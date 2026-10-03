Ноутбук Acer Swift Edge 16 AI SFE16-I51-76RR Core Ultra 7 355 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" OLED 2.8K (2880x1800) без ОС blue WiFi BT Cam 5614mAh (NX.JVNCD.001)
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просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
123 370 руб.
В наличии
Код товара: 750846
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
123 370 руб.
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Характеристики
Бренд
Acer
Вес, кг.
3
Описание товара Ноутбук Acer Swift Edge 16 AI SFE16-I51-76RR Core Ultra 7 355 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" OLED 2.8K (2880x1800) без ОС blue WiFi BT Cam 5614mAh (NX.JVNCD.001)
Ноутбук Acer Swift Edge 16 AI SFE16-I51-76RR Core Ultra 7 355 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" OLED 2.8K (2880x1800) без ОС blue WiFi BT Cam 5614mAh (NX.JVNCD.001)
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Бренд
Acer
Ноутбук Acer Swift Edge 16 AI SFE16-I51-76RR Core Ultra 7 355 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" OLED 2.8K (2880x1800) без ОС blue WiFi BT Cam 5614mAh (NX.JVNCD.001)
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для дома, Для офиса
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для дома, Для офиса
Ноутбук Acer Swift Edge 16 AI SFE16-I51-76RR Core Ultra 7 355 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" OLED 2.8K (2880x1800) без ОС blue WiFi BT Cam 5614mAh (NX.JVNCD.001) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 123370 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ноутбук Acer Swift Edge 16 AI SFE16-I51-76RR Core Ultra 7 355 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" OLED 2.8K (2880x1800) без ОС blue WiFi BT Cam 5614mAh (NX.JVNCD.001)