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Ноутбук Machcreator One R5 Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4825mAh (JJ00GB00GRU) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Machcreator One R5 Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4825mAh (JJ00GB00GRU)

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Ноутбук Machcreator One R5 Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4825mAh (JJ00GB00GRU) - фото 1
Ноутбук Machcreator One R5 Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4825mAh (JJ00GB00GRU) - фото 2
Ноутбук Machcreator One R5 Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4825mAh (JJ00GB00GRU) - фото 3
Ноутбук Machcreator One R5 Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4825mAh (JJ00GB00GRU) - фото 4
Ноутбук Machcreator One R5 Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4825mAh (JJ00GB00GRU) - фото 5
Ноутбук Machcreator One R5 Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4825mAh (JJ00GB00GRU) - фото 6
Ноутбук Machcreator One R5 Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4825mAh (JJ00GB00GRU) - фото 7
Ноутбук Machcreator One R5 Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4825mAh (JJ00GB00GRU) - фото 8
Ноутбук Machcreator One R5 Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4825mAh (JJ00GB00GRU) - фото 9
Ноутбук Machcreator One R5 Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4825mAh (JJ00GB00GRU) - фото 10
Ноутбук Machcreator One R5 Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4825mAh (JJ00GB00GRU) - фото 11
Ноутбук Machcreator One R5 Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4825mAh (JJ00GB00GRU) - фото 12
Ноутбук Machcreator One R5 Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4825mAh (JJ00GB00GRU) - фото 13
Ноутбук Machcreator One R5 Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4825mAh (JJ00GB00GRU) - фото 14
Ноутбук Machcreator One R5 Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4825mAh (JJ00GB00GRU) - фото 15
Ноутбук Machcreator One R5 Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4825mAh (JJ00GB00GRU) - фото 16
Ноутбук Machcreator One R5 Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4825mAh (JJ00GB00GRU) - фото 17
Ноутбук Machcreator One R5 Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4825mAh (JJ00GB00GRU) - фото 18
Ноутбук Machcreator One R5 Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4825mAh (JJ00GB00GRU) - фото 19
Ноутбук Machcreator One R5 Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4825mAh (JJ00GB00GRU) - фото 20
Ноутбук Machcreator One R5 Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4825mAh (JJ00GB00GRU) - фото 21
Ноутбук Machcreator One R5 Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4825mAh (JJ00GB00GRU) - фото 22
Ноутбук Machcreator One R5 Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4825mAh (JJ00GB00GRU) - фото 23
Ноутбук Machcreator One R5 Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4825mAh (JJ00GB00GRU) - фото 24
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Machcreator One
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Machcreator One R5 Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4825mAh (JJ00GB00GRU) - фото 1
  • Ноутбук Machcreator One R5 Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4825mAh (JJ00GB00GRU) - фото 2
  • Ноутбук Machcreator One R5 Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4825mAh (JJ00GB00GRU) - фото 3
  • Ноутбук Machcreator One R5 Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4825mAh (JJ00GB00GRU) - фото 4
  • Ноутбук Machcreator One R5 Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4825mAh (JJ00GB00GRU) - фото 5
  • Ноутбук Machcreator One R5 Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4825mAh (JJ00GB00GRU) - фото 6
  • Ноутбук Machcreator One R5 Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4825mAh (JJ00GB00GRU) - фото 7
  • Ноутбук Machcreator One R5 Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4825mAh (JJ00GB00GRU) - фото 8
  • Ноутбук Machcreator One R5 Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4825mAh (JJ00GB00GRU) - фото 9
  • Ноутбук Machcreator One R5 Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4825mAh (JJ00GB00GRU) - фото 10
  • Ноутбук Machcreator One R5 Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4825mAh (JJ00GB00GRU) - фото 11
  • Ноутбук Machcreator One R5 Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4825mAh (JJ00GB00GRU) - фото 12
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  • Ноутбук Machcreator One R5 Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4825mAh (JJ00GB00GRU) - фото 14
  • Ноутбук Machcreator One R5 Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4825mAh (JJ00GB00GRU) - фото 15
  • Ноутбук Machcreator One R5 Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4825mAh (JJ00GB00GRU) - фото 16
  • Ноутбук Machcreator One R5 Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4825mAh (JJ00GB00GRU) - фото 17
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  • Ноутбук Machcreator One R5 Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4825mAh (JJ00GB00GRU) - фото 19
  • Ноутбук Machcreator One R5 Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4825mAh (JJ00GB00GRU) - фото 20
  • Ноутбук Machcreator One R5 Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4825mAh (JJ00GB00GRU) - фото 21
  • Ноутбук Machcreator One R5 Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4825mAh (JJ00GB00GRU) - фото 22
  • Ноутбук Machcreator One R5 Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4825mAh (JJ00GB00GRU) - фото 23
  • Ноутбук Machcreator One R5 Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4825mAh (JJ00GB00GRU) - фото 24
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
50 750 руб. 
Начислим 812 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750835
Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Ноутбук Machcreator One R5 Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4825mAh (JJ00GB00GRU)
50 750 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Machcreator
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Machcreator One
Трансформер
Нет
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Модель процессора
7430U
Частота процессора, ГГц
2.3
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
AMD Radeon Vega 7
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
55 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
2.8

