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Ноутбук Acer Swift Edge 16 AI SFE16-I51-76RR Core Ultra 7 355 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" OLED 2.8K (2880x1800) без ОС blue WiFi BT Cam 5614mAh (NX.JVNCD.001) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Acer Swift Edge 16 AI SFE16-I51-76RR Core Ultra 7 355 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" OLED 2.8K (2880x1800) без ОС blue WiFi BT Cam 5614mAh (NX.JVNCD.001)

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
123 370 руб. 
Начислим 1974 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750846
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Ноутбук Acer Swift Edge 16 AI SFE16-I51-76RR Core Ultra 7 355 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" OLED 2.8K (2880x1800) без ОС blue WiFi BT Cam 5614mAh (NX.JVNCD.001)
123 370 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Acer
Вес, кг.
3

Описание товара Ноутбук Acer Swift Edge 16 AI SFE16-I51-76RR Core Ultra 7 355 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" OLED 2.8K (2880x1800) без ОС blue WiFi BT Cam 5614mAh (NX.JVNCD.001)

Ноутбук Acer Swift Edge 16 AI SFE16-I51-76RR Core Ultra 7 355 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" OLED 2.8K (2880x1800) без ОС blue WiFi BT Cam 5614mAh (NX.JVNCD.001)

Отзывы о товаре Ноутбук Acer Swift Edge 16 AI SFE16-I51-76RR Core Ultra 7 355 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" OLED 2.8K (2880x1800) без ОС blue WiFi BT Cam 5614mAh (NX.JVNCD.001)




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Характеристики
Бренд
Acer
Описание
Ноутбук Acer Swift Edge 16 AI SFE16-I51-76RR Core Ultra 7 355 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" OLED 2.8K (2880x1800) без ОС blue WiFi BT Cam 5614mAh (NX.JVNCD.001)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Acer Swift Edge 16 AI SFE16-I51-76RR Core Ultra 7 355 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" OLED 2.8K (2880x1800) без ОС blue WiFi BT Cam 5614mAh (NX.JVNCD.001) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 123370 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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