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Ноутбук Thunderobot Range 17 G2A Pro Ryzen 7 H255 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (JT009W00QRU) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Thunderobot Range 17 G2A Pro Ryzen 7 H255 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (JT009W00QRU)

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Ноутбук Thunderobot Range 17 G2A Pro Ryzen 7 H255 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (JT009W00QRU) - фото 1
Ноутбук Thunderobot Range 17 G2A Pro Ryzen 7 H255 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (JT009W00QRU) - фото 2
Ноутбук Thunderobot Range 17 G2A Pro Ryzen 7 H255 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (JT009W00QRU) - фото 3
Ноутбук Thunderobot Range 17 G2A Pro Ryzen 7 H255 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (JT009W00QRU) - фото 4
Ноутбук Thunderobot Range 17 G2A Pro Ryzen 7 H255 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (JT009W00QRU) - фото 5
Ноутбук Thunderobot Range 17 G2A Pro Ryzen 7 H255 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (JT009W00QRU) - фото 6
Ноутбук Thunderobot Range 17 G2A Pro Ryzen 7 H255 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (JT009W00QRU) - фото 7
Ноутбук Thunderobot Range 17 G2A Pro Ryzen 7 H255 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (JT009W00QRU) - фото 8
Ноутбук Thunderobot Range 17 G2A Pro Ryzen 7 H255 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (JT009W00QRU) - фото 9
Ноутбук Thunderobot Range 17 G2A Pro Ryzen 7 H255 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (JT009W00QRU) - фото 10
Ноутбук Thunderobot Range 17 G2A Pro Ryzen 7 H255 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (JT009W00QRU) - фото 11
Ноутбук Thunderobot Range 17 G2A Pro Ryzen 7 H255 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (JT009W00QRU) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Thunderobot Range 17
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Thunderobot Range 17 G2A Pro Ryzen 7 H255 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (JT009W00QRU) - фото 1
  • Ноутбук Thunderobot Range 17 G2A Pro Ryzen 7 H255 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (JT009W00QRU) - фото 2
  • Ноутбук Thunderobot Range 17 G2A Pro Ryzen 7 H255 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (JT009W00QRU) - фото 3
  • Ноутбук Thunderobot Range 17 G2A Pro Ryzen 7 H255 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (JT009W00QRU) - фото 4
  • Ноутбук Thunderobot Range 17 G2A Pro Ryzen 7 H255 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (JT009W00QRU) - фото 5
  • Ноутбук Thunderobot Range 17 G2A Pro Ryzen 7 H255 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (JT009W00QRU) - фото 6
  • Ноутбук Thunderobot Range 17 G2A Pro Ryzen 7 H255 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (JT009W00QRU) - фото 7
  • Ноутбук Thunderobot Range 17 G2A Pro Ryzen 7 H255 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (JT009W00QRU) - фото 8
  • Ноутбук Thunderobot Range 17 G2A Pro Ryzen 7 H255 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (JT009W00QRU) - фото 9
  • Ноутбук Thunderobot Range 17 G2A Pro Ryzen 7 H255 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (JT009W00QRU) - фото 10
  • Ноутбук Thunderobot Range 17 G2A Pro Ryzen 7 H255 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (JT009W00QRU) - фото 11
  • Ноутбук Thunderobot Range 17 G2A Pro Ryzen 7 H255 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (JT009W00QRU) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
155 090 руб. 
Начислим 2482 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750837
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Ноутбук Thunderobot Range 17 G2A Pro Ryzen 7 H255 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (JT009W00QRU)
155 090 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Thunderobot
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Thunderobot Range 17
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель процессора
H255
Частота процессора, ГГц
3.8
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI, MiniDisplayPort
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Энергоемкость батареи
53.35 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, металл
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
4

Описание товара Ноутбук Thunderobot Range 17 G2A Pro Ryzen 7 H255 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (JT009W00QRU)

Ноутбук Thunderobot с большим экраном 17,3 дюйма подойдёт для работы и развлечений, когда хочется больше пространства для контента и приложений. Разрешение 1920 ? 1080 обеспечивает чёткое изображение, а частота обновления 144 Гц делает движение на экране плавным — особенно заметно в динамичных сценах. Процессор AMD, 16 ГБ оперативной памяти DDR5 и быстрый SSD объёмом 1024 ГБ дают основу для комфортной работы с несколькими задачами и позволяют хранить обширную коллекцию файлов. Просторный экран и ёмкий накопитель делают ноутбук удобным выбором для тех, кому важны большой формат изображения и место для данных.

Отзывы о товаре Ноутбук Thunderobot Range 17 G2A Pro Ryzen 7 H255 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (JT009W00QRU)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Thunderobot
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Thunderobot Range 17
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Развернуть
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель процессора
H255
Частота процессора, ГГц
3.8
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI, MiniDisplayPort
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Энергоемкость батареи
53.35 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, металл
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Thunderobot с большим экраном 17,3 дюйма подойдёт для работы и развлечений, когда хочется больше пространства для контента и приложений. Разрешение 1920 ? 1080 обеспечивает чёткое изображение, а частота обновления 144 Гц делает движение на экране плавным — особенно заметно в динамичных сценах. Процессор AMD, 16 ГБ оперативной памяти DDR5 и быстрый SSD объёмом 1024 ГБ дают основу для комфортной работы с несколькими задачами и позволяют хранить обширную коллекцию файлов. Просторный экран и ёмкий накопитель делают ноутбук удобным выбором для тех, кому важны большой формат изображения и место для данных.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Thunderobot Range 17 G2A Pro Ryzen 7 H255 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (JT009W00QRU) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 155090 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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