Top.Mail.Ru
Ноутбук HP EliteBook 8 G1a Ryzen 7 PRO 250 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 780M 14" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 silver WiFi BT Cam (C03QHUT) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Ноутбук HP EliteBook 8 G1a Ryzen 7 PRO 250 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 780M 14" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 silver WiFi BT Cam (C03QHUT)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Ноутбук HP EliteBook 8 G1a Ryzen 7 PRO 250 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 780M 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 silver WiFi BT Cam (C03QHUT) - фото 1
Ноутбук HP EliteBook 8 G1a Ryzen 7 PRO 250 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 780M 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 silver WiFi BT Cam (C03QHUT) - фото 2
Ноутбук HP EliteBook 8 G1a Ryzen 7 PRO 250 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 780M 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 silver WiFi BT Cam (C03QHUT) - фото 3
Ноутбук HP EliteBook 8 G1a Ryzen 7 PRO 250 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 780M 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 silver WiFi BT Cam (C03QHUT) - фото 4
Ноутбук HP EliteBook 8 G1a Ryzen 7 PRO 250 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 780M 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 silver WiFi BT Cam (C03QHUT) - фото 5
Ноутбук HP EliteBook 8 G1a Ryzen 7 PRO 250 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 780M 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 silver WiFi BT Cam (C03QHUT) - фото 6
Ноутбук HP EliteBook 8 G1a Ryzen 7 PRO 250 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 780M 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 silver WiFi BT Cam (C03QHUT) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
HP Elitebook
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук HP EliteBook 8 G1a Ryzen 7 PRO 250 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 780M 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 silver WiFi BT Cam (C03QHUT) - фото 1
  • Ноутбук HP EliteBook 8 G1a Ryzen 7 PRO 250 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 780M 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 silver WiFi BT Cam (C03QHUT) - фото 2
  • Ноутбук HP EliteBook 8 G1a Ryzen 7 PRO 250 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 780M 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 silver WiFi BT Cam (C03QHUT) - фото 3
  • Ноутбук HP EliteBook 8 G1a Ryzen 7 PRO 250 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 780M 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 silver WiFi BT Cam (C03QHUT) - фото 4
  • Ноутбук HP EliteBook 8 G1a Ryzen 7 PRO 250 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 780M 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 silver WiFi BT Cam (C03QHUT) - фото 5
  • Ноутбук HP EliteBook 8 G1a Ryzen 7 PRO 250 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 780M 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 silver WiFi BT Cam (C03QHUT) - фото 6
  • Ноутбук HP EliteBook 8 G1a Ryzen 7 PRO 250 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 780M 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 silver WiFi BT Cam (C03QHUT) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
157 920 руб. 
Начислим 2527 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750832
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Ноутбук HP EliteBook 8 G1a Ryzen 7 PRO 250 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 780M 14" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 silver WiFi BT Cam (C03QHUT)
157 920 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HP
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
HP Elitebook
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 7 PRO
Модель процессора
250
Частота процессора, ГГц
3.3
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
AMD Radeon Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
62 Вт*ч
Материал корпуса
металл
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
2.27

Описание товара Ноутбук HP EliteBook 8 G1a Ryzen 7 PRO 250 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 780M 14" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 silver WiFi BT Cam (C03QHUT)

Ноутбук HP с 14-дюймовым экраном сочетает компактный формат с разрешением 1920 ? 1200 — удобно работать с документами и просматривать контент. SSD на 512 ГБ помогает хранить нужные файлы, а 16 ГБ оперативной памяти подходят для повседневной работы с несколькими задачами. Процессор AMD и Windows 11 Pro дополняют оснащение модели. Сканер отпечатка пальца делает вход в систему удобнее.

Отзывы о товаре Ноутбук HP EliteBook 8 G1a Ryzen 7 PRO 250 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 780M 14" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 silver WiFi BT Cam (C03QHUT)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
HP
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
HP Elitebook
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Развернуть
Серия процессора
AMD Ryzen 7 PRO
Модель процессора
250
Частота процессора, ГГц
3.3
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
AMD Radeon Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
62 Вт*ч
Материал корпуса
металл
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук HP с 14-дюймовым экраном сочетает компактный формат с разрешением 1920 ? 1200 — удобно работать с документами и просматривать контент. SSD на 512 ГБ помогает хранить нужные файлы, а 16 ГБ оперативной памяти подходят для повседневной работы с несколькими задачами. Процессор AMD и Windows 11 Pro дополняют оснащение модели. Сканер отпечатка пальца делает вход в систему удобнее.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук HP EliteBook 8 G1a Ryzen 7 PRO 250 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 780M 14" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 silver WiFi BT Cam (C03QHUT) – стоимость товара 157920 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...