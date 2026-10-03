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Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8 Ryzen 3 7320U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon 610M 15.6" TN FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (82XQ0163FU) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8 Ryzen 3 7320U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon 610M 15.6" TN FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (82XQ0163FU)

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Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8 Ryzen 3 7320U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon 610M 15.6&quot; TN FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (82XQ0163FU) - фото 1
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8 Ryzen 3 7320U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon 610M 15.6&quot; TN FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (82XQ0163FU) - фото 2
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8 Ryzen 3 7320U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon 610M 15.6&quot; TN FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (82XQ0163FU) - фото 3
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8 Ryzen 3 7320U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon 610M 15.6&quot; TN FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (82XQ0163FU) - фото 4
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8 Ryzen 3 7320U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon 610M 15.6&quot; TN FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (82XQ0163FU) - фото 5
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8 Ryzen 3 7320U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon 610M 15.6&quot; TN FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (82XQ0163FU) - фото 6
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8 Ryzen 3 7320U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon 610M 15.6&quot; TN FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (82XQ0163FU) - фото 7
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8 Ryzen 3 7320U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon 610M 15.6&quot; TN FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (82XQ0163FU) - фото 8
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8 Ryzen 3 7320U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon 610M 15.6&quot; TN FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (82XQ0163FU) - фото 9
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8 Ryzen 3 7320U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon 610M 15.6&quot; TN FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (82XQ0163FU) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Lenovo IdeaPad Slim 3
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
8 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8 Ryzen 3 7320U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon 610M 15.6&quot; TN FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (82XQ0163FU) - фото 1
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8 Ryzen 3 7320U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon 610M 15.6&quot; TN FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (82XQ0163FU) - фото 2
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8 Ryzen 3 7320U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon 610M 15.6&quot; TN FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (82XQ0163FU) - фото 3
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8 Ryzen 3 7320U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon 610M 15.6&quot; TN FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (82XQ0163FU) - фото 4
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8 Ryzen 3 7320U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon 610M 15.6&quot; TN FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (82XQ0163FU) - фото 5
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8 Ryzen 3 7320U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon 610M 15.6&quot; TN FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (82XQ0163FU) - фото 6
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8 Ryzen 3 7320U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon 610M 15.6&quot; TN FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (82XQ0163FU) - фото 7
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8 Ryzen 3 7320U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon 610M 15.6&quot; TN FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (82XQ0163FU) - фото 8
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8 Ryzen 3 7320U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon 610M 15.6&quot; TN FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (82XQ0163FU) - фото 9
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8 Ryzen 3 7320U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon 610M 15.6&quot; TN FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (82XQ0163FU) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
50 750 руб. 
Начислим 812 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750847
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8 Ryzen 3 7320U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon 610M 15.6" TN FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (82XQ0163FU)
50 750 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo IdeaPad Slim 3
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
TN
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 3
Модель процессора
7320U
Частота процессора, ГГц
2.4
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 610M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
47 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
3.1

Описание товара Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8 Ryzen 3 7320U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon 610M 15.6" TN FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (82XQ0163FU)

Ноутбук Lenovo с экраном диагональю 15,6 дюйма и разрешением 1920 ? 1080 подойдёт для работы и повседневных задач. Матрица TN обеспечивает чёткое изображение, а SSD на 512 ГБ сочетает вместительное хранилище с быстрым доступом к файлам. 8 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и процессор AMD — основа для комфортной работы с привычными приложениями. Аккумулятор Li-Pol дополняет конфигурацию ноутбука.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8 Ryzen 3 7320U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon 610M 15.6" TN FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (82XQ0163FU)




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo IdeaPad Slim 3
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
TN
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 3
Развернуть
Модель процессора
7320U
Частота процессора, ГГц
2.4
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 610M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
47 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Lenovo с экраном диагональю 15,6 дюйма и разрешением 1920 ? 1080 подойдёт для работы и повседневных задач. Матрица TN обеспечивает чёткое изображение, а SSD на 512 ГБ сочетает вместительное хранилище с быстрым доступом к файлам. 8 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и процессор AMD — основа для комфортной работы с привычными приложениями. Аккумулятор Li-Pol дополняет конфигурацию ноутбука.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8 Ryzen 3 7320U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon 610M 15.6" TN FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (82XQ0163FU) - по цене 50750 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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