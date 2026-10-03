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Ноутбук Lenovo V15 G5 IRL Core i5 13420H 8Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6" TN FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83HF00E6IG) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Lenovo V15 G5 IRL Core i5 13420H 8Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6" TN FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83HF00E6IG)

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Ноутбук Lenovo V15 G5 IRL Core i5 13420H 8Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; TN FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83HF00E6IG) - фото 1
Ноутбук Lenovo V15 G5 IRL Core i5 13420H 8Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; TN FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83HF00E6IG) - фото 2
Ноутбук Lenovo V15 G5 IRL Core i5 13420H 8Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; TN FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83HF00E6IG) - фото 3
Ноутбук Lenovo V15 G5 IRL Core i5 13420H 8Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; TN FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83HF00E6IG) - фото 4
Ноутбук Lenovo V15 G5 IRL Core i5 13420H 8Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; TN FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83HF00E6IG) - фото 5
Ноутбук Lenovo V15 G5 IRL Core i5 13420H 8Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; TN FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83HF00E6IG) - фото 6
Ноутбук Lenovo V15 G5 IRL Core i5 13420H 8Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; TN FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83HF00E6IG) - фото 7
Ноутбук Lenovo V15 G5 IRL Core i5 13420H 8Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; TN FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83HF00E6IG) - фото 8
Ноутбук Lenovo V15 G5 IRL Core i5 13420H 8Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; TN FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83HF00E6IG) - фото 9
Ноутбук Lenovo V15 G5 IRL Core i5 13420H 8Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; TN FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83HF00E6IG) - фото 10
Ноутбук Lenovo V15 G5 IRL Core i5 13420H 8Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; TN FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83HF00E6IG) - фото 11
Ноутбук Lenovo V15 G5 IRL Core i5 13420H 8Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; TN FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83HF00E6IG) - фото 12
Ноутбук Lenovo V15 G5 IRL Core i5 13420H 8Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; TN FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83HF00E6IG) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Lenovo V15
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
8 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Lenovo V15 G5 IRL Core i5 13420H 8Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; TN FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83HF00E6IG) - фото 1
  • Ноутбук Lenovo V15 G5 IRL Core i5 13420H 8Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; TN FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83HF00E6IG) - фото 2
  • Ноутбук Lenovo V15 G5 IRL Core i5 13420H 8Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; TN FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83HF00E6IG) - фото 3
  • Ноутбук Lenovo V15 G5 IRL Core i5 13420H 8Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; TN FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83HF00E6IG) - фото 4
  • Ноутбук Lenovo V15 G5 IRL Core i5 13420H 8Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; TN FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83HF00E6IG) - фото 5
  • Ноутбук Lenovo V15 G5 IRL Core i5 13420H 8Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; TN FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83HF00E6IG) - фото 6
  • Ноутбук Lenovo V15 G5 IRL Core i5 13420H 8Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; TN FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83HF00E6IG) - фото 7
  • Ноутбук Lenovo V15 G5 IRL Core i5 13420H 8Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; TN FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83HF00E6IG) - фото 8
  • Ноутбук Lenovo V15 G5 IRL Core i5 13420H 8Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; TN FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83HF00E6IG) - фото 9
  • Ноутбук Lenovo V15 G5 IRL Core i5 13420H 8Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; TN FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83HF00E6IG) - фото 10
  • Ноутбук Lenovo V15 G5 IRL Core i5 13420H 8Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; TN FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83HF00E6IG) - фото 11
  • Ноутбук Lenovo V15 G5 IRL Core i5 13420H 8Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; TN FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83HF00E6IG) - фото 12
  • Ноутбук Lenovo V15 G5 IRL Core i5 13420H 8Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; TN FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83HF00E6IG) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
57 330 руб. 
Начислим 918 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750840
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Ноутбук Lenovo V15 G5 IRL Core i5 13420H 8Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6" TN FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83HF00E6IG)
57 330 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo V15
Трансформер
Нет
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
TN
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
13420H
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI, DisplayPort
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
47 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
3.2

Описание товара Ноутбук Lenovo V15 G5 IRL Core i5 13420H 8Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6" TN FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83HF00E6IG)

Ноутбук Lenovo с экраном диагональю 15,6 дюйма подойдёт для работы и повседневных задач. Разрешение 1920 ? 1080 обеспечивает детализированное изображение, а SSD на 512 ГБ позволяет хранить документы, приложения и другие нужные файлы. 8 ГБ оперативной памяти — для привычной работы с несколькими задачами. Процессор Intel. Ноутбук поставляется без операционной системы.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo V15 G5 IRL Core i5 13420H 8Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6" TN FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83HF00E6IG)




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo V15
Трансформер
Нет
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
TN
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Развернуть
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
13420H
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI, DisplayPort
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
47 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Lenovo с экраном диагональю 15,6 дюйма подойдёт для работы и повседневных задач. Разрешение 1920 ? 1080 обеспечивает детализированное изображение, а SSD на 512 ГБ позволяет хранить документы, приложения и другие нужные файлы. 8 ГБ оперативной памяти — для привычной работы с несколькими задачами. Процессор Intel. Ноутбук поставляется без операционной системы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Lenovo V15 G5 IRL Core i5 13420H 8Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6" TN FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83HF00E6IG) - этот товар вы можете купить по цене 57330 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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