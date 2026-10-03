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Ноутбук MSI Katana 17 B13VEK-1621XRUY Core i5 13420H 8Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 17.3" IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (9S7-17L541-1621) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук MSI Katana 17 B13VEK-1621XRUY Core i5 13420H 8Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 17.3" IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (9S7-17L541-1621)

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Ноутбук MSI Katana 17 B13VEK-1621XRUY Core i5 13420H 8Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (9S7-17L541-1621) - фото 1
Ноутбук MSI Katana 17 B13VEK-1621XRUY Core i5 13420H 8Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (9S7-17L541-1621) - фото 2
Ноутбук MSI Katana 17 B13VEK-1621XRUY Core i5 13420H 8Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (9S7-17L541-1621) - фото 3
Ноутбук MSI Katana 17 B13VEK-1621XRUY Core i5 13420H 8Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (9S7-17L541-1621) - фото 4
Ноутбук MSI Katana 17 B13VEK-1621XRUY Core i5 13420H 8Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (9S7-17L541-1621) - фото 5
Ноутбук MSI Katana 17 B13VEK-1621XRUY Core i5 13420H 8Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (9S7-17L541-1621) - фото 6
Ноутбук MSI Katana 17 B13VEK-1621XRUY Core i5 13420H 8Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (9S7-17L541-1621) - фото 7
Ноутбук MSI Katana 17 B13VEK-1621XRUY Core i5 13420H 8Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (9S7-17L541-1621) - фото 8
Ноутбук MSI Katana 17 B13VEK-1621XRUY Core i5 13420H 8Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (9S7-17L541-1621) - фото 9
Ноутбук MSI Katana 17 B13VEK-1621XRUY Core i5 13420H 8Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (9S7-17L541-1621) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
MSI Katana
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
8 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук MSI Katana 17 B13VEK-1621XRUY Core i5 13420H 8Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (9S7-17L541-1621) - фото 1
  • Ноутбук MSI Katana 17 B13VEK-1621XRUY Core i5 13420H 8Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (9S7-17L541-1621) - фото 2
  • Ноутбук MSI Katana 17 B13VEK-1621XRUY Core i5 13420H 8Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (9S7-17L541-1621) - фото 3
  • Ноутбук MSI Katana 17 B13VEK-1621XRUY Core i5 13420H 8Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (9S7-17L541-1621) - фото 4
  • Ноутбук MSI Katana 17 B13VEK-1621XRUY Core i5 13420H 8Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (9S7-17L541-1621) - фото 5
  • Ноутбук MSI Katana 17 B13VEK-1621XRUY Core i5 13420H 8Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (9S7-17L541-1621) - фото 6
  • Ноутбук MSI Katana 17 B13VEK-1621XRUY Core i5 13420H 8Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (9S7-17L541-1621) - фото 7
  • Ноутбук MSI Katana 17 B13VEK-1621XRUY Core i5 13420H 8Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (9S7-17L541-1621) - фото 8
  • Ноутбук MSI Katana 17 B13VEK-1621XRUY Core i5 13420H 8Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (9S7-17L541-1621) - фото 9
  • Ноутбук MSI Katana 17 B13VEK-1621XRUY Core i5 13420H 8Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (9S7-17L541-1621) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
93 270 руб. 
Начислим 1493 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750836
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Ноутбук MSI Katana 17 B13VEK-1621XRUY Core i5 13420H 8Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 17.3" IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (9S7-17L541-1621)
93 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MSI
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI Katana
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
13420H
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
NVIDIA GeForce RTX 4050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
6
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
53.5 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х36х10
Вес, кг.
4.8

Описание товара Ноутбук MSI Katana 17 B13VEK-1621XRUY Core i5 13420H 8Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 17.3" IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (9S7-17L541-1621)

Ноутбук MSI с большим экраном диагональю 17,3 дюйма создан для комфортной работы и развлечений. IPS-матрица и разрешение 1920 ? 1080 обеспечивают чёткое изображение, а частота обновления 144 Гц делает движение на экране более плавным. В основе ноутбука — процессор Intel, 8 ГБ оперативной памяти DDR5 и быстрый SSD-накопитель объёмом 512 ГБ. Модель поставляется без операционной системы — подходящий вариант для тех, кто хочет самостоятельно выбрать программную среду.

Отзывы о товаре Ноутбук MSI Katana 17 B13VEK-1621XRUY Core i5 13420H 8Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 17.3" IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (9S7-17L541-1621)




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI Katana
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Развернуть
Модель процессора
13420H
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
NVIDIA GeForce RTX 4050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
6
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
53.5 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук MSI с большим экраном диагональю 17,3 дюйма создан для комфортной работы и развлечений. IPS-матрица и разрешение 1920 ? 1080 обеспечивают чёткое изображение, а частота обновления 144 Гц делает движение на экране более плавным. В основе ноутбука — процессор Intel, 8 ГБ оперативной памяти DDR5 и быстрый SSD-накопитель объёмом 512 ГБ. Модель поставляется без операционной системы — подходящий вариант для тех, кто хочет самостоятельно выбрать программную среду.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук MSI Katana 17 B13VEK-1621XRUY Core i5 13420H 8Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 17.3" IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (9S7-17L541-1621) – стоимость товара 93270 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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