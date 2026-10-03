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Ноутбук Maibenben X17F-R77435 Ryzen 7 7445HS 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 3050 4Gb 17.3" IPS FHD (1920x1080) Linux grey WiFi BT Cam 5200mAh (X17F-R774350G34LG4E10) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Maibenben X17F-R77435 Ryzen 7 7445HS 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 3050 4Gb 17.3" IPS FHD (1920x1080) Linux grey WiFi BT Cam 5200mAh (X17F-R774350G34LG4E10)

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Ноутбук Maibenben X17F-R77435 Ryzen 7 7445HS 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 3050 4Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) Linux grey WiFi BT Cam 5200mAh (X17F-R774350G34LG4E10) - фото 1
Ноутбук Maibenben X17F-R77435 Ryzen 7 7445HS 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 3050 4Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) Linux grey WiFi BT Cam 5200mAh (X17F-R774350G34LG4E10) - фото 2
Ноутбук Maibenben X17F-R77435 Ryzen 7 7445HS 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 3050 4Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) Linux grey WiFi BT Cam 5200mAh (X17F-R774350G34LG4E10) - фото 3
Ноутбук Maibenben X17F-R77435 Ryzen 7 7445HS 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 3050 4Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) Linux grey WiFi BT Cam 5200mAh (X17F-R774350G34LG4E10) - фото 4
Ноутбук Maibenben X17F-R77435 Ryzen 7 7445HS 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 3050 4Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) Linux grey WiFi BT Cam 5200mAh (X17F-R774350G34LG4E10) - фото 5
Ноутбук Maibenben X17F-R77435 Ryzen 7 7445HS 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 3050 4Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) Linux grey WiFi BT Cam 5200mAh (X17F-R774350G34LG4E10) - фото 6
Ноутбук Maibenben X17F-R77435 Ryzen 7 7445HS 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 3050 4Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) Linux grey WiFi BT Cam 5200mAh (X17F-R774350G34LG4E10) - фото 7
Ноутбук Maibenben X17F-R77435 Ryzen 7 7445HS 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 3050 4Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) Linux grey WiFi BT Cam 5200mAh (X17F-R774350G34LG4E10) - фото 8
Ноутбук Maibenben X17F-R77435 Ryzen 7 7445HS 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 3050 4Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) Linux grey WiFi BT Cam 5200mAh (X17F-R774350G34LG4E10) - фото 9
Ноутбук Maibenben X17F-R77435 Ryzen 7 7445HS 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 3050 4Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) Linux grey WiFi BT Cam 5200mAh (X17F-R774350G34LG4E10) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Maibenben X17
Операционная система
Linux
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Maibenben X17F-R77435 Ryzen 7 7445HS 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 3050 4Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) Linux grey WiFi BT Cam 5200mAh (X17F-R774350G34LG4E10) - фото 1
  • Ноутбук Maibenben X17F-R77435 Ryzen 7 7445HS 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 3050 4Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) Linux grey WiFi BT Cam 5200mAh (X17F-R774350G34LG4E10) - фото 2
  • Ноутбук Maibenben X17F-R77435 Ryzen 7 7445HS 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 3050 4Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) Linux grey WiFi BT Cam 5200mAh (X17F-R774350G34LG4E10) - фото 3
  • Ноутбук Maibenben X17F-R77435 Ryzen 7 7445HS 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 3050 4Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) Linux grey WiFi BT Cam 5200mAh (X17F-R774350G34LG4E10) - фото 4
  • Ноутбук Maibenben X17F-R77435 Ryzen 7 7445HS 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 3050 4Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) Linux grey WiFi BT Cam 5200mAh (X17F-R774350G34LG4E10) - фото 5
  • Ноутбук Maibenben X17F-R77435 Ryzen 7 7445HS 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 3050 4Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) Linux grey WiFi BT Cam 5200mAh (X17F-R774350G34LG4E10) - фото 6
  • Ноутбук Maibenben X17F-R77435 Ryzen 7 7445HS 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 3050 4Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) Linux grey WiFi BT Cam 5200mAh (X17F-R774350G34LG4E10) - фото 7
  • Ноутбук Maibenben X17F-R77435 Ryzen 7 7445HS 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 3050 4Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) Linux grey WiFi BT Cam 5200mAh (X17F-R774350G34LG4E10) - фото 8
  • Ноутбук Maibenben X17F-R77435 Ryzen 7 7445HS 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 3050 4Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) Linux grey WiFi BT Cam 5200mAh (X17F-R774350G34LG4E10) - фото 9
  • Ноутбук Maibenben X17F-R77435 Ryzen 7 7445HS 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 3050 4Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) Linux grey WiFi BT Cam 5200mAh (X17F-R774350G34LG4E10) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
115 520 руб. 
Начислим 1849 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750829
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Ноутбук Maibenben X17F-R77435 Ryzen 7 7445HS 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 3050 4Gb 17.3" IPS FHD (1920x1080) Linux grey WiFi BT Cam 5200mAh (X17F-R774350G34LG4E10)
115 520 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Maibenben
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Maibenben X17
Операционная система
Linux
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель процессора
7445HS
Частота процессора, ГГц
3.2
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 3050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
4
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI, MiniDisplayPort
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
60 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
3.4

Описание товара Ноутбук Maibenben X17F-R77435 Ryzen 7 7445HS 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 3050 4Gb 17.3" IPS FHD (1920x1080) Linux grey WiFi BT Cam 5200mAh (X17F-R774350G34LG4E10)

Ноутбук Maibenben с большим экраном 17,3 дюйма создан для тех, кому важны просторное изображение и комфорт при работе с несколькими окнами. Разрешение 1920 ? 1080 и IPS-матрица обеспечивают чёткую картинку, а частота обновления 144 Гц делает движение на экране более плавным. Процессор AMD, 16 ГБ оперативной памяти DDR5 и SSD объёмом 1024 ГБ дают основу для повседневных задач, многозадачной работы и хранения файлов. Установленная операционная система Linux — ещё одна особенность конфигурации ноутбука.

Отзывы о товаре Ноутбук Maibenben X17F-R77435 Ryzen 7 7445HS 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 3050 4Gb 17.3" IPS FHD (1920x1080) Linux grey WiFi BT Cam 5200mAh (X17F-R774350G34LG4E10)




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Характеристики
Бренд
Maibenben
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Maibenben X17
Операционная система
Linux
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Развернуть
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель процессора
7445HS
Частота процессора, ГГц
3.2
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 3050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
4
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI, MiniDisplayPort
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
60 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Maibenben с большим экраном 17,3 дюйма создан для тех, кому важны просторное изображение и комфорт при работе с несколькими окнами. Разрешение 1920 ? 1080 и IPS-матрица обеспечивают чёткую картинку, а частота обновления 144 Гц делает движение на экране более плавным. Процессор AMD, 16 ГБ оперативной памяти DDR5 и SSD объёмом 1024 ГБ дают основу для повседневных задач, многозадачной работы и хранения файлов. Установленная операционная система Linux — ещё одна особенность конфигурации ноутбука.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Maibenben X17F-R77435 Ryzen 7 7445HS 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 3050 4Gb 17.3" IPS FHD (1920x1080) Linux grey WiFi BT Cam 5200mAh (X17F-R774350G34LG4E10) - стоимость товара 115520 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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