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Ноутбук Maibenben X17F-R98956 Ryzen 9 8940HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X17F-R989560F34HG4E10) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Maibenben X17F-R98956 Ryzen 9 8940HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X17F-R989560F34HG4E10)

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Ноутбук Maibenben X17F-R98956 Ryzen 9 8940HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X17F-R989560F34HG4E10) - фото 1
Ноутбук Maibenben X17F-R98956 Ryzen 9 8940HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X17F-R989560F34HG4E10) - фото 2
Ноутбук Maibenben X17F-R98956 Ryzen 9 8940HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X17F-R989560F34HG4E10) - фото 3
Ноутбук Maibenben X17F-R98956 Ryzen 9 8940HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X17F-R989560F34HG4E10) - фото 4
Ноутбук Maibenben X17F-R98956 Ryzen 9 8940HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X17F-R989560F34HG4E10) - фото 5
Ноутбук Maibenben X17F-R98956 Ryzen 9 8940HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X17F-R989560F34HG4E10) - фото 6
Ноутбук Maibenben X17F-R98956 Ryzen 9 8940HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X17F-R989560F34HG4E10) - фото 7
Ноутбук Maibenben X17F-R98956 Ryzen 9 8940HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X17F-R989560F34HG4E10) - фото 8
Ноутбук Maibenben X17F-R98956 Ryzen 9 8940HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X17F-R989560F34HG4E10) - фото 9
Ноутбук Maibenben X17F-R98956 Ryzen 9 8940HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X17F-R989560F34HG4E10) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Maibenben X17
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Maibenben X17F-R98956 Ryzen 9 8940HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X17F-R989560F34HG4E10) - фото 1
  • Ноутбук Maibenben X17F-R98956 Ryzen 9 8940HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X17F-R989560F34HG4E10) - фото 2
  • Ноутбук Maibenben X17F-R98956 Ryzen 9 8940HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X17F-R989560F34HG4E10) - фото 3
  • Ноутбук Maibenben X17F-R98956 Ryzen 9 8940HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X17F-R989560F34HG4E10) - фото 4
  • Ноутбук Maibenben X17F-R98956 Ryzen 9 8940HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X17F-R989560F34HG4E10) - фото 5
  • Ноутбук Maibenben X17F-R98956 Ryzen 9 8940HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X17F-R989560F34HG4E10) - фото 6
  • Ноутбук Maibenben X17F-R98956 Ryzen 9 8940HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X17F-R989560F34HG4E10) - фото 7
  • Ноутбук Maibenben X17F-R98956 Ryzen 9 8940HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X17F-R989560F34HG4E10) - фото 8
  • Ноутбук Maibenben X17F-R98956 Ryzen 9 8940HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X17F-R989560F34HG4E10) - фото 9
  • Ноутбук Maibenben X17F-R98956 Ryzen 9 8940HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X17F-R989560F34HG4E10) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
142 000 руб. 
Начислим 2272 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750828
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Ноутбук Maibenben X17F-R98956 Ryzen 9 8940HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X17F-R989560F34HG4E10)
142 000 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Maibenben
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Maibenben X17
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 9
Модель процессора
8940HX
Частота процессора, ГГц
2.4
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, MiniDisplayPort
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
80 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
3.4

Описание товара Ноутбук Maibenben X17F-R98956 Ryzen 9 8940HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X17F-R989560F34HG4E10)

Ноутбук Maibenben с большим 17,3-дюймовым экраном создан для комфортной работы и ярких впечатлений от игр. IPS-матрица с разрешением 1920 ? 1080 передаёт чёткое изображение, а частота обновления 144 Гц помогает сохранить плавность динамичных сцен. Процессор AMD с частотой 2,4 ГГц, 16 ГБ оперативной памяти DDR5 и графический контроллер NVIDIA GeForce RTX 5060 обеспечивают подходящую основу для требовательных задач и игр. SSD-накопитель объёмом 512 ГБ оставляет место для программ, файлов и игровой библиотеки.

Отзывы о товаре Ноутбук Maibenben X17F-R98956 Ryzen 9 8940HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X17F-R989560F34HG4E10)




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Характеристики
Бренд
Maibenben
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Maibenben X17
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Развернуть
Серия процессора
AMD Ryzen 9
Модель процессора
8940HX
Частота процессора, ГГц
2.4
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, MiniDisplayPort
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
80 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Maibenben с большим 17,3-дюймовым экраном создан для комфортной работы и ярких впечатлений от игр. IPS-матрица с разрешением 1920 ? 1080 передаёт чёткое изображение, а частота обновления 144 Гц помогает сохранить плавность динамичных сцен. Процессор AMD с частотой 2,4 ГГц, 16 ГБ оперативной памяти DDR5 и графический контроллер NVIDIA GeForce RTX 5060 обеспечивают подходящую основу для требовательных задач и игр. SSD-накопитель объёмом 512 ГБ оставляет место для программ, файлов и игровой библиотеки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Maibenben X17F-R98956 Ryzen 9 8940HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X17F-R989560F34HG4E10) - стоимость товара 142000 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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