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Ноутбук Lenovo Yoga 7 16IPH11 Core Ultra 7 355 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 16" OLED Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (83TE0022RK) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Lenovo Yoga 7 16IPH11 Core Ultra 7 355 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 16" OLED Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (83TE0022RK)

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Ноутбук Lenovo Yoga 7 16IPH11 Core Ultra 7 355 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 16&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (83TE0022RK) - фото 1
Ноутбук Lenovo Yoga 7 16IPH11 Core Ultra 7 355 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 16&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (83TE0022RK) - фото 2
Ноутбук Lenovo Yoga 7 16IPH11 Core Ultra 7 355 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 16&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (83TE0022RK) - фото 3
Ноутбук Lenovo Yoga 7 16IPH11 Core Ultra 7 355 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 16&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (83TE0022RK) - фото 4
Ноутбук Lenovo Yoga 7 16IPH11 Core Ultra 7 355 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 16&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (83TE0022RK) - фото 5
Ноутбук Lenovo Yoga 7 16IPH11 Core Ultra 7 355 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 16&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (83TE0022RK) - фото 6
Ноутбук Lenovo Yoga 7 16IPH11 Core Ultra 7 355 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 16&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (83TE0022RK) - фото 7
Ноутбук Lenovo Yoga 7 16IPH11 Core Ultra 7 355 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 16&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (83TE0022RK) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Lenovo Yoga 7
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Lenovo Yoga 7 16IPH11 Core Ultra 7 355 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 16&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (83TE0022RK) - фото 1
  • Ноутбук Lenovo Yoga 7 16IPH11 Core Ultra 7 355 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 16&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (83TE0022RK) - фото 2
  • Ноутбук Lenovo Yoga 7 16IPH11 Core Ultra 7 355 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 16&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (83TE0022RK) - фото 3
  • Ноутбук Lenovo Yoga 7 16IPH11 Core Ultra 7 355 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 16&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (83TE0022RK) - фото 4
  • Ноутбук Lenovo Yoga 7 16IPH11 Core Ultra 7 355 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 16&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (83TE0022RK) - фото 5
  • Ноутбук Lenovo Yoga 7 16IPH11 Core Ultra 7 355 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 16&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (83TE0022RK) - фото 6
  • Ноутбук Lenovo Yoga 7 16IPH11 Core Ultra 7 355 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 16&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (83TE0022RK) - фото 7
  • Ноутбук Lenovo Yoga 7 16IPH11 Core Ultra 7 355 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 16&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (83TE0022RK) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
182 350 руб. 
Начислим 2918 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750839
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Ноутбук Lenovo Yoga 7 16IPH11 Core Ultra 7 355 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 16" OLED Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (83TE0022RK)
182 350 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo Yoga 7
Трансформер
да
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
да
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
355
Частота процессора, ГГц
2.3
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
70 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
2.5

Описание товара Ноутбук Lenovo Yoga 7 16IPH11 Core Ultra 7 355 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 16" OLED Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (83TE0022RK)

Ноутбук Lenovo с 16-дюймовым сенсорным экраном и разрешением 1920 ? 1200 — для комфортной работы с документами, учёбы и повседневных задач. Сенсорное управление делает взаимодействие с экраном удобным и наглядным, а подсветка клавиатуры помогает пользоваться ноутбуком при недостаточном освещении. SSD объёмом 1024 ГБ предоставляет много места для файлов и программ. Ноутбук работает на Windows 11 Home и оснащён процессором Intel. Корпус из алюминия дополняет лаконичный образ модели, а аккумулятор Li-ion обеспечивает автономное питание.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo Yoga 7 16IPH11 Core Ultra 7 355 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 16" OLED Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (83TE0022RK)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo Yoga 7
Трансформер
да
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
да
Развернуть
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
355
Частота процессора, ГГц
2.3
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
70 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Lenovo с 16-дюймовым сенсорным экраном и разрешением 1920 ? 1200 — для комфортной работы с документами, учёбы и повседневных задач. Сенсорное управление делает взаимодействие с экраном удобным и наглядным, а подсветка клавиатуры помогает пользоваться ноутбуком при недостаточном освещении. SSD объёмом 1024 ГБ предоставляет много места для файлов и программ. Ноутбук работает на Windows 11 Home и оснащён процессором Intel. Корпус из алюминия дополняет лаконичный образ модели, а аккумулятор Li-ion обеспечивает автономное питание.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Lenovo Yoga 7 16IPH11 Core Ultra 7 355 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 16" OLED Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (83TE0022RK) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 182350 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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