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Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15ABR8 Ryzen 7 5825U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (82XM01B4PS) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15ABR8 Ryzen 7 5825U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (82XM01B4PS)

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Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15ABR8 Ryzen 7 5825U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (82XM01B4PS) - фото 1
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15ABR8 Ryzen 7 5825U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (82XM01B4PS) - фото 2
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15ABR8 Ryzen 7 5825U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (82XM01B4PS) - фото 3
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15ABR8 Ryzen 7 5825U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (82XM01B4PS) - фото 4
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15ABR8 Ryzen 7 5825U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (82XM01B4PS) - фото 5
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15ABR8 Ryzen 7 5825U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (82XM01B4PS) - фото 6
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15ABR8 Ryzen 7 5825U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (82XM01B4PS) - фото 7
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15ABR8 Ryzen 7 5825U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (82XM01B4PS) - фото 8
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15ABR8 Ryzen 7 5825U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (82XM01B4PS) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Lenovo IdeaPad Slim 3
Операционная система
DOS
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15ABR8 Ryzen 7 5825U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (82XM01B4PS) - фото 1
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15ABR8 Ryzen 7 5825U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (82XM01B4PS) - фото 2
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15ABR8 Ryzen 7 5825U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (82XM01B4PS) - фото 3
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15ABR8 Ryzen 7 5825U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (82XM01B4PS) - фото 4
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15ABR8 Ryzen 7 5825U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (82XM01B4PS) - фото 5
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15ABR8 Ryzen 7 5825U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (82XM01B4PS) - фото 6
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15ABR8 Ryzen 7 5825U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (82XM01B4PS) - фото 7
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15ABR8 Ryzen 7 5825U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (82XM01B4PS) - фото 8
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15ABR8 Ryzen 7 5825U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (82XM01B4PS) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
69 320 руб. 
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В наличии
Код товара: 750845
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15ABR8 Ryzen 7 5825U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (82XM01B4PS)
69 320 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo IdeaPad Slim 3
Трансформер
Нет
Операционная система
DOS
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель процессора
5825U
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
47 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
2.47

Описание товара Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15ABR8 Ryzen 7 5825U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (82XM01B4PS)

Ноутбук Lenovo сочетает просторный экран диагональю 15,6 дюйма и разрешение Full HD 1920?1080 — удобно работать с документами, смотреть видео и держать перед глазами несколько окон. IPS-матрица делает изображение комфортным для повседневных задач. SSD на 512 ГБ обеспечивает место для файлов и приложений, а 16 ГБ оперативной памяти DDR4 помогают уверенно справляться с несколькими задачами одновременно. Процессор AMD дополняет сбалансированную конфигурацию для работы и отдыха.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15ABR8 Ryzen 7 5825U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (82XM01B4PS)




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo IdeaPad Slim 3
Трансформер
Нет
Операционная система
DOS
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
AMD
Развернуть
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель процессора
5825U
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
47 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Lenovo сочетает просторный экран диагональю 15,6 дюйма и разрешение Full HD 1920?1080 — удобно работать с документами, смотреть видео и держать перед глазами несколько окон. IPS-матрица делает изображение комфортным для повседневных задач. SSD на 512 ГБ обеспечивает место для файлов и приложений, а 16 ГБ оперативной памяти DDR4 помогают уверенно справляться с несколькими задачами одновременно. Процессор AMD дополняет сбалансированную конфигурацию для работы и отдыха.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15ABR8 Ryzen 7 5825U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (82XM01B4PS) – стоимость товара 69320 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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