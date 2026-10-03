Ноутбук Maibenben M17A-R777UM Ryzen 7 7730U 16Gb SSD1Tb AMD Radeon Graphics 17.3" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 3896mAh (M17A-R777UM0G14HU4EB0)
Оригинальный товар
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Характеристики
Линейка
Maibenben M17
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
1024 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
88 280 руб.
В наличии
Код товара: 750831
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Характеристики
Бренд
Maibenben
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Maibenben M17
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель процессора
7730U
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
AMD Radeon Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
45 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
3.1
Описание товара Ноутбук Maibenben M17A-R777UM Ryzen 7 7730U 16Gb SSD1Tb AMD Radeon Graphics 17.3" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 3896mAh (M17A-R777UM0G14HU4EB0)
Ноутбук Maibenben с большим 17,3-дюймовым экраном — удобно работать с документами, таблицами и контентом на просторной рабочей области. IPS-матрица с разрешением 1920 ? 1080 обеспечивает чёткое изображение, а графический контроллер AMD Radeon Graphics отвечает за вывод графики. SSD объёмом 1024 ГБ предлагает достаточно места для файлов и приложений. 16 ГБ оперативной памяти DDR4 помогут комфортно работать с несколькими задачами, а процессор AMD дополняет сбалансированную конфигурацию для повседневного использования.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Maibenben
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Maibenben M17
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Развернуть
Модель процессора
7730U
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
AMD Radeon Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
45 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Ноутбук Maibenben с большим 17,3-дюймовым экраном — удобно работать с документами, таблицами и контентом на просторной рабочей области. IPS-матрица с разрешением 1920 ? 1080 обеспечивает чёткое изображение, а графический контроллер AMD Radeon Graphics отвечает за вывод графики. SSD объёмом 1024 ГБ предлагает достаточно места для файлов и приложений. 16 ГБ оперативной памяти DDR4 помогут комфортно работать с несколькими задачами, а процессор AMD дополняет сбалансированную конфигурацию для повседневного использования.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Ноутбук Maibenben M17A-R777UM Ryzen 7 7730U 16Gb SSD1Tb AMD Radeon Graphics 17.3" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 3896mAh (M17A-R777UM0G14HU4EB0) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 88280 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ноутбук Maibenben M17A-R777UM Ryzen 7 7730U 16Gb SSD1Tb AMD Radeon Graphics 17.3" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 3896mAh (M17A-R777UM0G14HU4EB0)