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Ноутбук Lenovo V15 G6 ARP Ryzen 7 170 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 680M 15.6" TN FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83V40015IG) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Lenovo V15 G6 ARP Ryzen 7 170 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 680M 15.6" TN FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83V40015IG)

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Ноутбук Lenovo V15 G6 ARP Ryzen 7 170 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 680M 15.6&quot; TN FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83V40015IG) - фото 1
Ноутбук Lenovo V15 G6 ARP Ryzen 7 170 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 680M 15.6&quot; TN FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83V40015IG) - фото 2
Ноутбук Lenovo V15 G6 ARP Ryzen 7 170 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 680M 15.6&quot; TN FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83V40015IG) - фото 3
Ноутбук Lenovo V15 G6 ARP Ryzen 7 170 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 680M 15.6&quot; TN FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83V40015IG) - фото 4
Ноутбук Lenovo V15 G6 ARP Ryzen 7 170 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 680M 15.6&quot; TN FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83V40015IG) - фото 5
Ноутбук Lenovo V15 G6 ARP Ryzen 7 170 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 680M 15.6&quot; TN FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83V40015IG) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Lenovo V15
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
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  • Ноутбук Lenovo V15 G6 ARP Ryzen 7 170 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 680M 15.6&quot; TN FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83V40015IG) - фото 2
  • Ноутбук Lenovo V15 G6 ARP Ryzen 7 170 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 680M 15.6&quot; TN FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83V40015IG) - фото 3
  • Ноутбук Lenovo V15 G6 ARP Ryzen 7 170 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 680M 15.6&quot; TN FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83V40015IG) - фото 4
  • Ноутбук Lenovo V15 G6 ARP Ryzen 7 170 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 680M 15.6&quot; TN FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83V40015IG) - фото 5
  • Ноутбук Lenovo V15 G6 ARP Ryzen 7 170 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 680M 15.6&quot; TN FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83V40015IG) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
70 020 руб. 
Начислим 1121 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750841
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Ноутбук Lenovo V15 G6 ARP Ryzen 7 170 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 680M 15.6" TN FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83V40015IG)
70 020 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo V15
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
TN
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель процессора
170
Частота процессора, ГГц
3.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 680M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
47 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
3

Описание товара Ноутбук Lenovo V15 G6 ARP Ryzen 7 170 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 680M 15.6" TN FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83V40015IG)

Ноутбук Lenovo в сером цвете сочетает экран диагональю 15,6 дюйма с разрешением 1920?1080 и практичную конфигурацию для повседневных задач. SSD на 512 ГБ предоставляет место для файлов и программ, а 16 ГБ оперативной памяти DDR5 дополняют систему на базе процессора AMD. Матрица TN — ещё одна характеристика экрана, который удобно использовать для работы, учёбы и просмотра контента.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo V15 G6 ARP Ryzen 7 170 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 680M 15.6" TN FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83V40015IG)




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo V15
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
TN
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Развернуть
Модель процессора
170
Частота процессора, ГГц
3.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 680M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
47 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Lenovo в сером цвете сочетает экран диагональю 15,6 дюйма с разрешением 1920?1080 и практичную конфигурацию для повседневных задач. SSD на 512 ГБ предоставляет место для файлов и программ, а 16 ГБ оперативной памяти DDR5 дополняют систему на базе процессора AMD. Матрица TN — ещё одна характеристика экрана, который удобно использовать для работы, учёбы и просмотра контента.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Lenovo V15 G6 ARP Ryzen 7 170 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 680M 15.6" TN FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83V40015IG) - данный товар вы можете купить по цене 70020 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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