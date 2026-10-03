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Ноутбук Maibenben M16B-R777UM Ryzen 7 7730U 16Gb SSD1Tb AMD Radeon Graphics 16" IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home silver WiFi BT Cam 4825mAh (M16B-R777UM0G14HS3E10) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Maibenben M16B-R777UM Ryzen 7 7730U 16Gb SSD1Tb AMD Radeon Graphics 16" IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home silver WiFi BT Cam 4825mAh (M16B-R777UM0G14HS3E10)

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Ноутбук Maibenben M16B-R777UM Ryzen 7 7730U 16Gb SSD1Tb AMD Radeon Graphics 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home silver WiFi BT Cam 4825mAh (M16B-R777UM0G14HS3E10) - фото 1
Ноутбук Maibenben M16B-R777UM Ryzen 7 7730U 16Gb SSD1Tb AMD Radeon Graphics 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home silver WiFi BT Cam 4825mAh (M16B-R777UM0G14HS3E10) - фото 2
Ноутбук Maibenben M16B-R777UM Ryzen 7 7730U 16Gb SSD1Tb AMD Radeon Graphics 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home silver WiFi BT Cam 4825mAh (M16B-R777UM0G14HS3E10) - фото 3
Ноутбук Maibenben M16B-R777UM Ryzen 7 7730U 16Gb SSD1Tb AMD Radeon Graphics 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home silver WiFi BT Cam 4825mAh (M16B-R777UM0G14HS3E10) - фото 4
Ноутбук Maibenben M16B-R777UM Ryzen 7 7730U 16Gb SSD1Tb AMD Radeon Graphics 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home silver WiFi BT Cam 4825mAh (M16B-R777UM0G14HS3E10) - фото 5
Ноутбук Maibenben M16B-R777UM Ryzen 7 7730U 16Gb SSD1Tb AMD Radeon Graphics 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home silver WiFi BT Cam 4825mAh (M16B-R777UM0G14HS3E10) - фото 6
Ноутбук Maibenben M16B-R777UM Ryzen 7 7730U 16Gb SSD1Tb AMD Radeon Graphics 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home silver WiFi BT Cam 4825mAh (M16B-R777UM0G14HS3E10) - фото 7
Ноутбук Maibenben M16B-R777UM Ryzen 7 7730U 16Gb SSD1Tb AMD Radeon Graphics 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home silver WiFi BT Cam 4825mAh (M16B-R777UM0G14HS3E10) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Maibenben M16
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Maibenben M16B-R777UM Ryzen 7 7730U 16Gb SSD1Tb AMD Radeon Graphics 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home silver WiFi BT Cam 4825mAh (M16B-R777UM0G14HS3E10) - фото 1
  • Ноутбук Maibenben M16B-R777UM Ryzen 7 7730U 16Gb SSD1Tb AMD Radeon Graphics 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home silver WiFi BT Cam 4825mAh (M16B-R777UM0G14HS3E10) - фото 2
  • Ноутбук Maibenben M16B-R777UM Ryzen 7 7730U 16Gb SSD1Tb AMD Radeon Graphics 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home silver WiFi BT Cam 4825mAh (M16B-R777UM0G14HS3E10) - фото 3
  • Ноутбук Maibenben M16B-R777UM Ryzen 7 7730U 16Gb SSD1Tb AMD Radeon Graphics 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home silver WiFi BT Cam 4825mAh (M16B-R777UM0G14HS3E10) - фото 4
  • Ноутбук Maibenben M16B-R777UM Ryzen 7 7730U 16Gb SSD1Tb AMD Radeon Graphics 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home silver WiFi BT Cam 4825mAh (M16B-R777UM0G14HS3E10) - фото 5
  • Ноутбук Maibenben M16B-R777UM Ryzen 7 7730U 16Gb SSD1Tb AMD Radeon Graphics 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home silver WiFi BT Cam 4825mAh (M16B-R777UM0G14HS3E10) - фото 6
  • Ноутбук Maibenben M16B-R777UM Ryzen 7 7730U 16Gb SSD1Tb AMD Radeon Graphics 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home silver WiFi BT Cam 4825mAh (M16B-R777UM0G14HS3E10) - фото 7
  • Ноутбук Maibenben M16B-R777UM Ryzen 7 7730U 16Gb SSD1Tb AMD Radeon Graphics 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home silver WiFi BT Cam 4825mAh (M16B-R777UM0G14HS3E10) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
73 150 руб. 
Начислим 1171 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750830
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Ноутбук Maibenben M16B-R777UM Ryzen 7 7730U 16Gb SSD1Tb AMD Radeon Graphics 16" IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home silver WiFi BT Cam 4825mAh (M16B-R777UM0G14HS3E10)
73 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Maibenben
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Maibenben M16
Трансформер
Нет
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель процессора
7730U
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
AMD Radeon Graphics
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, DisplayPort
Версия Bluetooth
v4.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
55 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
2.7

Описание товара Ноутбук Maibenben M16B-R777UM Ryzen 7 7730U 16Gb SSD1Tb AMD Radeon Graphics 16" IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home silver WiFi BT Cam 4825mAh (M16B-R777UM0G14HS3E10)

Ноутбук Maibenben с 16-дюймовым экраном и разрешением 1920?1200 — удобное пространство для работы с документами, учебных задач и просмотра контента. Процессор AMD, 16 ГБ оперативной памяти и графический контроллер AMD Radeon Graphics помогут справляться с повседневными задачами и переключаться между приложениями. SSD объёмом 1024 ГБ вместит рабочие файлы, программы и личные материалы. Для карт памяти предусмотрен встроенный кард-ридер, а Windows 11 Home уже установлена.

Отзывы о товаре Ноутбук Maibenben M16B-R777UM Ryzen 7 7730U 16Gb SSD1Tb AMD Radeon Graphics 16" IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home silver WiFi BT Cam 4825mAh (M16B-R777UM0G14HS3E10)




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Характеристики
Бренд
Maibenben
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Maibenben M16
Трансформер
Нет
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Развернуть
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель процессора
7730U
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
AMD Radeon Graphics
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, DisplayPort
Версия Bluetooth
v4.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
55 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Maibenben с 16-дюймовым экраном и разрешением 1920?1200 — удобное пространство для работы с документами, учебных задач и просмотра контента. Процессор AMD, 16 ГБ оперативной памяти и графический контроллер AMD Radeon Graphics помогут справляться с повседневными задачами и переключаться между приложениями. SSD объёмом 1024 ГБ вместит рабочие файлы, программы и личные материалы. Для карт памяти предусмотрен встроенный кард-ридер, а Windows 11 Home уже установлена.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Maibenben M16B-R777UM Ryzen 7 7730U 16Gb SSD1Tb AMD Radeon Graphics 16" IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home silver WiFi BT Cam 4825mAh (M16B-R777UM0G14HS3E10) - по цене 73150 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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