Ноутбук Lenovo Legion 5 15IAX11 Core Ultra 9 290HX Plus 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 12Gb 15.3" OLED WQXGA (2560x1600) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (83VK004WRK)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Lenovo Legion 5
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.3
Разрешение экрана
2560x1600
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
323 350 руб.
В наличии
Код товара: 750844
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323 350 руб.
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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo Legion 5
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.3
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
165
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 9
Модель процессора
290HX Plus
Частота процессора, ГГц
2.7
Количество ядер процессора
24
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5070
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
12
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, DisplayPort, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
80 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
3.2
Описание товара Ноутбук Lenovo Legion 5 15IAX11 Core Ultra 9 290HX Plus 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 12Gb 15.3" OLED WQXGA (2560x1600) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (83VK004WRK)
Ноутбук Lenovo сочетает просторный экран диагональю 15,3 дюйма с высоким разрешением 2560 ? 1600: на нём удобно работать с документами и рассматривать изображения. 32 ГБ оперативной памяти помогут комфортно переключаться между приложениями, а SSD объёмом 1024 ГБ даст место для программ и файлов. Дискретная видеокарта дополнит конфигурацию для задач с графикой. Windows 11 Home уже установлена, а подсветка клавиатуры пригодится при работе в условиях слабого освещения. Для обработки данных и многозадачности ноутбук оснащён процессором Intel.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
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Бренд
Lenovo
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo Legion 5
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.3
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
165
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core Ultra 9
Модель процессора
290HX Plus
Частота процессора, ГГц
2.7
Количество ядер процессора
24
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5070
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
12
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, DisplayPort, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
80 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Ноутбук Lenovo сочетает просторный экран диагональю 15,3 дюйма с высоким разрешением 2560 ? 1600: на нём удобно работать с документами и рассматривать изображения. 32 ГБ оперативной памяти помогут комфортно переключаться между приложениями, а SSD объёмом 1024 ГБ даст место для программ и файлов. Дискретная видеокарта дополнит конфигурацию для задач с графикой. Windows 11 Home уже установлена, а подсветка клавиатуры пригодится при работе в условиях слабого освещения. Для обработки данных и многозадачности ноутбук оснащён процессором Intel.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Теги товара: 15 дюймов, Для дома, Черный, Intel Core Ultra 9, OLED, Для программирования, Для 3d моделирования, 32 Гб ОЗУ, Мощные, Для дизайнера, Для работы, Игровые, Intel, Игровые MSI
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Теги товара: 15 дюймов, Для дома, Черный, Intel Core Ultra 9, OLED, Для программирования, Для 3d моделирования, 32 Гб ОЗУ, Мощные, Для дизайнера, Для работы, Игровые, Intel, Игровые MSI
Ноутбук Lenovo Legion 5 15IAX11 Core Ultra 9 290HX Plus 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 12Gb 15.3" OLED WQXGA (2560x1600) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (83VK004WRK) - стоимость товара 323350 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo Legion 5 15IAX11 Core Ultra 9 290HX Plus 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 12Gb 15.3" OLED WQXGA (2560x1600) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (83VK004WRK)