Описание товара Ноутбук Machcreator One R5 Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4825mAh (JJ00GB00GRU)

? Дисплей 15.6" FHD IPS Размер дисплея обеспечивает идеальный баланс между компактностью устройства и удобством работы. Яркая IPS-матрица с разрешением Full HD (1920?1080) отлично подойдет для работы и развлечений. ? Зарядка через USB-C Ноутбук заряжается с помощью зарядного устройства современного формата USB-C. ? Металлическая крышка Верхняя крышка ноутбука выполнена из прочного металлического сплава с технологичными элементами дизайна, выполненными с помощью CNC-машины. Корпус устройства имеет высокую прочность и стильный вид. ? Разнообразие разъемов Полноразмерный HDMI, Сетевой разъем RJ-45, выключатель видеокамеры, два разъема USB-C и многое другое для подключения периферии и удобства работы. ? Клавиатура с цифровым блоком и подсветкой Ноутбук оснащен полноразмерной клавиатурой с цифровым блоком, который облегчает ввод цифр и работу в электронных таблицах. Одноцветная подсветка добавит комфорта при темном освещении в комнате или офисе. ? Предустановленная Windows 11 Professional На ноутбуке уже установлена профессиональная операционная система Windows 11 Pro — просто включайте ноутбук и приступайте к работе. ? Бренд Machcreator Пополнил портфель торговых марок под управлением Haier Group в 2020 году, наряду с Thunderobot и Machenike. Устройства бренда раскрывают творческий потенциал пользователя и приносят радость через производительность, технологичность, простоту и эстетику дизайна. С 2024 года продукты Machcreator доступны в РФ с полной поддержкой.

Отзывы о товаре Ноутбук Machcreator One R5 Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4825mAh (JJ00GB00GRU)




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Характеристики
Бренд
Machcreator
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Machcreator One
Трансформер
Нет
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Развернуть
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Модель процессора
7430U
Частота процессора, ГГц
2.3
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
AMD Radeon Vega 7
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
55 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
? Дисплей 15.6" FHD IPS Размер дисплея обеспечивает идеальный баланс между компактностью устройства и удобством работы. Яркая IPS-матрица с разрешением Full HD (1920?1080) отлично подойдет для работы и развлечений. ? Зарядка через USB-C Ноутбук заряжается с помощью зарядного устройства современного формата USB-C. ? Металлическая крышка Верхняя крышка ноутбука выполнена из прочного металлического сплава с технологичными элементами дизайна, выполненными с помощью CNC-машины. Корпус устройства имеет высокую прочность и стильный вид. ? Разнообразие разъемов Полноразмерный HDMI, Сетевой разъем RJ-45, выключатель видеокамеры, два разъема USB-C и многое другое для подключения периферии и удобства работы. ? Клавиатура с цифровым блоком и подсветкой Ноутбук оснащен полноразмерной клавиатурой с цифровым блоком, который облегчает ввод цифр и работу в электронных таблицах. Одноцветная подсветка добавит комфорта при темном освещении в комнате или офисе. ? Предустановленная Windows 11 Professional На ноутбуке уже установлена профессиональная операционная система Windows 11 Pro — просто включайте ноутбук и приступайте к работе. ? Бренд Machcreator Пополнил портфель торговых марок под управлением Haier Group в 2020 году, наряду с Thunderobot и Machenike. Устройства бренда раскрывают творческий потенциал пользователя и приносят радость через производительность, технологичность, простоту и эстетику дизайна. С 2024 года продукты Machcreator доступны в РФ с полной поддержкой.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Machcreator One R5 Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4825mAh (JJ00GB00GRU) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 50750 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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