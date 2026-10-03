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Ноутбук Machcreator Vision L16 Origin XT Ryzen 7 8845HS 32Gb SSD2Tb AMD Radeon 780M 16" IPS QHD (2560x1600) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 6500mAh (JJ00G600HRU) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Machcreator Vision L16 Origin XT Ryzen 7 8845HS 32Gb SSD2Tb AMD Radeon 780M 16" IPS QHD (2560x1600) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 6500mAh (JJ00G600HRU)

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Ноутбук Machcreator Vision L16 Origin XT Ryzen 7 8845HS 32Gb SSD2Tb AMD Radeon 780M 16&quot; IPS QHD (2560x1600) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 6500mAh (JJ00G600HRU) - фото 1
Ноутбук Machcreator Vision L16 Origin XT Ryzen 7 8845HS 32Gb SSD2Tb AMD Radeon 780M 16&quot; IPS QHD (2560x1600) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 6500mAh (JJ00G600HRU) - фото 2
Ноутбук Machcreator Vision L16 Origin XT Ryzen 7 8845HS 32Gb SSD2Tb AMD Radeon 780M 16&quot; IPS QHD (2560x1600) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 6500mAh (JJ00G600HRU) - фото 3
Ноутбук Machcreator Vision L16 Origin XT Ryzen 7 8845HS 32Gb SSD2Tb AMD Radeon 780M 16&quot; IPS QHD (2560x1600) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 6500mAh (JJ00G600HRU) - фото 4
Ноутбук Machcreator Vision L16 Origin XT Ryzen 7 8845HS 32Gb SSD2Tb AMD Radeon 780M 16&quot; IPS QHD (2560x1600) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 6500mAh (JJ00G600HRU) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Machcreator Vision
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
2048 Гб
  • Ноутбук Machcreator Vision L16 Origin XT Ryzen 7 8845HS 32Gb SSD2Tb AMD Radeon 780M 16&quot; IPS QHD (2560x1600) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 6500mAh (JJ00G600HRU) - фото 1
  • Ноутбук Machcreator Vision L16 Origin XT Ryzen 7 8845HS 32Gb SSD2Tb AMD Radeon 780M 16&quot; IPS QHD (2560x1600) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 6500mAh (JJ00G600HRU) - фото 2
  • Ноутбук Machcreator Vision L16 Origin XT Ryzen 7 8845HS 32Gb SSD2Tb AMD Radeon 780M 16&quot; IPS QHD (2560x1600) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 6500mAh (JJ00G600HRU) - фото 3
  • Ноутбук Machcreator Vision L16 Origin XT Ryzen 7 8845HS 32Gb SSD2Tb AMD Radeon 780M 16&quot; IPS QHD (2560x1600) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 6500mAh (JJ00G600HRU) - фото 4
  • Ноутбук Machcreator Vision L16 Origin XT Ryzen 7 8845HS 32Gb SSD2Tb AMD Radeon 780M 16&quot; IPS QHD (2560x1600) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 6500mAh (JJ00G600HRU) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
108 090 руб. 
Начислим 1730 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750834
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Ноутбук Machcreator Vision L16 Origin XT Ryzen 7 8845HS 32Gb SSD2Tb AMD Radeon 780M 16" IPS QHD (2560x1600) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 6500mAh (JJ00G600HRU)
108 090 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Machcreator
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Machcreator Vision
Трансформер
Нет
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель процессора
8845HS
Частота процессора, ГГц
3.8
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
2048 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
AMD Radeon 780M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
75 Вт·ч
Материал корпуса
пластик, алюминий, металл
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
3.2

Описание товара Ноутбук Machcreator Vision L16 Origin XT Ryzen 7 8845HS 32Gb SSD2Tb AMD Radeon 780M 16" IPS QHD (2560x1600) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 6500mAh (JJ00G600HRU)

? Мощность и элегантность в одном устройстве Ноутбук Machcreator Vision L16 Origin XT объединяет высокую производительность и современный белый дизайн с частично металлическим корпусом — отличный выбор как для работы, так и для творчества. ? Плавное изображение на большом экране 16-дюймовый дисплей с разрешением QHD и частотой 120 Гц на матрице IPS обеспечивает чёткое, насыщенное изображение и комфорт при длительном использовании. ? Современная аппаратная начинка В основе устройства — восьмиядерный процессор AMD Ryzen 7 8845HS, 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5X, быстрый SSD на 2 ТБ и встроенная графика Radeon 780M, которая отлично справляется с повседневными задачами и мультимедиа. ? Мощная батарея и быстрая зарядка Аккумулятор на 75 Вт·ч обеспечивает длительное время автономной работы, а поддержка быстрой зарядки через USB-C делает использование ещё удобнее. ? Готов к работе из коробки Устройство поставляется с предустановленной Windows 11 Pro, что позволяет сразу приступить к работе или учёбе без лишних настроек.

Отзывы о товаре Ноутбук Machcreator Vision L16 Origin XT Ryzen 7 8845HS 32Gb SSD2Tb AMD Radeon 780M 16" IPS QHD (2560x1600) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 6500mAh (JJ00G600HRU)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Machcreator
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Machcreator Vision
Трансформер
Нет
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
нет
Развернуть
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель процессора
8845HS
Частота процессора, ГГц
3.8
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
2048 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
AMD Radeon 780M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
75 Вт·ч
Материал корпуса
пластик, алюминий, металл
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Описание
? Мощность и элегантность в одном устройстве Ноутбук Machcreator Vision L16 Origin XT объединяет высокую производительность и современный белый дизайн с частично металлическим корпусом — отличный выбор как для работы, так и для творчества. ? Плавное изображение на большом экране 16-дюймовый дисплей с разрешением QHD и частотой 120 Гц на матрице IPS обеспечивает чёткое, насыщенное изображение и комфорт при длительном использовании. ? Современная аппаратная начинка В основе устройства — восьмиядерный процессор AMD Ryzen 7 8845HS, 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5X, быстрый SSD на 2 ТБ и встроенная графика Radeon 780M, которая отлично справляется с повседневными задачами и мультимедиа. ? Мощная батарея и быстрая зарядка Аккумулятор на 75 Вт·ч обеспечивает длительное время автономной работы, а поддержка быстрой зарядки через USB-C делает использование ещё удобнее. ? Готов к работе из коробки Устройство поставляется с предустановленной Windows 11 Pro, что позволяет сразу приступить к работе или учёбе без лишних настроек.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Machcreator Vision L16 Origin XT Ryzen 7 8845HS 32Gb SSD2Tb AMD Radeon 780M 16" IPS QHD (2560x1600) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 6500mAh (JJ00G600HRU) - по цене 108090 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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