Ноутбук Machcreator One R5 Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4825mAh (JJ00GB00GRU)
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Ноутбук Machcreator One R5 Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4825mAh (JJ00GB00GRU)
? Дисплей 15.6" FHD IPS Размер дисплея обеспечивает идеальный баланс между компактностью устройства и удобством работы. Яркая IPS-матрица с разрешением Full HD (1920?1080) отлично подойдет для работы и развлечений. ? Зарядка через USB-C Ноутбук заряжается с помощью зарядного устройства современного формата USB-C. ? Металлическая крышка Верхняя крышка ноутбука выполнена из прочного металлического сплава с технологичными элементами дизайна, выполненными с помощью CNC-машины. Корпус устройства имеет высокую прочность и стильный вид. ? Разнообразие разъемов Полноразмерный HDMI, Сетевой разъем RJ-45, выключатель видеокамеры, два разъема USB-C и многое другое для подключения периферии и удобства работы. ? Клавиатура с цифровым блоком и подсветкой Ноутбук оснащен полноразмерной клавиатурой с цифровым блоком, который облегчает ввод цифр и работу в электронных таблицах. Одноцветная подсветка добавит комфорта при темном освещении в комнате или офисе. ? Предустановленная Windows 11 Professional На ноутбуке уже установлена профессиональная операционная система Windows 11 Pro — просто включайте ноутбук и приступайте к работе. ? Бренд Machcreator Пополнил портфель торговых марок под управлением Haier Group в 2020 году, наряду с Thunderobot и Machenike. Устройства бренда раскрывают творческий потенциал пользователя и приносят радость через производительность, технологичность, простоту и эстетику дизайна. С 2024 года продукты Machcreator доступны в РФ с полной поддержкой.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Теги товара: 15 дюймов, Для дома, Серый, AMD Ryzen 5, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Для дизайнера, Для работы, IPS, AMD, для студента, для школы и школьника, С SSD
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 48 830 руб.12208 руб. в СплитНоутбук IRU Tactio 15PHR Ryzen 5 7430U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon G...
-
В наличииЦена 49 060 руб.12265 руб. в СплитНоутбук Rikor Pro 5 15 OH-03 15.6" IPS Core i5 1235U 16GB/512GB ...
-
В наличииЦена 49 220 руб.12305 руб. в СплитНоутбук Asus Vivobook 15 X1504MA-BQ645 Core 5 320 8Gb SSD256Gb I...
-
В наличииЦена 49 300 руб.12325 руб. в СплитНоутбук IRU Tactio 14ALH Core i3 1215U 16Gb SSD512Gb Intel UHD G...
-
В наличииЦена 49 530 руб.12383 руб. в СплитНоутбук Tecno MegaBook K15SDA R-5 7430U 16Gb 512Gb AMD Graphics ...
-
В наличииЦена 50 620 руб.12655 руб. в СплитНоутбук Acer Aspire Lite AL16-52P-52JZ 16" WUXGA IPS, Intel Core...
-
В наличииЦена 50 620 руб.12655 руб. в СплитНоутбук Infinix Y4 MAX YL613 16" Core i5-1334U 16GB SSD512GB Win...
-
В наличииЦена 50 750 руб.12688 руб. в СплитНоутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8 Ryzen 3 7320U 8Gb SSD512Gb ...
-
В наличииЦена 50 930 руб.12733 руб. в СплитНоутбук Tecno MegaBook K16SDA R-5 7430U 16Gb 512Gb AMD Graphics ...
-
В наличииЦена 50 930 руб.12733 руб. в СплитНоутбук Maibenben B114B-R566UM Ryzen 5 6600H 16Gb SSD512Gb AMD R...
-
В наличииЦена 51 100 руб.12775 руб. в СплитНоутбук CBR LP-15106 15.6" FHD IPS i5-1235U 16Gb 512Gb SSD Inte...
-
В наличииЦена 51 220 руб.12805 руб. в СплитНоутбук Maibenben M643 Ryzen 3 4300U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon Gra...
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Теги товара: 15 дюймов, Для дома, Серый, AMD Ryzen 5, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Для дизайнера, Для работы, IPS, AMD, для студента, для школы и школьника, С SSD
Отзывы о товаре Ноутбук Machcreator One R5 Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4825mAh (JJ00GB00GRU)