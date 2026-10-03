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Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15ARP10 Ryzen 5 150 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 660M 15.3" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (83K700UDRK) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15ARP10 Ryzen 5 150 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 660M 15.3" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (83K700UDRK)

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Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15ARP10 Ryzen 5 150 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 660M 15.3&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (83K700UDRK) - фото 1
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15ARP10 Ryzen 5 150 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 660M 15.3&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (83K700UDRK) - фото 2
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15ARP10 Ryzen 5 150 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 660M 15.3&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (83K700UDRK) - фото 3
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15ARP10 Ryzen 5 150 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 660M 15.3&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (83K700UDRK) - фото 4
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15ARP10 Ryzen 5 150 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 660M 15.3&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (83K700UDRK) - фото 5
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15ARP10 Ryzen 5 150 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 660M 15.3&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (83K700UDRK) - фото 6
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15ARP10 Ryzen 5 150 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 660M 15.3&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (83K700UDRK) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Lenovo IdeaPad Slim 3
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.3
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15ARP10 Ryzen 5 150 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 660M 15.3&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (83K700UDRK) - фото 1
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15ARP10 Ryzen 5 150 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 660M 15.3&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (83K700UDRK) - фото 2
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15ARP10 Ryzen 5 150 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 660M 15.3&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (83K700UDRK) - фото 3
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15ARP10 Ryzen 5 150 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 660M 15.3&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (83K700UDRK) - фото 4
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15ARP10 Ryzen 5 150 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 660M 15.3&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (83K700UDRK) - фото 5
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15ARP10 Ryzen 5 150 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 660M 15.3&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (83K700UDRK) - фото 6
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15ARP10 Ryzen 5 150 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 660M 15.3&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (83K700UDRK) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
73 080 руб. 
Начислим 1170 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750848
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15ARP10 Ryzen 5 150 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 660M 15.3" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (83K700UDRK)
73 080 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo IdeaPad Slim 3
Трансформер
Нет
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.3
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Модель процессора
150
Частота процессора, ГГц
3.3
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 660M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI, DisplayPort
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
60 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, алюминий
Сканер отпечатка пальца
нет
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
2.55

Описание товара Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15ARP10 Ryzen 5 150 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 660M 15.3" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (83K700UDRK)

Ноутбук Lenovo сочетает просторный экран диагональю 15,3 дюйма с разрешением 1920 ? 1200 — удобно работать с документами и держать перед глазами больше информации. 16 ГБ оперативной памяти подходят для повседневной многозадачности, а SSD на 512 ГБ даст место для программ и файлов. Процессор AMD и Windows 11 Home дополняют конфигурацию для работы, учёбы и ежедневных задач.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15ARP10 Ryzen 5 150 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 660M 15.3" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (83K700UDRK)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo IdeaPad Slim 3
Трансформер
Нет
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.3
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Развернуть
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Модель процессора
150
Частота процессора, ГГц
3.3
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 660M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI, DisplayPort
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
60 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, алюминий
Сканер отпечатка пальца
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Lenovo сочетает просторный экран диагональю 15,3 дюйма с разрешением 1920 ? 1200 — удобно работать с документами и держать перед глазами больше информации. 16 ГБ оперативной памяти подходят для повседневной многозадачности, а SSD на 512 ГБ даст место для программ и файлов. Процессор AMD и Windows 11 Home дополняют конфигурацию для работы, учёбы и ежедневных задач.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15ARP10 Ryzen 5 150 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 660M 15.3" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (83K700UDRK) - по цене 73080 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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