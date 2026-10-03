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Ноутбук Thunderobot 911 Plus G3M XD Core i5 13420H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 17.3" IPS FHD (1920x1200) FreeDOS grey WiFi BT Cam (JT009Y00QRU) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Thunderobot 911 Plus G3M XD Core i5 13420H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 17.3" IPS FHD (1920x1200) FreeDOS grey WiFi BT Cam (JT009Y00QRU)

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Ноутбук Thunderobot 911 Plus G3M XD Core i5 13420H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1200) FreeDOS grey WiFi BT Cam (JT009Y00QRU) - фото 1
Ноутбук Thunderobot 911 Plus G3M XD Core i5 13420H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1200) FreeDOS grey WiFi BT Cam (JT009Y00QRU) - фото 2
Ноутбук Thunderobot 911 Plus G3M XD Core i5 13420H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1200) FreeDOS grey WiFi BT Cam (JT009Y00QRU) - фото 3
Ноутбук Thunderobot 911 Plus G3M XD Core i5 13420H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1200) FreeDOS grey WiFi BT Cam (JT009Y00QRU) - фото 4
Ноутбук Thunderobot 911 Plus G3M XD Core i5 13420H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1200) FreeDOS grey WiFi BT Cam (JT009Y00QRU) - фото 5
Ноутбук Thunderobot 911 Plus G3M XD Core i5 13420H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1200) FreeDOS grey WiFi BT Cam (JT009Y00QRU) - фото 6
Ноутбук Thunderobot 911 Plus G3M XD Core i5 13420H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1200) FreeDOS grey WiFi BT Cam (JT009Y00QRU) - фото 7
Ноутбук Thunderobot 911 Plus G3M XD Core i5 13420H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1200) FreeDOS grey WiFi BT Cam (JT009Y00QRU) - фото 8
Ноутбук Thunderobot 911 Plus G3M XD Core i5 13420H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1200) FreeDOS grey WiFi BT Cam (JT009Y00QRU) - фото 9
Ноутбук Thunderobot 911 Plus G3M XD Core i5 13420H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1200) FreeDOS grey WiFi BT Cam (JT009Y00QRU) - фото 10
Ноутбук Thunderobot 911 Plus G3M XD Core i5 13420H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1200) FreeDOS grey WiFi BT Cam (JT009Y00QRU) - фото 11
Ноутбук Thunderobot 911 Plus G3M XD Core i5 13420H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1200) FreeDOS grey WiFi BT Cam (JT009Y00QRU) - фото 12
Ноутбук Thunderobot 911 Plus G3M XD Core i5 13420H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1200) FreeDOS grey WiFi BT Cam (JT009Y00QRU) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Thunderobot 911 Plus
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Thunderobot 911 Plus G3M XD Core i5 13420H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1200) FreeDOS grey WiFi BT Cam (JT009Y00QRU) - фото 1
  • Ноутбук Thunderobot 911 Plus G3M XD Core i5 13420H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1200) FreeDOS grey WiFi BT Cam (JT009Y00QRU) - фото 2
  • Ноутбук Thunderobot 911 Plus G3M XD Core i5 13420H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1200) FreeDOS grey WiFi BT Cam (JT009Y00QRU) - фото 3
  • Ноутбук Thunderobot 911 Plus G3M XD Core i5 13420H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1200) FreeDOS grey WiFi BT Cam (JT009Y00QRU) - фото 4
  • Ноутбук Thunderobot 911 Plus G3M XD Core i5 13420H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1200) FreeDOS grey WiFi BT Cam (JT009Y00QRU) - фото 5
  • Ноутбук Thunderobot 911 Plus G3M XD Core i5 13420H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1200) FreeDOS grey WiFi BT Cam (JT009Y00QRU) - фото 6
  • Ноутбук Thunderobot 911 Plus G3M XD Core i5 13420H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1200) FreeDOS grey WiFi BT Cam (JT009Y00QRU) - фото 7
  • Ноутбук Thunderobot 911 Plus G3M XD Core i5 13420H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1200) FreeDOS grey WiFi BT Cam (JT009Y00QRU) - фото 8
  • Ноутбук Thunderobot 911 Plus G3M XD Core i5 13420H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1200) FreeDOS grey WiFi BT Cam (JT009Y00QRU) - фото 9
  • Ноутбук Thunderobot 911 Plus G3M XD Core i5 13420H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1200) FreeDOS grey WiFi BT Cam (JT009Y00QRU) - фото 10
  • Ноутбук Thunderobot 911 Plus G3M XD Core i5 13420H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1200) FreeDOS grey WiFi BT Cam (JT009Y00QRU) - фото 11
  • Ноутбук Thunderobot 911 Plus G3M XD Core i5 13420H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1200) FreeDOS grey WiFi BT Cam (JT009Y00QRU) - фото 12
  • Ноутбук Thunderobot 911 Plus G3M XD Core i5 13420H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1200) FreeDOS grey WiFi BT Cam (JT009Y00QRU) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
119 370 руб. 
Начислим 1910 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750851
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Ноутбук Thunderobot 911 Plus G3M XD Core i5 13420H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 17.3" IPS FHD (1920x1200) FreeDOS grey WiFi BT Cam (JT009Y00QRU)
119 370 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Thunderobot
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Thunderobot 911 Plus
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
13420H
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
NVIDIA GeForce RTX 4050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
6
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI, DisplayPort, MiniDisplayPort
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
53.35 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
4.5

Описание товара Ноутбук Thunderobot 911 Plus G3M XD Core i5 13420H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 17.3" IPS FHD (1920x1200) FreeDOS grey WiFi BT Cam (JT009Y00QRU)

Ноутбук Thunderobot с экраном диагональю 17,3 дюйма — просторный формат для работы, учёбы и просмотра контента. IPS-матрица и разрешение 1920 ? 1080 обеспечивают чёткое изображение, а большой экран помогает с комфортом работать с несколькими окнами и деталями. SSD на 1024 ГБ оставляет достаточно места для программ и файлов, а 16 ГБ оперативной памяти — хороший запас для повседневных задач и многозадачности. В основе конфигурации — процессор Intel. Ноутбук поставляется без операционной системы, поэтому вы сможете выбрать и установить подходящую самостоятельно.

Отзывы о товаре Ноутбук Thunderobot 911 Plus G3M XD Core i5 13420H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 17.3" IPS FHD (1920x1200) FreeDOS grey WiFi BT Cam (JT009Y00QRU)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Thunderobot
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Thunderobot 911 Plus
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
13420H
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
NVIDIA GeForce RTX 4050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
6
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI, DisplayPort, MiniDisplayPort
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
53.35 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Thunderobot с экраном диагональю 17,3 дюйма — просторный формат для работы, учёбы и просмотра контента. IPS-матрица и разрешение 1920 ? 1080 обеспечивают чёткое изображение, а большой экран помогает с комфортом работать с несколькими окнами и деталями. SSD на 1024 ГБ оставляет достаточно места для программ и файлов, а 16 ГБ оперативной памяти — хороший запас для повседневных задач и многозадачности. В основе конфигурации — процессор Intel. Ноутбук поставляется без операционной системы, поэтому вы сможете выбрать и установить подходящую самостоятельно.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Thunderobot 911 Plus G3M XD Core i5 13420H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 17.3" IPS FHD (1920x1200) FreeDOS grey WiFi BT Cam (JT009Y00QRU) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 119370 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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