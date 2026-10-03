Ноутбук Machcreator Vision L16 Origin XT Ryzen 7 8845HS 32Gb SSD2Tb AMD Radeon 780M 16" IPS QHD (2560x1600) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 6500mAh (JJ00G600HRU)
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Machcreator Vision L16 Origin XT Ryzen 7 8845HS 32Gb SSD2Tb AMD Radeon 780M 16" IPS QHD (2560x1600) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 6500mAh (JJ00G600HRU)
? Мощность и элегантность в одном устройстве Ноутбук Machcreator Vision L16 Origin XT объединяет высокую производительность и современный белый дизайн с частично металлическим корпусом — отличный выбор как для работы, так и для творчества. ? Плавное изображение на большом экране 16-дюймовый дисплей с разрешением QHD и частотой 120 Гц на матрице IPS обеспечивает чёткое, насыщенное изображение и комфорт при длительном использовании. ? Современная аппаратная начинка В основе устройства — восьмиядерный процессор AMD Ryzen 7 8845HS, 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5X, быстрый SSD на 2 ТБ и встроенная графика Radeon 780M, которая отлично справляется с повседневными задачами и мультимедиа. ? Мощная батарея и быстрая зарядка Аккумулятор на 75 Вт·ч обеспечивает длительное время автономной работы, а поддержка быстрой зарядки через USB-C делает использование ещё удобнее. ? Готов к работе из коробки Устройство поставляется с предустановленной Windows 11 Pro, что позволяет сразу приступить к работе или учёбе без лишних настроек.
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Отзывы о товаре Ноутбук Machcreator Vision L16 Origin XT Ryzen 7 8845HS 32Gb SSD2Tb AMD Radeon 780M 16" IPS QHD (2560x1600) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 6500mAh (JJ00G600HRU)