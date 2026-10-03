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Ноутбук Lenovo Yoga 7 14AGP11 Ryzen AI 7 445 24Gb SSD512Gb AMD Radeon 840M 14" OLED Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home beige WiFi BT Cam (83TD0083RK) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Lenovo Yoga 7 14AGP11 Ryzen AI 7 445 24Gb SSD512Gb AMD Radeon 840M 14" OLED Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home beige WiFi BT Cam (83TD0083RK)

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Ноутбук Lenovo Yoga 7 14AGP11 Ryzen AI 7 445 24Gb SSD512Gb AMD Radeon 840M 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home beige WiFi BT Cam (83TD0083RK) - фото 1
Ноутбук Lenovo Yoga 7 14AGP11 Ryzen AI 7 445 24Gb SSD512Gb AMD Radeon 840M 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home beige WiFi BT Cam (83TD0083RK) - фото 2
Ноутбук Lenovo Yoga 7 14AGP11 Ryzen AI 7 445 24Gb SSD512Gb AMD Radeon 840M 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home beige WiFi BT Cam (83TD0083RK) - фото 3
Ноутбук Lenovo Yoga 7 14AGP11 Ryzen AI 7 445 24Gb SSD512Gb AMD Radeon 840M 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home beige WiFi BT Cam (83TD0083RK) - фото 4
Ноутбук Lenovo Yoga 7 14AGP11 Ryzen AI 7 445 24Gb SSD512Gb AMD Radeon 840M 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home beige WiFi BT Cam (83TD0083RK) - фото 5
Ноутбук Lenovo Yoga 7 14AGP11 Ryzen AI 7 445 24Gb SSD512Gb AMD Radeon 840M 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home beige WiFi BT Cam (83TD0083RK) - фото 6
Ноутбук Lenovo Yoga 7 14AGP11 Ryzen AI 7 445 24Gb SSD512Gb AMD Radeon 840M 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home beige WiFi BT Cam (83TD0083RK) - фото 7
Ноутбук Lenovo Yoga 7 14AGP11 Ryzen AI 7 445 24Gb SSD512Gb AMD Radeon 840M 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home beige WiFi BT Cam (83TD0083RK) - фото 8
Ноутбук Lenovo Yoga 7 14AGP11 Ryzen AI 7 445 24Gb SSD512Gb AMD Radeon 840M 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home beige WiFi BT Cam (83TD0083RK) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Lenovo Yoga 7
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
бежевый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
24 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Lenovo Yoga 7 14AGP11 Ryzen AI 7 445 24Gb SSD512Gb AMD Radeon 840M 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home beige WiFi BT Cam (83TD0083RK) - фото 1
  • Ноутбук Lenovo Yoga 7 14AGP11 Ryzen AI 7 445 24Gb SSD512Gb AMD Radeon 840M 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home beige WiFi BT Cam (83TD0083RK) - фото 2
  • Ноутбук Lenovo Yoga 7 14AGP11 Ryzen AI 7 445 24Gb SSD512Gb AMD Radeon 840M 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home beige WiFi BT Cam (83TD0083RK) - фото 3
  • Ноутбук Lenovo Yoga 7 14AGP11 Ryzen AI 7 445 24Gb SSD512Gb AMD Radeon 840M 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home beige WiFi BT Cam (83TD0083RK) - фото 4
  • Ноутбук Lenovo Yoga 7 14AGP11 Ryzen AI 7 445 24Gb SSD512Gb AMD Radeon 840M 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home beige WiFi BT Cam (83TD0083RK) - фото 5
  • Ноутбук Lenovo Yoga 7 14AGP11 Ryzen AI 7 445 24Gb SSD512Gb AMD Radeon 840M 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home beige WiFi BT Cam (83TD0083RK) - фото 6
  • Ноутбук Lenovo Yoga 7 14AGP11 Ryzen AI 7 445 24Gb SSD512Gb AMD Radeon 840M 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home beige WiFi BT Cam (83TD0083RK) - фото 7
  • Ноутбук Lenovo Yoga 7 14AGP11 Ryzen AI 7 445 24Gb SSD512Gb AMD Radeon 840M 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home beige WiFi BT Cam (83TD0083RK) - фото 8
  • Ноутбук Lenovo Yoga 7 14AGP11 Ryzen AI 7 445 24Gb SSD512Gb AMD Radeon 840M 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home beige WiFi BT Cam (83TD0083RK) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
163 550 руб. 
Начислим 2617 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750849
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Ноутбук Lenovo Yoga 7 14AGP11 Ryzen AI 7 445 24Gb SSD512Gb AMD Radeon 840M 14" OLED Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home beige WiFi BT Cam (83TD0083RK)
163 550 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo Yoga 7
Трансформер
да
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
бежевый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
да
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen AI 7
Модель процессора
445
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
24 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
AMD Radeon 840M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
70 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
2.1

Описание товара Ноутбук Lenovo Yoga 7 14AGP11 Ryzen AI 7 445 24Gb SSD512Gb AMD Radeon 840M 14" OLED Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home beige WiFi BT Cam (83TD0083RK)

Ноутбук Lenovo сочетает компактный 14-дюймовый экран и разрешение 1920?1200 — удобно работать с документами, таблицами и веб-страницами. Сенсорный дисплей позволяет взаимодействовать с содержимым касаниями, а 24 ГБ оперативной памяти помогают комфортно переключаться между несколькими задачами. SSD на 512 ГБ подойдёт для хранения программ и файлов. Ноутбук работает на Windows 11 Home и оснащён процессором AMD.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo Yoga 7 14AGP11 Ryzen AI 7 445 24Gb SSD512Gb AMD Radeon 840M 14" OLED Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home beige WiFi BT Cam (83TD0083RK)




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo Yoga 7
Трансформер
да
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
бежевый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
да
Развернуть
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen AI 7
Модель процессора
445
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
24 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
AMD Radeon 840M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
70 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Lenovo сочетает компактный 14-дюймовый экран и разрешение 1920?1200 — удобно работать с документами, таблицами и веб-страницами. Сенсорный дисплей позволяет взаимодействовать с содержимым касаниями, а 24 ГБ оперативной памяти помогают комфортно переключаться между несколькими задачами. SSD на 512 ГБ подойдёт для хранения программ и файлов. Ноутбук работает на Windows 11 Home и оснащён процессором AMD.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Lenovo Yoga 7 14AGP11 Ryzen AI 7 445 24Gb SSD512Gb AMD Radeon 840M 14" OLED Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home beige WiFi BT Cam (83TD0083RK) - стоимость товара 163550 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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