG) - фото 13
Ноутбук Hiper FACTUM W15D Ryzen 5 5650H 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Rx Vega 7 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (FW15D-R5565R16N5W6WPG) - фото 14
Ноутбук Hiper FACTUM W15D Ryzen 5 5650H 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Rx Vega 7 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (FW15D-R5565R16N5W6WPG) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Hiper Factum
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Hiper FACTUM W15D Ryzen 5 5650H 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Rx Vega 7 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (FW15D-R5565R16N5W6WPG) - фото 1
  • Ноутбук Hiper FACTUM W15D Ryzen 5 5650H 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Rx Vega 7 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (FW15D-R5565R16N5W6WPG) - фото 2
  • Ноутбук Hiper FACTUM W15D Ryzen 5 5650H 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Rx Vega 7 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (FW15D-R5565R16N5W6WPG) - фото 3
  • Ноутбук Hiper FACTUM W15D Ryzen 5 5650H 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Rx Vega 7 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (FW15D-R5565R16N5W6WPG) - фото 4
  • Ноутбук Hiper FACTUM W15D Ryzen 5 5650H 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Rx Vega 7 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (FW15D-R5565R16N5W6WPG) - фото 5
  • Ноутбук Hiper FACTUM W15D Ryzen 5 5650H 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Rx Vega 7 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (FW15D-R5565R16N5W6WPG) - фото 6
  • Ноутбук Hiper FACTUM W15D Ryzen 5 5650H 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Rx Vega 7 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (FW15D-R5565R16N5W6WPG) - фото 7
  • Ноутбук Hiper FACTUM W15D Ryzen 5 5650H 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Rx Vega 7 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (FW15D-R5565R16N5W6WPG) - фото 8
  • Ноутбук Hiper FACTUM W15D Ryzen 5 5650H 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Rx Vega 7 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (FW15D-R5565R16N5W6WPG) - фото 9
  • Ноутбук Hiper FACTUM W15D Ryzen 5 5650H 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Rx Vega 7 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (FW15D-R5565R16N5W6WPG) - фото 10
  • Ноутбук Hiper FACTUM W15D Ryzen 5 5650H 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Rx Vega 7 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (FW15D-R5565R16N5W6WPG) - фото 11
  • Ноутбук Hiper FACTUM W15D Ryzen 5 5650H 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Rx Vega 7 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (FW15D-R5565R16N5W6WPG) - фото 12
  • Ноутбук Hiper FACTUM W15D Ryzen 5 5650H 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Rx Vega 7 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (FW15D-R5565R16N5W6WPG) - фото 13
  • Ноутбук Hiper FACTUM W15D Ryzen 5 5650H 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Rx Vega 7 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (FW15D-R5565R16N5W6WPG) - фото 14
  • Ноутбук Hiper FACTUM W15D Ryzen 5 5650H 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Rx Vega 7 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (FW15D-R5565R16N5W6WPG) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
62 970 руб. 
Начислим 1008 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750852
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Ноутбук Hiper FACTUM W15D Ryzen 5 5650H 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Rx Vega 7 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (FW15D-R5565R16N5W6WPG)
62 970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HIPER
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Hiper Factum
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Модель процессора
5650H
Частота процессора, ГГц
60
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
AMD Radeon RX Vega 7
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
54.29 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
3

Описание товара Ноутбук Hiper FACTUM W15D Ryzen 5 5650H 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Rx Vega 7 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (FW15D-R5565R16N5W6WPG)

Ноутбук HIPER сочетает просторный 15,6-дюймовый экран с разрешением 1920 ? 1080 и лаконичный корпус из алюминия. Изображение в формате Full HD удобно для работы с документами, просмотра видео и повседневных задач. Графический контроллер AMD Radeon RX Vega 7 дополняет платформу на базе процессора AMD. Оперативная память объёмом 16 ГБ помогает комфортно работать с несколькими задачами, а SSD на 512 ГБ обеспечивает место для программ и файлов. Windows 11 Pro — готовая среда для продуктивной работы.

Отзывы о товаре Ноутбук Hiper FACTUM W15D Ryzen 5 5650H 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Rx Vega 7 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (FW15D-R5565R16N5W6WPG)




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Характеристики
Бренд
HIPER
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Hiper Factum
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Развернуть
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Модель процессора
5650H
Частота процессора, ГГц
60
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
AMD Radeon RX Vega 7
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
54.29 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук HIPER сочетает просторный 15,6-дюймовый экран с разрешением 1920 ? 1080 и лаконичный корпус из алюминия. Изображение в формате Full HD удобно для работы с документами, просмотра видео и повседневных задач. Графический контроллер AMD Radeon RX Vega 7 дополняет платформу на базе процессора AMD. Оперативная память объёмом 16 ГБ помогает комфортно работать с несколькими задачами, а SSD на 512 ГБ обеспечивает место для программ и файлов. Windows 11 Pro — готовая среда для продуктивной работы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Hiper FACTUM W15D Ryzen 5 5650H 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Rx Vega 7 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (FW15D-R5565R16N5W6WPG) - стоимость товара 62970 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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