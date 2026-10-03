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Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G8 IAL Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140T 16" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21SK000EGQ) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G8 IAL Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140T 16" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21SK000EGQ)

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Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G8 IAL Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140T 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21SK000EGQ) - фото 1
Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G8 IAL Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140T 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21SK000EGQ) - фото 2
Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G8 IAL Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140T 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21SK000EGQ) - фото 3
Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G8 IAL Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140T 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21SK000EGQ) - фото 4
Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G8 IAL Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140T 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21SK000EGQ) - фото 5
Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G8 IAL Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140T 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21SK000EGQ) - фото 6
Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G8 IAL Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140T 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21SK000EGQ) - фото 7
Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G8 IAL Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140T 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21SK000EGQ) - фото 8
Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G8 IAL Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140T 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21SK000EGQ) - фото 9
Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G8 IAL Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140T 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21SK000EGQ) - фото 10
Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G8 IAL Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140T 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21SK000EGQ) - фото 11
Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G8 IAL Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140T 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21SK000EGQ) - фото 12
Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G8 IAL Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140T 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21SK000EGQ) - фото 13
Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G8 IAL Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140T 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21SK000EGQ) - фото 14
Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G8 IAL Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140T 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21SK000EGQ) - фото 15
Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G8 IAL Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140T 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21SK000EGQ) - фото 16
Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G8 IAL Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140T 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21SK000EGQ) - фото 17
Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G8 IAL Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140T 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21SK000EGQ) - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Lenovo ThinkBook
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G8 IAL Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140T 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21SK000EGQ) - фото 1
  • Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G8 IAL Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140T 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21SK000EGQ) - фото 2
  • Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G8 IAL Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140T 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21SK000EGQ) - фото 3
  • Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G8 IAL Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140T 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21SK000EGQ) - фото 4
  • Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G8 IAL Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140T 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21SK000EGQ) - фото 5
  • Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G8 IAL Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140T 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21SK000EGQ) - фото 6
  • Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G8 IAL Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140T 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21SK000EGQ) - фото 7
  • Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G8 IAL Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140T 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21SK000EGQ) - фото 8
  • Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G8 IAL Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140T 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21SK000EGQ) - фото 9
  • Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G8 IAL Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140T 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21SK000EGQ) - фото 10
  • Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G8 IAL Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140T 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21SK000EGQ) - фото 11
  • Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G8 IAL Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140T 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21SK000EGQ) - фото 12
  • Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G8 IAL Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140T 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21SK000EGQ) - фото 13
  • Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G8 IAL Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140T 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21SK000EGQ) - фото 14
  • Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G8 IAL Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140T 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21SK000EGQ) - фото 15
  • Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G8 IAL Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140T 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21SK000EGQ) - фото 16
  • Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G8 IAL Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140T 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21SK000EGQ) - фото 17
  • Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G8 IAL Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140T 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21SK000EGQ) - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
131 590 руб. 
Начислим 2106 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750843
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G8 IAL Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140T 16" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21SK000EGQ)
131 590 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo ThinkBook
Трансформер
Нет
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
255H
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, DisplayPort, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
45 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Вес, кг.
3.4

Описание товара Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G8 IAL Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140T 16" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21SK000EGQ)

Ноутбук Lenovo с 16-дюймовым экраном и разрешением 1920 ? 1200 подойдёт для работы, учёбы и повседневных задач. 16 ГБ оперативной памяти дают простор для одновременной работы с несколькими приложениями, а SSD на 512 ГБ — место для файлов и программ. Модель оснащена процессором Intel и работает под управлением Windows 11 Pro. Сканер отпечатка пальца добавляет удобный способ входа, а аккумулятор типа Li-lon дополняет комплектацию.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G8 IAL Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140T 16" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21SK000EGQ)




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo ThinkBook
Трансформер
Нет
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Развернуть
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
255H
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, DisplayPort, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
45 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Описание
Ноутбук Lenovo с 16-дюймовым экраном и разрешением 1920 ? 1200 подойдёт для работы, учёбы и повседневных задач. 16 ГБ оперативной памяти дают простор для одновременной работы с несколькими приложениями, а SSD на 512 ГБ — место для файлов и программ. Модель оснащена процессором Intel и работает под управлением Windows 11 Pro. Сканер отпечатка пальца добавляет удобный способ входа, а аккумулятор типа Li-lon дополняет комплектацию.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G8 IAL Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140T 16" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21SK000EGQ) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 131590 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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